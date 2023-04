Hace casi dos años desde que Honor volvió a España como una compañía independiente tras las duras restricciones a Huawei. Desde entonces, la compañía ha lanzado en nuestro país diferentes smartphones con prestaciones capaces de competir contra los más populares del mercado. Estos, sin embargo, no siempre han destacado por el resto, sino que únicamente han ofrecido características que igualan a su competencia. Ahora, con el nuevo Magic 5 Pro, Honor quiere demostrar que sí es posible ofrecer algo diferente, y no solo en el apartado fotográfico.

Podríamos decir que el Honor Magic 5 Pro destaca en 3 características principales que compiten, o incluso podrían superar, a smartphones como el Samsung Galaxy S23 Ultra, el Xiaomi 13 Pro o el Vivo X90 Pro; tres de los mejores exponentes fotográficos actualmente. Son las siguientes.

Su cámara: El Honor Magic 5 Pro tiene una triple de 50 megapixeles con un zoom de hasta 100X, mismo alcance que el Samsung Galaxy S23 Ultra. Cuenta, además, con un doble sensor en el frontal para el desbloqueo mediante reconocimiento facial.

Su pantalla: que destaca por incluir un brillo máximo que alcanza los 1800 nits, un panel tecnología OLED y una resolución de 1848 × 1312 píxeles en una diagonal de 6.81 pulgadas.

Su precio: el Honor Magic 5 Pro llega a España por 1.199 euros. Es un precio más bajo que el Galaxy S23 Ultra (1.409 euros) o el Xiaomi 13 Pro (1.399 euros).

Sobre el papel, prometen. Son puntos que indudablemente hacen pensar que el Honor Magic 5 Pro es realmente una alternativa interesante a los mejores smartphones del mercado. No obstante, solo hay una forma de demostrarlo: poniendo a prueba estos y otros apartados de este nuevo móvil de Honor.

Diseño y pantalla: la esencia de Honor mejorada

Aunque, en mi opinión, no es uno de los puntos más importantes, Honor también menciona el diseño como una de las características más destacables de este smartphone. Más concretamente, el diseño del módulo fotográfico, que sobresale ligeramente del borde y cuyas lentes están distribuidas en forma triangular. Es un módulo enorme, similar al que vimos en el Honor Magic 4 Pro, aunque con un diseño ligeramente modificado para que la parte posterior del terminal sea estéticamente más atractiva. La protuberancia de la cámara, de hecho, no parece tan pronunciada porque está unida al cristal que recubre toda la parte posterior.

El cristal de la trasera, además, cuenta con un acabado mate que es muy bien escogido por dos motivos; no se marcan las huellas, y hace que el terminal sea mucho más cómodo al tacto. El color, un verde que dependiendo de cómo incida la luz se vuelve más claro o más oscuro, es, en mi opinión, un tono muy acertado. Y los marcos, de aluminio y con un tono brillante, combinan muy bien. En general, es un móvil con muy buenos acabados y un diseño cuidado que no llega a ser más bonito que otros smartphones, pero que no decepciona.

En el frontal, en realidad, no hay nada diferencial frente al Honor Magic 4 Pro o cualquier otro smartphone. Marcos mínimos, una curvatura en ambos lados de la pantalla y esquinas ligeramente redondeadas. Todo ello, además, con una doble cámara en la zona superior derecha para albergar un sensor de profundidad enfocado al desbloqueo facial que funciona muy bien.

Lo interesante del frontal del Honor Magic 5 Pro es, por supuesto, la pantalla; ese panel de 6,81 pulgadas con resolución Full HD+ (de 2848 X 1312 píxeles) y una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz. Todo ello, además, con una relación de aspecto de 19,54:9 (una pantalla ligeramente más ancha que la de otros smartphones) y un brillo de hasta 1800 nits.

La pantalla del Honor Magic 4 Pro no me decepcionó, y esta tampoco lo ha hecho. La del Magic 5 Pro, de hecho, es aún mejor por su brillo, cuyo nivel máximo hace que podamos visualizar contenido en exteriores con mucha luz sin problema alguno. Los 120 Hz, por otro lado, hacen que la experiencia de navegación sea aún mayor y el formato de pantalla ligeramente ancho hace que sea más fácil escribir o jugar.

El panel del Honor Magic 5 Pro, eso sí, no es perfecto por un motivo; la curvatura en la pantalla. Si bien le aporta al terminal una estética más elegante, hace que la calidad general no sea del todo excelente, pues cuando se reproducen tonos blancos la pantalla muestra un ligero sombreado algo molesto. Es, precisamente, algo que pasa en todos los móviles con esta característica. Por suerte, muchos fabricantes han comenzado a eliminar la curvatura o a disminuirla considerablemente, y es algo que espero que Honor también haga próximamente.

El Honor Magic 5 Pro no decepciona en rendimiento. Tampoco en batería

Prácticamente, no hay móvil de gama alta en 2023 que no incluya el Snapdragon 8 Gen. 2 de Qualcomm, y el Honor Magic 5 Pro no iba a ser diferente. El buque insignia de la compañía cuenta con este SoC acompañado, en este caso, con unas más que suficientes 12 GB de RAM y un almacenamiento interno de 512 GB. Esto, por supuesto, hace que en términos de rendimiento el terminal haga un excelente trabajo y pueda correr cualquier juego sin problemas. De hecho, en tareas exigentes como descargas simultáneas, reproducción de contenido multimedia, juegos con gráficos al máximo, etc., el terminal ha respondido correctamente. Todo ello, además, sin calentarse en exceso.

Una forma de reflejar este buen rendimiento es a través de la puntuación obtenida mediante algún benchmark. En este caso, con una prueba realizada con Geekbench 6, el Honor Magic 5 Pro ha conseguido una puntuación de 1968 en un solo núcleo, y de 4806 en varios núcleos. Es, en concreto, una puntuación muy similar a la registrada en un Samsung Galaxy S23 Ultra (4806 puntos con varios núcleos y 1827 puntos en un solo núcleo) y en un Xiaomi 13 Pro (4666 puntos en varios núcleos y 1423 en un solo núcleo).

Respecto a la batería, la del Honor Magic 5 Pro tiene una capacidad de 5.100 mAh. Cuenta, además, con una carga rápida de 66W y también es compatible con la carga inalámbrica y carga inversa.

¿Son suficientes esos 5.100 mAh teniendo en cuenta la pantalla y su brillo de 1.800 nits? En líneas generales, sí, puesto a que ese pico máximo de nits no siempre está activo. De media, y con un uso intensivo (juegos, navegación de redes sociales, visualización de contenido, llamadas) la batería puede durar todo el día sin ningún problema, llegando a la noche con un 30 - 40 % aproximadamente.

Así son las cámaras del Honor Magic 5 Pro

Honor, a diferencia de Vivo o Xiaomi, no ha apostado por un sensor de 1 pulgada para su cámara principal; sensor que, si bien ofrece diferentes ventajas, no lo es todo para conseguir buenos resultados. La compañía asiática, en cambio, ha incluido en su Magic 5 Pro una configuración de cámara un tanto —digamos— tradicional. Es decir, un sistema de tres lentes muy común en smartphones de gama premium. Las cámaras del Honor Magic 5 Pro son las siguientes.

Sensor primario de 50 megapixeles con apertura f/1.6.

Sensor ultra gran angular de 50 megapixeles y campo de visión de 122 grados con apertura f/2.0.

Sensor teleobjetivo de 50 megapixeles con apertura f/3.0, zoom óptico de 3,5x y zoom digital de hasta 100x.

Lo interesante de la cámara del Honor Magic 5 Pro está en las especificaciones adicionales, tanto para mejorar los resultados, como para facilitar la captura de imágenes en diferentes situaciones. Muchas de estas características están impulsadas por IA, como una que es capaz de detectar la escena para adaptar los tonos y colores de manera automática, o un modo para tomar fotografías en modo nocturno sin necesidad de tener que esperar varios segundos a que se complete la captura. Ahora bien, ¿cómo se comporta la cámara del Honor Magic 5 Pro?

Empecemos hablando del sensor primario de 50 megapixeles, que es el que compite con los sensores principales Vivo y Xiaomi, y también con el sensor primario del Samsung Galaxy S23 Ultra. La cámara principal es, en líneas generales, muy muy buena. A plena luz del día consigue captar escenas con una muy buena interpretación de los colores, sin saturar demasiado los tonos y con una exposición muy correcta. Lo que más me ha gustado de la cámara del Honor Magic 5 Pro, no obstante, es lo bien que consigue captar el detalle del entorno; hace una excelente interpretación de las sombras y texturas.

Estos excelentes resultados también se reflejan en el resto de cámaras. De hecho, la diferencia en el detalle o la interpretación de los colores es mínima, y la cámara ultra gran angular, por suerte, no tiende a distorsionar o las zonas más alejadas de la imagen, que es algo que vemos en numerosas ocasiones en móviles con este tipo de sensores.

El sensor teleobjetivo, reitero, permite capturar imágenes con un zoom óptico de 3,5x, alcance que no hace más que conseguir todavía más detalle de aquellas zonas más alejadas y que, por suerte —y como pasa con el resto de sensores— mantiene esa buena colorimetría. En formato digital nos podemos acercar hasta 100x. Por supuesto, aquí la pérdida de calidad es notable, pero no es un alcance que vayamos a usar continuamente. Eso sí, la aparente estabilización digital que hace el Honor Magic 5 Pro con este nivel de zoom es bastante mala, por lo que hay que tener muy buen pulso o deshacer y volver a hacer zoom poco a poco para enfocar lo que queremos capturar.

Una interesante (y más barata) alternativa al Samsung Galaxy S23 Ultra

Con el Honor Magic 5 Pro me ha pasado lo mismo que con muchos de los móviles de gama premium que he probado durante los últimos meses: es difícil encontrar algún punto negativo que sea decisivo para no apostar por este móvil. Tiene una cámara excelente, una pantalla brillante y un rendimiento y autonomía a la altura, con pequeños “peros” sin importancias en estas áreas. Por ejemplo, la curvatura en la pantalla resulta molesta, la estabilización de la cámara a la hora de hacer zoom y el software, si bien es visualmente atractivo, no está correctamente optimizado —algo que, por suerte, puede solventarse mediante una actualización—.

El Honor Magic 5 Pro, eso sí, no ofrece nada diferencial frente al resto de smartphones. Y esto es, en parte, malo y bueno. Malo, porque no hay una característica decisiva para apostar por este smartphone, y no por otro de su competencia. Bueno, porque significa que puede competir frente a frente contra móviles como el Samsung Galaxy S23 Ultra, el Vivo X90 Pro o el Xiaomi 13 Pro.

El punto más diferencial del Honor Magic 5 Pro, eso sí, es su precio. Está disponible por 1.199 euros; un coste bastante inferior a sus competidores. El Samsung Galaxy S23 Ultra, por ejemplo, cuesta 200 euros más, y si bien este tiene algunas características adicionales, como el S-Pen o dos sensores teleobjetivos, podrían no resultar decisivas teniendo en cuenta la diferencia de precio. El Xiaomi 13 Ultra, por otro lado, tiene una pantalla con especificaciones muy parecidas y con exactamente el mismo procesador. Cuesta 200 más. Puede ser, por tanto, una curiosa —y más barata— alternativa a estos dos móviles.

