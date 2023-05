Huawei ha pasado de tener un extenso catálogo de smartphones en Europa, a tener prácticamente un modelo para cada gama; algo inevitable teniendo en cuenta las restricciones a las que se enfrenta la compañía desde hace varios años. Actualmente, de hecho, solo tiene expuestos en su web cuatro modelos; dos de ellos destinados a la gama media, y dos a la gama alta. A estos últimos, ahora, se suma un nuevo integrante que llegó al mercado asiático hace tan solo unos meses: el Huawei P60 Pro, modelo que llega con interesantes características y un prometedor apartado fotográfico, y que hemos podido probar en profundidad en Hipertextual.

El Huawei P60 Pro llega para renovar al aparentemente ya descatalogado Huawei P50 Pro. Lo hace, en concreto, con una mejor cámara en la que sigue destacando el sensor teleobjetivo, un diseño más refinado y, en líneas generales, prestaciones más actualizadas. Todo ello, por un precio que parte de los 1.100 euros

El nuevo smartphone de Huawei, además, llega con varias ausencias, como la de los servicios de Google o la imposibilidad de utilizar redes 5G. Es algo que, de hecho, la compañía lleva sufriendo varios años y que ha intentado solventar con sus propios servicios, lo que inevitablemente me lleva a hacerme dos preguntas. La primera, si a día de hoy es posible usar un móvil Huawei del mismo modo que cualquier otro móvil Android con Google. La segunda, y en caso de que los HMS no sustituyan completamente a los servicios de Google, si por este precio realmente merece la pena esta prometedora cámara pese a las ausencias.

Diseño y pantalla: a lo que Huawei nos tiene acostumbrados

Antes de resolver ambas dudas, eso sí, es importante repasar más en profundidad algunas de las prestaciones clave del Huawei P60 Pro. Una de ellas es su diseño. Huawei es, en mi opinión, uno de los fabricantes que más cuida este apartado, y en este P60 Pro no parece que vaya a ser diferente.

El terminal, en concreto, llega con una línea de diseño muy característica de la gama P; con cantos redondeados, una pantalla curva en los cuatro lados y una parte posterior en cristal que destaca, como no podría ser de otra manera, por el enorme módulo fotográfico. Este tiene un diseño rectangular y permite ver las tres cámaras principales, dando mucho protagonismo al sensor primario.

La parte trasera, además, tiene un acabado mate; no se marcan las huellas y es muy suave al tacto, aunque algo resbaladizo en mi opinión, pero combina muy bien con los marcos en un tono brillante y con esa curvatura en los cuatro cantos que, por suerte, no es tan pronunciada como en otros smartphones de su competencia.

La pantalla, por cierto, es de 6,67 pulgadas. Se trata de un panel OLED con una resolución de 2700 x 1220 píxeles y una tasa de refresco de 120 Hz. ¿Qué tal es? Lo cierto es que muy buena, lo que cabe esperar de un smartphone de gama alta, vamos: nitidez excelente, unos colores muy bien calibrados y un brillo más que suficiente con una frecuencia que hace que la experiencia de uso con el dispositivo sea aún mayor.

Rendimiento y autonomía

A esta pantalla le acompaña una batería de 4815 mAh que hace un muy buen trabajo y permite llegar al final del día incluso con un uso intensivo. El Huawei P60 Pro, además, cuenta con una carga rápida de 88W y una carga inalámbrica de 55W.

¿Qué hay del rendimiento? Aquí, tengo sentimientos encontrados, pero vayamos por partes. El Huawei P60 Pro cuenta con un procesador Snapdragon 8+ de primera generación. Es un SoC destinado a smartphones de gama alta, pero de aquellos anunciados durante el 2022.

Este chip, además, solo es compatible con redes 4G, pues a causa del veto de Estados Unidos a Huawei, la compañía asiático no puede hacer uso del 5G. ¿Es esto un impedimento a día de hoy? Lo cierto, y al menos en mi experiencia de uso, no tanto. Las redes 4G son lo suficientemente rápidas y el 5G, además, no está realmente tan extendido más allá de las grandes ciudades, pero muy probablemente lo esté dentro de unos años.

Así son las cámaras del Huawei P60 Pro

Donde realmente destaca el Huawei P60 Pro, es en la cámara. Lo hacen, en realidad, todos los móviles de gama alta, pero la compañía se centra en un sensor en concreto: el teleobjetivo, que ahora es considerablemente más luminoso frente a su antecesor. Pero vayamos por partes.

El Huawei P60 Pro tiene una triple cámara con un sensor primario de 48 megapíxeles y una apertura variable de f/1.4 a f/4.0. Le acompaña una cámara ultra gran angular de 13 megapíxeles de resolución, así como una lente teleobjetivo de 48 megapíxeles con una apertura F/2.1. Todas ellas cuentan con tecnología XMAGE, una especie de algoritmo diseñado por Huawei para mejorar el color y otros aspectos de las fotografías.

¿Cómo se comportan estas cámaras? Los resultados son, en términos generales, excelentes. El detalle que consigue captar el sensor principal es realmente impresionante y los colores de la imagen están correctamente interpretados; sin ningún tipo de sobreexposición ni saturación. Llama la atención, además, la manera en la que la cámara consigue enfocar el sujeto principal de una forma tan precisa. Son resultados que se mantienen en el sensor ultra gran angular, aunque, como es habitual, solemos ver una pérdida de detalle en algunas áreas.

El sensor teleobjetivo permite tomar fotografías en un zoom óptico de 3,5x, un híbrido (mezcla de zoom óptico y digital) de 10x y un zoom digital de hasta 100 aumentos. Lo más destacable de esta cámara, eso sí, no son los resultados que ofrece a plena luz del día —que son excelentes, a la altura del resto de sensores— sino los que consigue capturar en condiciones de baja luminosidad.

En este tipo de cámaras, de hecho, es común ver una gran cantidad de ruido y una pérdida de detalle en condiciones de baja luz. La amplia apertura del smartphone, no obstante, evita ese grano tan molesto, hace una genial interpretación de las zonas iluminadas, y ofrece un color muy similar a la realidad. Donde mejor trabajo hace, eso sí, es cuando la luz diurna es escasa, pero cuando no ha anochecido completamente. En escenas realmente nocturnas, como es habitual, perdemos algo de detalle —sigue siendo mucho mejor que el de otros teleobjetivos—. El procesado, además, no siempre funciona correctamente, lo que obliga a repetir la imagen para que pueda calibrar correctamente los colores.

La cámara del Huawei P60 Pro, por otro lado, tiene algún que otro modo adicional interesante. Uno de ellos, es uno específico que permite ajustar la apertura de la cámara de forma virtual o, incluso, de forma física. También uno llamado 'Super Macro', que hace uso de la cámara teleobjetivo para capturar fotografías a poca distancia. El Huawei P60 Pro, por otro lado, cuenta con una característica impulsada por IA para reconocer escenas y ajustar algunos parámetros de la cámara de forma automática. Esta función de IA también permite capturar fotografías de la luna con todo detalle.

Las limitaciones del Huawei P60 Pro

El veto de Estados Unidos sigue afectando a Huawei en varios aspectos, y por eso, reitero, el P60 Pro llega con algunas limitaciones respecto a otros smartphones Android. Una de ellas, y la más obvia, es la ausencia de los servicios de Google (También llamados Google Mobile Serviles o GMS, por sus siglas en inglés). Son, en concreto, una serie de funciones y aplicaciones que Google permite incluir en los móviles con Android para maximizar la experiencia de usuario. Entre ellas destacan plataformas como Google Play Store, Gmail o YouTube, y también procesos como aquel que permite iniciar sesión a través de una cuenta de Google en apps de terceros.

Como alternativa, Huawei lleva años utilizando sus propios servicios, los Huawei Mobile Services (HMS, por sus siglas en inglés). Estos sustituyen a la mayoría de aplicaciones y funciones de Google. De hecho, la compañía tiene su propia tienda de aplicaciones, la AppGallery; su propia app de mapas, Petal Maps; su navegador y apps de correo, vídeo y música propias. También permite iniciar sesión con una cuenta de Huawei para acceder a todos estos servicios. Ahora bien, ¿es lo mismo que si usáramos los servicios de Google?

Lo cierto es que, y al menos en mi experiencia, utilizar un smartphone Huawei es algo más —digamos— complejo que cualquier otro móvil Android con los servicios de Google. Si bien es cierto que la AppGallery ha crecido considerablemente durante los últimos años y hay multitud de aplicaciones, no todas están incluidas. Muchas —algunas muy importantes, además— deben descargarse mediante un APK a través de webs de terceros. La AppGallery, eso sí, facilita considerablemente el proceso de instalación, pues la plataforma de Huawei se encarga de buscar la versión más actualizada y de descargarla automáticamente sin necesidad de salir de la tienda.

Esto, sin embargo, no pasa en todas las aplicaciones, en algunas nos obliga a acceder la web y hacer los pasos por nosotros mismos. Por ejemplo, descargar Trello en un móvil Huawei sin los servicios de Google conlleva un total de siete pasos hasta que la app está en funcionamiento. Descargar la misma aplicación en Google Play, un solo paso.

Esto, eso sí, solo pasa en un número limitado de ocasiones. En la mayoría de casos, de hecho, podemos descargar la app desde la tienda, aunque la fuente de origen sea una plataforma de terceros. De hecho, en una prueba de un total de 20 aplicaciones buscadas a través de la AppGallery, solo tres estaban disponibles directamente desde la tienda y 10 de ellas se podían descargar directamente, pero provenían de una web de terceros. Otras tres, sí o sí, se debían descargar directamente desde la web, y cuatro (las de Google, principalmente) son, en realidad, accesos directos a la web añadidos a la pantalla de inicio.

En realidad, utilizar un smartphone Huawei sin los servicios de Google no es tan complicado como sí lo era hace unos años, y estoy completamente seguro de que aquellos usuarios mínimamente avanzados no van a tener ningún problema a la hora de descargar o utilizar aplicaciones. La experiencia, no obstante, no es tan sencilla e intuitiva como lo puede ser con cualquier otro smartphone con Google Play Store. Y esto, en realidad, puede ser un pequeño problema si tenemos en cuenta que hay smartphones con Google que ofrecen características muy similares a este P60 Pro.

¿Merece la pena el nuevo móvil de Huawei?

El P60 Pro, recordemos, está disponible por 1.199 euros en su versión de 8 GB de RAM y 156 GB de almacenamiento. Es un precio idéntico al del Honor Magic 5 Pro y al Vivo X90 Pro; smartphones que también presumen de cámara. Ahora bien, ¿merece la pena este móvil de Huawei?

El Huawei P60 Pro es un smartphone con un diseño excelente, una muy buena pantalla, un rendimiento que no deja indiferente y una cámara asombrosa. Ahora bien, y resolviendo las dos dudas que comentaba al inicio de este análisis; lamentablemente, está un escalón por detrás que otros móviles de su competencia a causa de sus ausencias. Los servicios de Huawei han mejorado considerablemente, pero no sustituyen completamente a los de Google. Para muchos puede ser complicado descargar algunas aplicaciones y muchas de las más comunes, como Gmail o YouTube, o no funcionan correctamente, o no ofrecen todas las características.

Sobre si merece la pena sacrificar los servicios de Google a cambio de esta genial cámara; en mi opinión, y si no eres un usuario algo avanzado o estás acostumbrado a utilizar los servicios de Huawei, creo que lo mejor es apostar por otro modelo. Es una de las mejores cámaras del mercado, pero no compensa perder las funciones de software de Google a cambio. Además, hay, otros móviles que si bien no tienen un sensor teleobjetivo tan versátil, ofrecen resultados muy similares a los que vemos en este Huawei P60 Pro.

Este P60 Pro sí podría resultar una muy buena alternativa para aquellos usuarios que ya cuentan con un móvil Huawei sin los servicios de Google y que están pensando en renovar su smartphone. En ese caso, el P60 Pro es una opción ideal por su diseño, pantalla, autonomía y, por supuesto, por su apartado fotográfico.

También en Hipertextual: