ChatGPT se ha convertido en poco tiempo en una de las herramientas más complejas y capaces a las que ha podido tener acceso la humanidad. Desde escribir historias, hasta ayudar a interpretar textos muy antiguos. Sus posibilidades son tantas que el CEO de la compañía ha comparado su invento con la bomba nuclear. Ahora, un grupo de personas ya ha comenzado a utilizarla para obtener y mantener múltiples empleos a la vez, según un reporte de VICE.

"Es la única razón por la que obtuve mi trabajo este año", comenta un trabajador que el medio ha apodado como Ben para efectos de anonimidad, y quien se desempeña en el mundo del mercadeo. "ChatGPT hace como 80 por ciento de mi trabajo si soy honesto".

¿Cómo saca provecho Ben de esta tecnología? Según se explica, cuando el jefe del hombre le pide que genere una historia para el lanzamiento de un próximo producto, este recurre automáticamente a ChatGPT. Aquí, a través de comandos, genera un borrador que le permite rellenar secciones y cambiar parámetros. "Puedo pedirle que cree una historia y simplemente lo hace por mí, basándose en el contexto que le di", explica a VICE.

Sin embargo, aquí no acaba la cosa. Ben también ha solicitado a ChatGPT que genere mensajes para su gerente, pidiéndole que cometa errores ortográficos a propósito para que el mensaje parezca más natural.

El uso de ChatGPT para conseguir (y mantener) más de un empleo a la vez

Ben no solo ha aprovechado a ChatGPT para conservar su empleo, sino también para conseguir nuevos puestos en otras compañías. Utilizando el chatbot de OpenAI ha logrado generar cartas de presentación para cada cargo, lo que le ha permitido conseguirlos sin demasiado esfuerzo.

Pero el caso de Ben no es único. Otras personas, que ya mantenían más de una relación laboral con una única compañía incluso antes del lanzamiento de ChatGPT, también han comenzado a utilizar la herramienta. De esta forma, una de las fuentes del citado medio ha aumentado su cantidad de empleos de tan solo uno, a cuatro. "Creo que cinco probablemente sería demasiado", comentaba.

Por supuesto, los dilemas morales que salen a flote con el uso de esta IA no son pocos. No obstante, los trabajadores entrevistados no piensan que estén haciendo nada malo. "Nunca pude comprender mentalmente por qué era tan tabú para mí trabajar en dos puestos asalariados", comentaba uno de ellos al medio.

No obstante, el creciente ritmo de estas prácticas podría acabar en la muy temida automatización de puestos enteros de trabajo. Después de todo, las estadísticas aseguran que ChatGPT y el resto de IA generativas afectarán a 300 millones de empleos en todo el mundo, y esto no hace más que acelerar este proceso.

