Si algo dejó claro Ant-Man y la Avispa: Quantumanía es que Kang, el conquistador es más que un villano. Es el centro de una historia que abarca varios universos, períodos históricos y versiones del personaje. Se trata de una mirada original no solo al concepto del multiverso, central en la nueva etapa de la saga, sino también a la forma en que la maligna figura puede relacionarse con numerosos personajes e historias. El viajero de dimensiones y realidades podría ser el punto de unión de varios de los escenarios centrales de Marvel en el futuro.

Durante la fase cuatro, Thanos se convirtió en una presencia amenazante que aumentó de importancia de película en película. Por su parte, Kang podría tener su propia versión en cada uno de los próximos argumentos de Marvel. Una de las grandes novedades de la misteriosa figura interpretada por Jonathan Majors es su multitud de encarnaciones. Las escenas poscréditos de la cinta de Peyton Reed demostraron que el villano es un experto en el espacio-tiempo. Lo que le ha permitido aliarse con sus cientos de variantes en numerosas líneas temporales y encontrar la forma de usar cada versión de sí mismo con un propósito específico.

En futuros largometrajes, lo más probable es que Kang (o cualquiera de sus encarnaciones) se enfrente al héroe de turno. Te contamos cuáles son los escenarios de Marvel en los que podría impactar de manera directa la presencia del viajero multiversal. Una posibilidad que convertiría al personaje en vínculo de historias distintas y enemigo común de docenas de héroes de la franquicia.

Los 4 Fantásticos, un probable escenario de Marvel que contará con Kang, el Conquistador

La icónica familia está a punto de llegar al Universo Cinematográfico de Marvel. Después de años de especulación sobre un live action de los clásicos personajes, Kevin Feige parece haber encontrado la fórmula ideal. Aunque no ha trascendido qué planes hay al respecto, algo es obvio: el proyecto añadirá al villano de la fase cinco en su historia. ¿El motivo? Es un descendiente lejano del padre de Reed Richards, lo que resulta ser la excusa perfecta para convertir al próximo proyecto de Los 4 fantásticos en uno de los escenarios de Marvel en los que Kang podría hacer de las suyas.

En el cómic encontramos las circunstancias que rodean a Kang, incluyendo cuál fue la versión que descubrió por primera vez las propiedades del multiverso. Nathaniel Richards es un científico del siglo XXIII que consigue controlar las propiedades del espacio y el tiempo. Lo que le brinda la oportunidad de viajar entre realidades, hacerse con el poder y retrasar la muerte. Pero su privilegiada inteligencia no es un elemento casual. Forma parte de una herencia familiar que se remonta al Señor Fantástico, superhéroe fundacional y miembro de los Illuminati.

De hecho, Kang fue introducido en el universo de la franquicia en Fantastic Four número 19, de 1963, en su encarnación de Rama-Tut. La figura de una versión del villano vistiendo atuendo egipcio apareció en las escenas poscréditos de la tercera parte de Ant-Man. Difícilmente podría tratarse de una casualidad, siendo Los 4 Fantásticos uno de los proyectos centrales de Marvel.

El villano de la segunda temporada de Loki

Se espera que los nuevos capítulos de Loki definan en detalle las reglas del multiverso. También que muestren el nivel de participación de la Autoridad de Variación Temporal (TVA) en eventos futuros. Aunque, en la actualidad se desconoce el argumento de la próxima entrega y a qué antagonista hará frente el dios asgardiano.

No obstante, la segunda escena poscréditos de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía señala que el villano de la temporada sería el mismísimo Kang, lo que convierte la serie en el segundo escenario de Marvel impactado por el personaje. La secuencia extra de la película muestra a Victor Timely, la versión del personaje que fundó un pueblo y encontró un mecanismo para evitar envejecer. El hombre hace un número de magia mientras Loki y Mobius le observan. Lo que indica que los nuevos episodios estarían enfocados en la búsqueda de las encarnaciones del maligno viajero interdimensional.

A la vez, la producción podría incluir más de una personalidad de la enigmática figura. En el cierre de temporada, la funcionaría de la TVA Ravonna Renslayer fue en busca del creador de la agencia. Después de que Sylvie Laufeydottir asesinara a “El que permanece”, lo más probable es que su recorrido la lleve, de la misma manera que ocurre en los cómics, a encontrar a Rama-Tut.

En las historietas, la ambigua figura era la hija del rey Carelius, gobernante de un reino del siglo XL vencido por Kang. La historia de ambos es larga, complicada e incluye docenas de traiciones y enfrentamientos. No obstante, finalmente, el personaje se convierte en amante del conquistador de su pueblo, gobierna Chronopolis y se une a la variante del villano que intentó dominar el Antiguo Egipcio. Casualmente, el mismo que apareció en primera escena extra del cierre de trilogía de Ant-Man.

Kang, un viejo enemigo de la magia en distintos escenarios de Marvel

En el cómic, Stephen Strange se enfrenta más de una vez a Kang. No obstante, en el live action, la batalla podría ser más complicada. Por ahora, ambos personajes no se conocen. Pero el ex hechicero supremo es el encargado de mantener el orden del multiverso y comprender sus alcances. Por lo tanto, este escenario de Marvel parece estar predestinado a convertirse en un punto de conflicto que abarque dimensiones enteras.

En Doctor Strange en el Multiverso de la locura se insinuó que su personaje titular se convirtió en un peligro para las realidades múltiples. ¿Podría ocurrir lo mismo en otra línea temporal del Universo Cinematográfico de Marvel? Una cadena de acontecimientos semejantes le llevaría a tropezar, antes o después, con cualquiera de las variantes de Kang. Tal vez con el Concilio de personajes que mostró la primera escena poscréditos de la película de Peyton Reed, que teme por la intervención de Los Vengadores en el multiverso.

Con los rumores de que una tercera entrega de Doctor Strange se encuentra en marcha, Kang podría ser su némesis. Lo que conduciría a ambos personajes desde la dimensión oscura hasta Chronopolis, el reino del villano y fuente de parte de su poder.

