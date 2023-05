Dimitri Rogozin, el polémico exdirector de la Agencia Espacial Rusa, se unió a las filas de los conspiracionistas que piensan que el hombre no llegó a la Luna en 1969. El funcionario declaró en su canal oficial de Telegram que antes de su llegada a la Roscosmos, solicitó pruebas de la misión Apolo 11. Para Rogozin no tiene sentido que la NASA haya logrado tal hazaña, ya que no ha podido repetirla en cincuenta años.

"Hace unos diez años, cuando trabajaba en el Gobierno, envié una solicitud oficial a Roscosmos para que me proporcionara pruebas documentales de la estancia de los estadounidenses en la Luna", declaró. "Estaba dolorosamente avergonzado por el hecho de que los cosmonautas soviéticos que regresaban de expediciones de varios días apenas podían mantenerse en pie", dijo. El antiguo jefe de la agencia espacial no podía creer que Amstrong y Aldrin se desplazaran sin problemas tras salir del módulo lunar.

Pese a su insistencia, los resultados de la solicitud no fueron los esperados. Dimitri Rogozin mencionó que la agencia le envió un libro donde el cosmonauta Alexei Leonov confirmaba el aterrizaje lunar. Leonov, quien pudo convertirse en el primer soviético en pisar la Luna, declaró que Neil Amstrong y Buzz Aldrin lograron la hazaña "porque ellos mismos se lo contaron".

Años más tarde, Rogozin tomaría el control de la Roscosmos y la transformaría para convertirse en una agencia espacial competitiva. Durante su gestión, el director siguió buscando evidencia del viaje a la Luna, aunque no encontró nada. El funcionario indicó que los cuestionamientos solo le valieron críticas de académicos y colegas por socavar "la sagrada cooperación con la NASA", así como una llamada de atención de un alto directivo ruso.

El antiguo jefe de la Roscosmos no cree en la versión oficial de la llegada a la Luna

Según las teorías de la conspiración, la NASA falsificó la llegada a la Luna con el fin de ganar la carrera espacial a la Unión Soviética. No es extraño que Dimitri Rogozin, un patriota de la vieja escuela que busca restaurar la gloria de la URSS, realice este tipo de declaraciones. Durante su tiempo al frente de la Roscosmos, el directivo se vio envuelto en diversas polémicas que van desde amenazar de muerte a Elon Musk o dejar varado a un astronauta en la Estación Espacial Internacional.

Solo en virtud de mi naturaleza traté de llegar al fondo de los detalles y establecer, al menos para mí, el verdadero estado de cosas en el tema de la exploración de la Luna por nuestro competidores. No me quedó claro cómo Estados Unidos, a ese nivel de desarrollo tecnológico de los años 60 del siglo pasado, hizo lo que todavía no puede hacer ahora. Dimitri Rogozin

Es importante mencionar que Rogozin no pone en duda que Amstrong, Aldrin y Collins viajaron a la Luna, sino que hayan logrado desembarcar. El antiguo jefe de la Agencia Espacial Rusa acusa a personalidades como Eugene Alexandrov, miembro de la Academia de Ciencias de Rusia, de tener intereses alineados con Estados Unidos. Alexandrov, quien promueve el conocimiento científico a través de la Comisión de Pseudociencia, criticó duramente a Rogozin cuando solicitó pruebas de la llegada a la Luna en 2018.

Las declaraciones del exdirector de la Roscosmos se alinean con su nuevo papel en la guerra de Ucrania. Tras ser despedido de la Agencia Espacial Rusa, Rogozin partió a las regiones ocupadas del Donbás y se proclamó líder de un grupo de combatientes voluntarios. Actualmente, no ocupa ningún cargo y ha perdido todo el poder que alguna vez ostentó, aunque eso no le impide compartir sus memorias y teorías espaciales en su canal de Telegram.

