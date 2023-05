Las últimas semanas han estado lejos de ser las mejores para Microsoft y sus negocios en la industria de los videojuegos. Al bloqueo de la CMA británica a la compra de Activision Blizzard se le sumaron el desplome de las ventas de las Xbox Series X|S y el muy pobre lanzamiento de Redfall. Fue en este contexto que Phil Spencer, CEO de Microsoft Gaming, reconoció que Xbox ya no tiene forma de ganar la guerra de consolas contra PlayStation.

Las declaraciones del líder de Xbox pueden generar más o menos sorpresas, pero nacen de un planteo genuino. De acuerdo con el ejecutivo, su compañía ya tiene asumido que quitarle cuota de mercado a Sony es imposible; no obstante, han convertido ese sinceramiento en una estrategia comercial y editorial más amplia que hoy ya no se limita a pisar fuerte en el mundo de las consolas, sino también en PC, la nube y los juegos para móviles.

Las declaraciones de Phil Spencer salieron a la luz tras una entrevista con Kinda Funny Games. En la misma, el mandamás de Xbox dedicó gran parte de su participación a asumir los errores por el reciente lanzamiento de Redfall. El shooter cooperativo de Arkane era de los exclusivos AAA más esperados en la plataforma, pero su debut estuvo marcado por fallas técnicas y promesas incumplidas que el directivo no evadió. Y sobre el final de la conversación, aseveró que, si bien la consola sigue siendo el núcleo de la marca Xbox, crear grandes juegos ya no es suficiente para revertir la tendencia en la competencia con PlayStation.

"Ciertamente, seguimos enfocados en que la experiencia con nuestra consola sea la mejor que pueda haber. [...] No estamos en el negocio de vender más consolas que Sony o Nintendo. No existe una gran solución o victoria para nosotros, y sé que eso enfadará a mucha gente. Pero es simplemente la verdad", dijo Spencer. Además, sostuvo que con Xbox en el tercer lugar en ventas de hardware, revertir la guerra de consolas es imposible.

La guerra de consolas y el desperdicio de la Xbox One

Queda claro que la guerra de consolas se extiende mucho más atrás en el tiempo que a la competencia entre Xbox y PlayStation. Sin embargo, también es una realidad que Microsoft y Sony la fomentaron, y lo han reconocido públicamente. De hecho, Peter Moore, una de las grandes figuras tras la Xbox original y la Xbox 360, aseguró que lo que pretendían era desafiarse unos a otros, no crear división en la comunidad.

Si bien es cierto que la competencia entre las dos consolas más importantes del mercado nunca desapareció, Phil Spencer sostiene que hubo un elemento clave que les perjudicó: la falta de juegos exclusivos en la Xbox One.

"Muchas veces he visto el comentario de que si creas grandes juegos, todo se revertirá. No es cierto que si salimos a crear grandes juegos, de repente veremos un cambio dramático en la cuota de mercado de las consolas. Perdimos la peor generación que se podía perder con la Xbox One, donde todos construyeron su biblioteca digital de juegos. Queremos que nuestra comunidad de Xbox se sienta increíble, pero esta idea de que si solo nos enfocamos en los grandes juegos para nuestras consolas, de alguna manera vamos a ganar la guerra, realmente no encaja con la realidad de la mayoría de las personas".

Claro que muchos pueden ver las declaraciones de Phil Spencer como una simple justificación al agresivo enfoque en Xbox Game Pass y Cloud Gaming. O, incluso, como una excusa por haber transcurrido todo el 2022 sin lanzar un juego exclusivo AAA para las Xbox Series X|S. Es cierto que para este año, a los de Redmond aún les queda su bala de plata: Starfield. Aunque el CEO de Microsoft Gaming está convencido de que el esperado título de Bethesda tampoco cambiará la historia, sin importar qué tan exitoso resulte.

"No existe un mundo en el que Starfield sea un 11 de 10 y la gente salga a vender sus PS5. Simplemente, no va a pasar", aseveró, y agregó: "Sé que algunas personas quieren que seamos la mejor versión verde de lo que hacen los chicos de azul [Playstation]. Lo único que voy a decirles es que no hay una victoria para Xbox permaneciendo en la estela de alguien más". Por más que no les guste, es evidente que en Redmond la discusión por la guerra de consolas ya se ha cerrado.

