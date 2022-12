Xbox ha cerrado un año decepcionante. Durante la reciente edición de los Game Awards, el mayor escaparate de la industria de los videojuegos, y de los pocos eventos que han logrado mantener la participación de múltiples gigantes, los dirigidos por Phil Spencer pasaron sin pena ni gloria. No es broma, Microsoft solo mostró un comercial de Xbox Game Pass durante una pausa publicitaria.

De antemano sabíamos que Xbox no iba a destacar entre los nominados y consecuentes ganadores de los Game Awards 2022. No por una cuestión de falta de calidad, sino porque simplemente no lanzaron un solo juego decente durante todo el año. Uno que lograra ser reconocido y aplaudido por la industria.

Parte de la comunidad de Xbox esperaba que la marca verde aprovechara los momentos de revelaciones mundiales para intentar compensarlo. Después de todo, son estos anuncios los que permiten vislumbrar el futuro de las compañías y, también, su estado actual.

¿En que se basaban esas esperanzas? La gente de Xbox, siendo conscientes de su sequía de lanzamientos en 2022, nos ha anticipado que el próximo año será muy diferente. De hecho, si analizamos su calendario de lanzamientos de 2023, ciertamente el panorama luce mucho más positivo.

Ahora bien, si realmente tienes múltiples proyectos en puerta para debutar el próximo año, ¿por qué no aprovechar una fecha tan valiosa en diciembre para compartir un avance de los mismos? ¿Por qué no cerrar el año con alguna alegría para tu comunidad? ¿En serio no hay nada nuevo por mostrar de Starfield o Redfall?.

Algunos podrían mencionar, equivocadamente, que los Game Awards nunca han sido el evento preferido por Microsoft para realizar anuncios relevantes. Tal vez se ha olvidado que hace apenas tres años, en 2019, nos estaban sorprendido con la presentación de la Xbox Series X. Fue, con diferencia, la noticia más significativa que dejó aquella edición. Ese mismo día, incluso, anunciaron Senua's Saga: Hellblade II. En la gala del siguiente año hicieron lo propio con el reboot de Perfect Dark.

Me parece increíble que Phil Spencer haya asistido a los Game Awards 2022 solo para ver cómo Sony y Nintendo recibían premios y presentaban novedades. No lo entiendo.

Por cierto… ¿en dónde están los mencionados nuevos títulos de Ninja Theory y The Initiative? La nula respuesta a este cuestionamiento exhibe la incapacidad de la marca por tener un calendario sólido y persistente de lanzamientos propios.

Un problema más profundo que la ausencia en un evento

Xbox venía de cerrar un 2021 con paso "firme" tras lanzar el fascinante Forza Horizon 5 y Halo Infinite. No obstante, el segundo llegó a esa fecha de manera accidentada. Debemos recordar que el juego de 343 Industries, tan criticado hoy en día por su decepcionante multijugador, tendría que haber visto la luz a finales 2020. Su objetivo era acompañar el lanzamiento de la Xbox Series X|S, y no lo logró por culpa de su cuestionable calidad visual. Ojo, estas consolas llegaron al mercado sin una killer app y se mantuvieron así por meses.

Ampliando el panorama hacia el todavía corto periodo de vida de la actual generación, la verdad es que la biblioteca first-party de Xbox no ha estado a la altura en estos dos años. Sí, Game Pass es el mejor servicio del mercado, pero no puede estar dependiendo enteramente de juegos de terceros o proyectos medianos.

Es inconcebible que títulos como The Medium o Scorn hayan sido tomados como estandartes temporales de la plataforma —por la propia comunidad— ante la carencia de títulos exclusivos AAA. A dichos juegos se les asignó una responsabilidad que no les correspondía, y las consecuencias llegaron rápidamente. Dos semanas después de su debut se dejó de hablar de ellos…

Tristemente, el 2022 de Xbox será recordado, casi en su totalidad, por la propuesta de compra de Activision Blizzard y todo el morbo que se ha generado alrededor. Los de Redmond pretenden desembolsar 68.700 millones de dólares para hacerse con todos los activos del publisher estadounidense; incluyendo franquicias ampliamente populares como Call of Duty, Overwatch y World of Warcraft. No obstante, la FTC se ha interpuesto en su camino.

Es evidente que una buena parte de los esfuerzos de Microsoft, principalmente en temas de marketing, han sido destinados a pregonar cómo la compra de Activision es positiva para todo el mercado. Están haciendo su trabajo, por supuesto, pero me gustaría ver que un juego tan cercano como Redfall reciba el mismo espacio y atención.

No hace mucho, Xbox lanzó una web donde explican los beneficios de la compra de Activision. Se le dio difusión en sus redes sociales y algunos directivos la compartieron en sus cuentas personales. Ojalá el tráiler más reciente de Redfall hubiera tenido una divulgación similar. En su lugar, optaron por compartirlo el mismo día en que celebraron el evento por el 25 aniversario de Age of Empires. La difusión en canales oficiales fue mínima.

Personalmente, ya comienzo a fastidiarme de sus comunicados explicando lo mucho que beneficia a la industria la compra de Activision, cuando ni siquiera han sido capaces de beneficiar su propia plataforma con lanzamientos importantes…

Es muy triste que lo único "relevante" de Xbox en 2022 haya sido el alboroto sobre Activision. Su comunidad está más al pendiente del cruce de declaraciones con Sony y organismos reguladores, en lugar de estar hablando o disfrutando alguna experiencia jugable exclusiva que los haya hecho valorar aún más la plataforma. Este año vi más anuncios de diseños del mando inalámbrico que de juegos first-party. Eso resume bien el momento actual de Xbox.