La sirenita es la última producción animada en recibir una adaptación live-action de Disney. Se une a otras películas como El Rey León, Aladdin o El libro de la selva en tener su propio remake. Y aunque aún no es claro si el largometraje será o no un éxito, o si tendrá una secuela, muchos se preguntan si tiene escena poscréditos.

Por lo general, los estudios usan estas secuencias para mostrar detalles adicionales o para adelantar cosas que podríamos ver en un futuro, en la siguiente película o como parte de un universo cinematográfico. Esto último no es el caso de La Sirenita, por lo que una escena poscréditos bien podría adelantarnos una futura continuación.

Una tendencia que vimos realmente activada en el cine de ciencia ficción con Matrix Reloaded, las escenas poscréditos se han hecho realmente populares con las películas de Marvel. ¿Pero es el caso de La sirenita?

¿Cuántas escenas poscréditos tiene La sirenita?

La sirenita no tiene escenas poscréditos. Esto mantiene la tendencia de otras películas que son adaptaciones live-action de largometrajes animados de la casa. Por lo que es seguro que, cuando acabe la película, salir del cine sin miedo a perderte algo adicional.

Sobre si vale o no vale la pena ver La sirenita, en nuestra crítica destacamos lo fiel que es a la película original animada, la más de todas las estrenadas por Disney. Pero que no termina de ser independiente, y no aporta nada nuevo a la historia, convirtiéndola en una visita al cine casi prescindible.

Pero también es verdad que es una historia bonita para niños y una experiencia divertida para los más pequeños acompañados de sus padres.

La sirenita se estrenó el 26 de mayo de 2023 en cines de todo el mundo.

