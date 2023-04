La carne crecida de laboratorio es uno de esos temas que suenan demasiado futuristas como para parecer ciertos. Ahora, un nuevo reporte del medio The Wall Street Journal podría confirmar justamente esto. Si bien el procedimiento es totalmente real y posible, como ya se ha demostrado en diversas ocasiones, la industria no estaría preparada para convertir a este tipo de alimentos en una alternativa real en el futuro cercano.

El problema de la carne crecida en laboratorio siempre ha sido el mismo: su capacidad de generarse a una velocidad y escala importante, a la vez que mantenerla a un precio asequible. De hecho, Josh Tetrick, CEO de Eat Just, una compañía encargada de este procedimiento, comenta al citado medio que la producción de esta carne a pequeña escala no es un problema. "Lo que no es seguro es si nosotros u otras compañías seremos capaces de producirla a gran escala y al menor coste en la próxima década".

Hasta ahora, la carne de laboratorio se nos ha vendido como una alternativa viable y excelente a la proveniente directamente de animales. Después de todo, los estudios recientes confirman que la ganadería es una de las industrias más contaminantes, contribuyendo en un 24% a las emisiones globales de efecto invernadero. Asimismo, es una de las que consume más agua potable, utilizando un 13% de las reservas mundiales.

Por esto, la producción de carne de laboratorio se ha convertido en el centro de numerosos estudios. Con su ayuda, podríamos frenar la aparición de grandes mataderos y el aumento de la actividad ganadera a medida que el ser humano aumenta su población y consumo de recursos en la Tierra. No obstante, parece que estamos todavía a décadas de distancia de convertir este método en uno que sea rentable para las empresas y consumidores.

Los alimentos híbridos podrían ser el sustituto ideal mientras esperamos la producción de carne de laboratorio a gran escala

Mientras los investigadores siguen buscando formas de convertir a la carne crecida en laboratorio en una alternativa realista, algunos ya han encontrado soluciones temporales con muy buena proyección a futuro. Se trata de los alimentos híbridos, capaces de mezclar células animales junto a proteínas vegetales.

Eat Just es una de las compañías que se encuentra en este proceso. De hecho, comenzó vendiendo un producto híbrido de pollo en Singapur, el único país hasta ahora en permitir la venta de carnes crecidas en laboratorio. Sin embargo, el procedimiento de suministro para estas variaciones tampoco es tan sencillo como el consumo común de productos de origen animal.

Lo que intentamos hacer no es fácil. Es como poner un hombre en la Luna. No hay una hoja de ruta ni un plano. Uma Valeti, CEO de Upside

Lamentablemente, todavía estamos muy lejos de conseguir el objetivo deseado. Según comentarios de exempleados de Upside al medio, la compañía tenía una meta de producción de 400.000 libras en su planta piloto, pero todavía se encuentra muy lejos de este número. De hecho, para 2021 se habían planteado el objetivo de solo 50.000 libras y tampoco ha sido alcanzado.

No obstante, si hay algo que reconocer a la humanidad, es su persistencia y resolución. Hemos logrado poner hombres en la Luna, y pronto podríamos llegar también a Marte. El proceso de transformar nuestra dieta a productos producidos en laboratorio es una respuesta natural al crecimiento de la población humana y a los recursos limitados de nuestro planeta. Esto, junto al paso definitivo a la producción de energía a través de la fusión nuclear, son algunas de las cosas que podría asegurarnos la supervivencia de nuestra especie a largo plazo.

