Las últimas 24 horas no han sido nada agradables para Xbox. Mas allá del bloqueo de la CMA a la compra de Activision, ahora hay que sumar el más reciente informe fiscal de Microsoft. Los de Redmond dieron a conocer que las ventas de las Xbox Series X|S se desplomaron un 30% durante el pasado trimestre.

"Los ingresos por venta de hardware de Xbox disminuyeron un 30% en comparación con el año anterior, que se benefició de un mayor suministro de consolas." Microsoft.

La cifra, desde luego, sorprende, sobre todo porque no tiene nada que ver, según Microsoft, con la escasez de lanzamientos que ha tenido la marca Xbox durante el último año y medio. La compañía asegura que el principal causante de esta situación sigue ligado a los inconvenientes en la cadena de suministro.

Si bien el sector tecnológico comenzó a recuperarse a finales del año anterior de la escasez de componentes, algunas empresas, entre ellas Microsoft, todavía no ven la luz al final del túnel. Las Xbox Series X y Series S, y primordialmente la primera, no se están vendiendo bien porque ni siquiera han logrado satisfacer la demanda en varios territorios del mundo.

El panorama contrasta significativamente con el de su principal rival. Sony ha estado reportando cifras récord de la PS5, que ya superó el ritmo de ventas de la PlayStation 4. Los japoneses afirman que los problemas de stock son cosa del pasado y, desde hace meses, su hardware ya se puede encontrar en tiendas de todo el mundo.

Ahora bien, aunque el hardware de Xbox no pasa por su mejor momento, no podemos decir lo mismo de los servicios. Esta división, que incluye propuestas como Xbox Game Pass y Xbox Cloud Gaming, creció un 3% interanual durante el tercer trimestre. Desde Microsoft mencionan que su suscripción de juegos sigue siendo el gran impulsor del crecimiento.

Estos datos, sin duda, son una excelente noticia para Xbox, pues la ausencia de un título exclusivo AAA en 18 meses no ha tenido un impacto demasiado negativo; al menos en términos económicos. No así en imagen, pues la plataforma ha sido ampliamente criticada por pasar desapercibida en cuanto a lanzamientos first party se refiere. Si no surgen más obstáculos en el camino, la sequía llegará a su fin con la llegada de Starfield el próximo septiembre.

La CMA pone freno a la ambiciosa estrategia de Xbox

Este miércoles, la CMA, el organismo regulador del Reino Unido, anunció que bloqueará la compra de Activision Blizzard King por Microsoft. Era un movimiento que pocos a nadie espera, ya que en días recientes diversos medios financieros, entre ellos el Financial Times, aseguraban que la aprobación era inminente.

De acuerdo a la CMA, su prohibición no está fundamentada en las preocupaciones que rodean al destino de Call of Duty, sino al dominio que tiene Microsoft en el sector del Cloud Gaming, considerado como el futuro de los videojuegos. La muerte de Stadia, aunada al lento crecimiento de Nvidia GeForce Now, Amazon Luna y PlayStation Plus, dejan a Xbox Cloud Gaming como el mejor parado de cara a futuro.

"El acuerdo reforzaría la ventaja de Microsoft en el mercado al darle control sobre contenido de juegos importante como Call of Duty, Overwatch y World of Warcraft. La evidencia disponible para la CMA indica que, en ausencia de la fusión, Activision comenzaría a ofrecer juegos a través de plataformas en la nube en un futuro previsible.", menciona el regulador.

A pesar de todos, Microsoft y Activision planean apelar la decisión. El problema es que un nuevo proceso de revisión podría tener determinación actualizada hasta 2024…

