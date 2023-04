Bronca (Beef), de Netflix, se ha convertido en una serie de éxito gracias a su combinación entre comedia negra y thriller de suspense atípico. Lo que comienza como una batalla de voluntades entre dos personajes dispares, termina por ser una retorcida venganza. Que va creciendo a medida que las circunstancias se vuelven cada vez más incómodas, extrañas y violentas. En su último e impactante capítulo, la producción recorre el difícil camino entre hacer reír y explorar una historia tensa y claustrofóbica con habilidad.

No obstante, el principal elemento del argumento es el humor perverso. Esta extraña serie de comedia negra, de diez capítulos, es una burla siniestra sobre los peores sentimientos humanos. También de las situaciones más incómodas y brutales, que explora desde la sátira sofisticada.

Gradualmente, el ambiente enrarecido que define cada capítulo de Bronca (Beef) para a ser una forma de comprender la degradación moral de sus protagonistas. Un hombre deprimido y una mujer en medio de una crisis matrimonial se convierten en enemigos alimentados por una ira sin control. Sin embargo, el énfasis de esta comedia negra en la risa perversa que despierta esa transformación es la clave del guion de la serie.

A continuación, te dejamos cinco series de comedia negra que, de la misma forma que Bronca (Beef), lograron mezclar con inteligencia su mirada burlona al mal con el género de suspense. Cada una de ellas profundiza en los matices de la naturaleza humana a partir de una óptica siniestra y cómica. Dos perspectivas en apariencia divergentes, que, sin embargo, encuentran en cada una de estas historias un inteligente equilibrio.

Barry, la serie de comedia negra de un asesino

Barry, de HBO, es una atípica mirada al instinto asesino, la crueldad y la oscuridad interior. Todo en una comedia malévola que se burla con sarcasmo de asesinatos y tiroteos. Pero lo hace en especial del lado más tenebroso del protagonista de esta serie de comedia negra, interpretado por el comediante Bill Hader. Ex marine y mercenario, descubre hay un lado sensible en su vida. Uno que está sobre el escenario, inmerso en el mundo de la actuación.

Aunque la naturaleza de Barry sigue siendo cruel. Tanto que, mientras intenta memorizar guiones, enfrenta el acecho de antiguos enemigos arma en mano y sin temer matar. La combinación de ambas caras de la vida del personaje termina por provocar situaciones insólitas e involuntariamente humorísticas. Lo que aumenta a medida que este asesino busca la redención, sin saber bien cómo encontrarla.

El argumento de esta serie de comedia negra utiliza la sátira para reflexionar sobre la violencia, el miedo y lo grotesco. Al mismo tiempo, para narrar dos versiones del mundo que, aunque parezcan contrarias, terminan por completarse entre sí. Lo mismo que pasa con Barry, sus aspiraciones artísticas y la dimensión siniestra que lo convierte en temible y conmovedor al mismo tiempo.

The End of the F***ing World

James (Alex Lawther) tiene tendencias psicópatas y es lo suficientemente peligroso como para llevar una vida aislada y solitaria. Alyssa (Jessica Barden), por su parte, quiere rebelarse contra el mundo y seguir su propio camino. Cuando ambos se encuentran y comienzan un viaje por carretera, todo a su alrededor comenzará una lenta destrucción en medio de un humor perverso y cada vez más siniestro.

Basada en la obra del mismo nombre de Charles S. Forsman, la producción es un recorrido a través del mal, el bien y la moralidad contemporánea. Esta serie de comedia negra se desarrolla entre escenas en las que abundan cuchillos afilados, chistes sobre la muerte y un aire pesimista que se acentúa a medida que la producción avanza.

En especial, enfatiza cómo el humor y la ironía pueden ser un vehículo para comprender lo más desagradable del comportamiento humano. Tan impredecible como sus personajes, la serie transcurre entre el autodescubrimiento de sus protagonistas y la dura conclusión de que la vida es una colección de horrores. Un cierre pesimista que el argumento matiza con un humor brillante que convirtió a la producción de Netflix en un éxito singular.

The Shrink Next Door

¿Qué ocurre cuando la confianza conduce a la destrucción psiquiátrica de alguien más? Es el dilema que plantea la comedia negra The Shrink Next Door, una serie de Apple TV+. El doctor Isaac Herschkopf (Paul Rudd) es a la vez un monstruo y una bendición. Como psiquiatra puede consolar e influir en el comportamiento de otros con la suficiente habilidad como para no resultar amenazante. Pero cuando conozca a Marty Markowitz (Will Ferrell), un paciente con problemas de límites, el especialista rebasará la línea de lo ético.

Basada en el podcast del mismo nombre del periodista Joe Nocera, relata la historia real de un psiquiatra que manipuló a conveniencia a uno de sus pacientes. Pero lo que podría parecer solo una falta moral se convierte con lentitud en un escenario criminal, a medida que las posibilidades de influir en la mente de otro son más claras. La serie profundiza a través de la comedia negra en la necesidad de dominación y control. A la vez, en una desquiciada manera de comprender la naturaleza humana por medio de sus contradicciones.

En sus últimos capítulos, el argumento muestra que la frontera entre la risa y el miedo es muy sutil. Pero la serie, además, convierte esa idea en una burlona exploración acerca de la falta de escrúpulos. El punto más siniestro de lo que se oculta bajo las carcajadas.

The Flight Attendant, la serie de comedia negra protagonizada por Kaley Cuoco

Cassandra (Kaley Cuoco) es una azafata convencida de que la naturaleza humana es esencialmente maligna. Al menos, es la conclusión a la que llega tras despertar en un hotel junto al cadáver del hombre con que pasó la noche. Lo más inquietante es que no tiene ningún recuerdo de lo que pudo haber sucedido. Lo que la hace dudar de su cordura e incluso de si podría ser capaz de cometer un asesinato.

La idea podría parecer trillada, de no ser por cómo el argumento mezcla el humor más irónico con la idea de la culpa y una sutil forma de crueldad. Mientras Cassandra trata de descubrir la verdad, pudiendo inculparla en un crimen, o encontrar al responsable real, que podría matarla, la serie se pregunta sobre lo que cualquiera es capaz en circunstancias extremas y hacia dónde conduce la desesperación.

Huyendo de una presencia misteriosa, compañeros de trabajo y agentes del FBI, el personaje de Kaley Cuoco atravesará todo tipo de situaciones absurdas. Entre una comedia negra y un thriller de suspense clásico, esta serie de HBO no da respuestas sobre su conflicto. Al menos, no de inmediato. Su interés central es dejar claro que la mente humana es una región oscura en la que cualquier cosa podría ocurrir. Incluso las situaciones más disparatadas e involuntariamente graciosas.

Los Gemstone

Durante tres generaciones, los Gemstone han dominado el escenario de los telepredicadores en Norteamérica. Pero detrás de su aparente bondad y rectitud se esconde una larga línea de situaciones cuestionables, que incluyen infidelidades, robos y hasta sospechas de asesinato.

En sus dos temporadas, la serie de HBO utiliza la comedia negra para narrar no solo el escenario de la fe en contraposición a la codicia. También que la religión puede ser el refugio inevitable de los peores comportamientos y obsesiones.

Con una inteligente dinámica, el guion confronta a todos los miembros de la extravagante familia a sus peores decisiones. En un escenario en el que la avaricia y la ambición se convierten en un buen motivo para continuar predicando la palabra divina. El resultado es una extraña mezcla de burla hacia el conservadurismo y preguntas filosóficas sobre la mezquindad humana.

