Tras el cameo de Ezra Miller durante uno de los Crisis on Infinite Earths del Arrowverso, los rumores de una posible aparición de Grant Gustin en The Flash, la película, no paran de surgir. El actor interpreta a Flash en su propia serie de televisión que se puede ver en The CW.

Además, la serie acabará pocas semanas antes de que se estrene The Flash en cines. La película mostrará el multiverso de la franquicia, y explorará múltiples realidades. Además, tiene la tarea de reiniciar el Universo Extendido de DC, tras la llegada de James Gunn.

Sobre si estará, o no, en la película, Grant Gustin lo ha respondido en una entrevista para TVLine: "¡No! [risas] Sí, han circulado muchos rumores por mucho tiempo. Pero nadie ha venido a preguntarme. Pero me lo preguntan a mi en la calle, y no, no estoy ocultando un secreto muy elaborado".

Aunque Grant Gustin niegue su aparición en la película de The Flash, se puede tratar de una situación similar a la de Andrew Garfield previo al estreno de Spider-Man: No Way Home. Por contrato no podía aceptar que aparece en la película. Por lo que, durante meses, en decenas de entrevistas, tuvo que negarlo.

Grant Gustin y Ezra Miller ya se han encontrado en otra producción de The Flash

Pero esta no sería la primera vez que Grant Gustin y Ezra Miller se han encontrado como The Flash. Sucedió en la serie de TV, y esto puede dar pie para que se repita en la película. Queda saber, en caso de que ocurra, si hay una referencia al primer encuentro o no.

La aparición de Ezra Miller como Flash en la serie de TV fue la primera ocasión, y de momento la única, en que un personaje del Universo Extendido de DC ha aparecido en una de las series de la casa.

¿Quién es Grant Gustin?

Grant Gustin es un actor y cantante estadounidense conocido por su papel como Barry Allen/Flash en la serie de televisión del mismo nombre en la cadena The CW. Nacido el 14 de enero de 1990 en Norfolk, Virginia, comenzó su carrera en el teatro musical antes de incursionar en la televisión y el cine.

A la edad de 18 años, Grant Gustin se mudó a Nueva York para estudiar en la Universidad Elon, donde se graduó con un título en teatro musical. Durante su tiempo en la universidad, realizó varias producciones teatrales, incluyendo "West Side Story" y "Romeo y Julieta". Después de graduarse, el actor decidió trasladarse a Los Ángeles para seguir su carrera en el entretenimiento.

Grant Gustin hizo su debut en televisión en 2011 en un episodio de CSI: Miami, y luego tuvo un papel recurrente en la serie de televisión de la ABC y 90210. En 2013, Gustin fue elegido para interpretar a Barry Allen/Flash en la serie de televisión de la CW, Arrow. Su personaje se convirtió en tan popular que se tomó la decisión de crear un spin-off centradi en Flash, con el actor como protagonista.

Además de su trabajo en la televisión, Gustin también ha incursionado en el cine. En 2017, protagonizó la película independiente Krystal junto a Rosario Dawson y Nick Robinson. La película recibió críticas mixtas, pero muchos elogiaron la actuación de Gustin.

Con o sin la versión de Flash de Gustin Grant, The Flash se estrena en cines el próximo 16 de junio de 2023.

