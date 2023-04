La aventura de Intel en el mundo de las criptomonedas ha finalizado de un modo repentino. Tom's Hardware reporta que la compañía ha decidido discontinuar Blockscale, su chip dedicado a equipos para minar Bitcoin —conocidos como mineros ASIC—. La noticia sale a la luz apenas un año después de que se lanzara la primera generación del hardware, que no tendrá sucesores en el futuro inmediato.

Intel no ha brindado mayores precisiones sobre el porqué de la determinación. En un comunicado brindado al citado medio, se menciona que la decisión forma parte de un proceso destinado a priorizar la inversión sobre lo que la compañía llama IDM 2.0. Este último es un modelo mixto de fabricación de componentes que incluye la oferta de su servicio de fundición a terceros, así como la tercerización de ciertos procesos a socios estratégicos.

Así las cosas, Intel confirmó que no continuará con el desarrollo de chips de la serie Blockscale, que pensaron exclusivamente para el minado de Bitcoin. No obstante, pese a la cancelación del hardware, los de Pat Gelsinger aseguran que seguirán apoyando a los clientes con los que asumieron un compromiso a largo plazo.

Si bien ya no aparecen referencias al chip para minar Bitcoin en su web, Intel seguirá tomando nuevas órdenes de los compradores interesados hasta octubre próximo. Los envíos, en tanto, se realizarán hasta abril de 2024. De allí en adelante, se desconoce hasta cuándo se extenderá el soporte para el procesador en cuestión.

Intel se da por vencido con Blockscale, su chip para minar Bitcoin

Cuando Intel anunció su chip para minar Bitcoin, parecía una apuesta muy interesante por parte de la compañía estadounidense. Es que detrás del lanzamiento existía la promesa de atender una de las problemáticas más grandes del minado de esta criptomoneda: su masivo consumo de energía.

El hardware de Intel hacía especial hincapié en la eficiencia energética. Raja Koduri, quien por entonces se desempeñaba como arquitecto jefe de la empresa, aseguraba que los chips Blockscale tenían un rendimiento por vatio 1.000 veces superior al del hardware convencional utilizado para minar criptomonedas bajo el algoritmo SHA-256.

El plan de Intel no tardó en ganar el interés de varias compañías de renombre. Una de las primeras en comprometerse a adoptar el nuevo chip para minar Bitcoin fue Block, de Jack Dorsey, el fundador de Twitter. Pero no fue la única. Otros grandes pooles de minería cripto, como Griid y Argo Blockchain, también se inclinaron por este promisorio componente.

Pese a ello, es evidente que crear hardware especialmente pensado para el minado de Bitcoin dejó de ser prioridad en Intel. O que al ser uno de sus negocios más nuevos, se volvió una variable de corte a la hora de reducir gastos. No olvidemos que la chipera de Santa Clara, California, tuvo un 2022 para el olvido en materia financiera. Algo que se vio especialmente en el tercer trimestre, cuando sufrieron una caída del 85 % interanual en sus beneficios. Situación que obligó a planificar despidos masivos.

Además, el precio del Bitcoin ha sufrido grandes fluctuaciones en el transcurso del último año. Cuando Intel anunció Blockscale, en marzo de 2022, la cotización de la criptomoneda rondaba los 40.000 dólares. Dicho valor estaba bastante por debajo del máximo histórico —$69.000 en noviembre de 2021—, aunque todavía era alto en comparación con el que se vería meses más tarde. El BTC tuvo una fuerte caída y llegó a cotizar por debajo de los 17.000 dólares en enero de 2023. Desde entonces se ha recuperado y hoy está en $30.000, aunque no se descarta una nueva corrección.

Tiempo de sobra para cambiar de opinión

Foto por Bermix Studio en Unsplash

Queda claro que no todas las compañías están dispuestas a lidiar con una volatilidad semejante, sin importar qué tan lucrativo parezca un negocio. De todos modos, Intel no ha cerrado la puerta completamente a la posibilidad de continuar ligada al mundo cripto. Consultada sobre si la cancelación de Blockscale implicaba una salida definitiva del mercado blockchain, la compañía mencionó que seguiría "monitoreando oportunidades de mercado". Ni un sí, ni un no, al fin y al cabo.

Si Intel cambia de opinión y desea volver al rubro del hardware dedicado para mineros ASIC, tiene tiempo de sobra para intentarlo. Después de todo, el último Bitcoin se minará recién en el año 2140.

