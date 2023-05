Marvel Studios ha estrenado Guardianes de la Galaxia Vol. 3, completando así la trilogía dirigida y escrita por James Gunn. La primera entrega se estrenó en 2014, y demostró como se podía introducir una nueva generación de superhéroes relativamente desconocidos que vienen de los cómics. Al ser parte de un universo cinematográfico, las películas y series suelen tener escenas poscréditos que dan pistas del futuro de la franquicia, introducen nuevos personajes o dan sorpresas a los más fanáticos de la saga.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 es una historia de cambios y despedidas, de finales, de nuevos comienzos, de enfrentar los mayores miedos y de redenciones. Tal vez por eso hay especial interés en si la película tiene, o no, escenas poscréditos. De qué se tratan y sobre todo, si vale la pena esperar dentro del cine para verlas.

¿Cuántas escenas poscréditos tiene Guardianes de la Galaxia Vol. 3'

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 sí tiene escenas poscréditos. En concreto tiene dos. La primera se muestra poco después de que acaba la película y la segundo se muestra al terminar de mostrar por completo, todos los créditos de la película.

La primera escena poscréditos muestra la nueva alineación de los Guardianes de la Galaxia. Tras el viaje de Peter Quill a la Tierra para reunirse con su abuelo, de Mantis buscándose a si misma y Gamora regresando con su grupo de saqueadores, Rocket queda como el nuevo líder del grupo, que tiene algunos cambios significativos.

Es lo que muestra la primera escena poscréditos. Aunque sean algunos integrantes nuevos y otros no tanto, el espíritu se mantiene. El nuevo grupo consiste de Rocket (Bradley Cooper), Groot (Vin Diesel), Kraglin (Sean Gunn), Cosmo (Maria Bakalova), Adam Warlock (Will Poulter) y Phyla-Vell (Kai Zen).

Esta última, en los cómics, es una Kree, hija de Mar-Vell y una científica llamada Elysius que usa brazaletes cuánticos, que se mostraron en Ms Marvel. Pero en el largometraje es una creación del Alto Evolucionador y su futuro en el Universo Cinematográfico de Marvel es desconocido, de momento.

En la escena poscréditos, los nuevos Guardianes de la Galaxia están en un desierto esperando a una horda de criaturas que se acercan a una villa para destruirla. En ese momento Rocket pone el tema Come and get your love de Redbone, cerrando la trilogía con la misma canción que inició la primera película de la saga.

La segunda escena poscréditos muestra a Peter Quill pasando tiempo con su abuelo (Gregg Henry), mientras tienen una conversación durante el desayuno. Hay un pequeño huevo de pascua, que se puede leer en el periódico, donde se hace referencia al especial de navidad de Guardianes de la Galaxia, en que Mantis y Drax secuestran a Kevin Bacon.

La revelación sorpresa de esta segunda escena poscréditos es que Peter Quill/Star-Lord volverá al Universo Cinematográfico de Marvel. Se desconoce cómo o cuándo, pero Chris Pratt ha manifestado en varias ocasiones que está abierto a la posibilidad de volver a interpretar al personaje.

El final de Gamora y Drax

En cuanto a Gamora (Zoe Saldaña) y Drax (Dave Bautista), ambos actores han manifestado que esta será la última película en que interpretarán a sus respectivos personajes. Saldaña explicó que "este es su final en el Universo Cinematográfico de Marvel" pero que le gustaría que Gamora continue, tal vez con otra actriz.

EN cuanto a Dave Bautista, durante una entrevista con Jimmy Fallon, dijo que "con Drax, tuvo el final perfecto que anhelaba", y que jamás aceptaría interpretarlo de nuevo tan solo por dinero. "Arruinaría ese final tan perfecto y jamás lo haría".

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 se estrenó el 4 de mayo en cines de todo el mundo. Será la última película de la saga escrita y dirigida por James Gunn, quien ahora está al frente del nuevo Universo Extendido de DC.

