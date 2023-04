Mientras las producciones sobre superhéroes parecen estar experimentando un declive de audiencia, una posibilidad tan llamativa como arriesgada se ha puesto sobre la mesa. Recrear, en cine o televisión, un crossover entre el Universo Cinematográfico de Marvel y el Universo Extendido de DC. Un evento en el que ambas franquicias integrarían a diversos superhéroes que, en teoría, chocarían entre sí. Aunque aún falta mucho para que llegue a materializarse, pues aún es solo una opción remota, hay cuestiones que merece la pena considerar.

La posibilidad surgió a raíz de un comentario de James Gunn en Empire Magazine en el que, aunque no da por hecha la situación, tampoco la descarta. Incluso teniendo en cuenta su pasado en el Universo Cinematográfico de Marvel, sus palabras sugieren que es consciente de que puede servir como un nexo entre ambas franquicias, ya que ahora está a cargo de la parte creativa del Universo Extendido de DC.

A simple vista, parece una buena idea. Hay que imaginar lo poderoso que podría ser un enfrentamiento entre Superman y Spider-Man o entre Capitán América y Batman, por citar solo dos ejemplos. Sin embargo, entre esa opción y la posibilidad real de que pueda llevarse a cabo, hay una serie de matices que influirían en una eventual adaptación cinematográfica.

Las declaraciones de James Gunn

En Empire Magazine, James Gunn explicó lo siguiente en relación con la posibilidad de hacer un crossover entre Marvel y DC:

“Estoy seguro de que eso es más probable ahora que estoy a cargo en DC. ¿Quién sabe? Sin embargo, faltan muchos años para eso. Creo que, primero, tenemos que establecer lo que estamos haciendo en DC. Mentiría si dijera que no lo hemos discutido. Pero todas las discusiones han sido muy, muy ligeras y divertidas”, James Gunn, a Empire Magazine

Entre líneas se puede entender que no es un proyecto inmediato dentro del nuevo Universo Extendido de DC y, aunque no se sabe cómo se ve desde el Universo Cinematográfico de Marvel, su contexto invita a pensar que tampoco es un plan a corto plazo. Mientras la primera de estas franquicias está reestructurándose, la segunda atraviesa una crisis acerca de la que aún no hay respuestas claras.

James Gunn aún se encuentra como puente entre ambas debido a que Guardianes de la Galaxia Vol. 3 no se estrenará hasta el 4 de mayo de 2023. Esta será la última película que el cineasta dirija dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. En ese contexto, se intuye que no quedaron malas relaciones entre ambas partes —incluso, en su momento, Kevin Feige llegó a desearle suerte—. Sin embargo, más allá de los vínculos posibles entre las franquicias, no es eso lo único que cuenta a la hora de plantear un crossover.

Marvel, DC y un posible crossover:

qué hay que tener en cuenta

Dentro de las historietas, el primer cruce formal fue Superman vs. The Amazing Spider-Man, publicado en 1976. Aunque antes hubo otros proyectos similares, ese título es el más recordado. Si bien en el Universo Cinematográfico de Marvel y en el Universo Extendido de DC se pueden encontrar algunas frases o momentos que podrían interpretarse como guiños a la competencia, ni en la gran pantalla ni en formato televisivo hubo un puente evidente entre ambas.

A simple vista, no es muy difícil imaginar que un eventual crossover de Marvel y DC podría recaudar montañas de dinero. Sin embargo, su realización entraña varias complejidades. De momento, pensamos en al menos tres de ellas.

La estética: un choque de estilos

Aún falta conocer cuál será la estética que predominará en el nuevo Universo Extendido de DC. Los antecedentes inmediatos sirven para describir una puesta en escena marcada por los contrastes, más oscura en relación con el Universo Cinematográfico de Marvel. Este último suele tener un brillo distinto y sus personajes, en líneas generales, no son representados con tantas capas de profundidad como los que intentan recrear en la competencia.

En el momento de abordar un posible crossover, es probable que este sea uno de los aspectos a considerar durante la producción. Cada fandom reconoce las búsquedas y puesta en escena de las franquicias. Entonces, ¿cómo hacer que dos franquicias puedan fundirse en una producción, desde una perspectiva estética, sin que una se vea afectada por la otra?

Podría llegar… pero no en los próximos años

Una de las frases clave de la declaración de James Gunn es la siguiente: “Creo que, primero, tenemos que establecer lo que estamos haciendo en DC” antes de abordar un proyecto tan ambicioso como un crossover con Marvel. ¿Por qué es relevante? Hay que recordar que el Universo Extendido de DC está en reconstrucción y personajes como Superman y Batman aún están a la espera de un actor que los interprete.

Date de alta en HBO Max y tendrás acceso a las mejores series y películas exclusivas como The Wire, Los Soprano o Juego de Tronos. Incluye todo el catálogo de Warner, los clásicos de Cartoon Network y los grandes estrenos. Ahorra un 35% en HBO Max

Pero no solo se queda en ese aspecto. El Universo Extendido de DC, con Superman: Legacy, comenzará a construir su propia narrativa, mientras que el Universo Cinematográfico de Marvel ya cuenta con un relato establecido y reconocible. Si DC no logra componer algo similar, a su manera, lo más probable es que no haya forma de elaborar un crossover relacionado con ambos mega proyectos.

El Universo Cinematográfico de Marvel atraviesa críticas debido a la repetición de la fórmula narrativa en sus producciones. Podría resumirse en que, dentro de esta franquicia, los buenos siempre ganan. Esto no ocurre ni en la vida real ni en las historietas, en las que los personajes suelen tener un tránsito más irregular. Mientras tanto, el Universo Extendido de DC ha sufrido una suerte de depreciación debido a la calidad de sus propuestas y a la sensación de no haber tenido un norte claro e integrado durante los últimos años.

Marvel, DC y la fatiga de los espectadores

A este contexto se suma la fatiga que los espectadores han ido experimentando durante este tiempo. La audiencia parece querer sugerir que no basta con entretener, sino que también hay que ir un poco más allá en relación con las historias. En el Universo Cinematográfico de Marvel, en tiempo reciente, hubo un volumen elevado de producciones que, quizá, desgastaron al espectador casual o que no llegó a estos relatos a través de los cómics.

Aunque un posible crossover entre Marvel y DC no parece un proyecto a medio plazo, ambas franquicias deberían prestar atención a ese aspecto para intentar revertir ese escenario. De esa manera, es más probable que ese eventual cruce entre relatos sea mejor recibido por la audiencia. Todo ello en un escenario en el que esa producción se realizaría guardando relación con las historias ya desarrolladas y no de forma paralela, independiente a ellas.

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas. Acceso a los últimos estrenos, al catálogo de Star y a los mejores documentales de National Geographic. Suscríbete a Disney+ y ahorra dos meses

Un eventual crossover de franquicias puede ser una buena idea. Pero requiere de un contexto adecuado que lo potencie. El Universo Extendido de DC necesita presentarse como una narrativa sólida y el Universo Cinematográfico de Marvel debería dar un paso al frente en cuanto a la madurez y la profundidad de sus relatos. De otra manera, ese posible proyecto quizá no resulte tan relevante en caso de llegar a concretarse.

También en Hipertextual: