La cuarta temporada de Succession es la última, y el episodio final será tan largo como una película. Estrenada el pasado marzo en HBO y HBO Max, contará con diez capítulos, de los cuales ya se han emitido seis. El tercero ya está considerado uno de los mejores en la historia de la TV, rompiendo el récord que Breaking Bad mantuvo durante más de diez años.

El nombre del último episodio de la serie será With Open Eyes, y se emitirá el próximo 28 de mayo. Está escrito por el creador de la serie, Jesse Armstrong, y dirigido por Mark Mylod, quien es conocido por su trabajo de dirección en El Menú. El compositor musical de la serie, Nicholas Britell recientemente se sentó en una entrevista con Variety, y dio algunos detalles sobre el final de Succession:

"Serán 90 minutos, es un episodio inmenso. Será como una película". Poco después HBO confirmó a TVLine que el final de la serie no será de hora y media, pero "muy muy cerca a eso".

Tomando en cuenta que las series de HBO no tienen comerciales, y sus episodios no son editados para acomodar pausas publicitarias, por si se emiten en alguna otra plataforma, el ritmo y duración serán, efectivamente, como una película. No sería la primera vez. El final de Juego de tronos duró una hora y veinte minutos. El final de Watchmen (la serie) fue de una hora y siete minutos. Así mismo, el final de Los Soprano fue de una hora y dos minutos.

El séptimo episodio de la cuarta temporada de Succession se estrena este 7 de mayo y de acuerdo a la sinopsis, se enfocará en la carrera política de Connor Roy.

"Con Succession podríamos hacer una serie mediocre, o un final increíble"

HBO anunció el pasado febrero que la cuarta temporada de Succession sería la última. Jesse Armstrong (creador de la serie) explicó en una entrevista a el New Yorker que tuvo una discusión con su equipo, donde tenían dos opciones: "Podemos seguir por años y convertir el show en algo completamente distinto, con un poco más de rango argumental, donde algunas semanas tendría episodios buenos y otras semanas, episodios malos. O podemos hacer algo más muscular y completo, haciendo un final increíble y acabando fuertes. La segunda opción fue siempre mi preferencia".

Tomando en cuenta las críticas y comentarios que están recibiendo cada uno de los seis episodios que ya se han emitido de la cuarta temporada, la estrategia de Armstrong está funcionando bastante bien.

