El Comité Internacional de la Cruz Roja no está de acuerdo con que sigas cometiendo crímenes de guerra en Call of Duty, Fortnite o cualquier shooter. Para concientizar a los jugadores sobre los efectos de los conflictos armados, la organización lanzó el programa Juega Según las Reglas. En él se recomienda aplicar cuatro lineamientos que mantienen la humanidad en una guerra y, en última instancia, ayudan a salvar vidas.

De acuerdo con la Cruz Roja, las reglas protegen a los civiles, personal médico y de ayuda, así como los soldados heridos y prisioneros de guerra. «Las Reglas establecen que las armas y tácticas utilizadas en la guerra deben evitar el sufrimiento excesivo, mientras que la tortura de los prisioneros está prohibida», menciona.

Las reglas que recomienda la Cruz Roja aplican a los shooters o juegos en donde se enfrentan dos bandos. Cada una tiene relación con un comportamiento que debe seguirse en un conflicto real.

Regla 1 (No Thirsting) . Cuando un enemigo está derribado y no puede responder, no puedes seguir disparándole.

. Cuando un enemigo está derribado y no puede responder, no puedes seguir disparándole. Regla 2 (No apuntar a los NPC) . Los bots que no disparan sin provocación se consideran civiles y no puedes atacarlos ni dañarlos.

. Los bots que no disparan sin provocación se consideran civiles y no puedes atacarlos ni dañarlos. Regla 3 (No apuntar a edificios civiles) . En cualquier mapa de juego, las casas, escuelas u hospitales se consideran zonas seguras que no puedes dañar. Cuando luches en estos espacios, debes hacer todo lo posible para evitar daños.

. En cualquier mapa de juego, las casas, escuelas u hospitales se consideran zonas seguras que no puedes dañar. Cuando luches en estos espacios, debes hacer todo lo posible para evitar daños. Regla 4 (Los botiquines son para todos). Si tiene un botiquín sin usar que funciona en otros, debe dárselo a quienes lo necesiten, ya sean amigos o enemigos.

La organización espera que los jugadores se sumen a esta iniciativa, y para ello echará mano de algunos streamers de Twitch. Aunque la intención es noble, seguir las reglas en un juego como Warzone o Fortnite es más complicado de lo que parece.

La Cruz Roja busca crear conciencia sobre las reglas destinadas a gobernar una guerra. «Todos los días, las personas juegan juegos ambientados en zonas de conflicto directamente desde su sofá», menciona en su web. «Pero en este momento, los conflictos armados son más frecuentes que nunca, y para las personas que sufren sus efectos, esto no es un juego», indica.

El problema es que los juegos no están diseñados para respetar una serie de lineamientos del mundo real. Seguir la regla 1, que establece que no podemos disparar a enemigos derribados, es garantía de que perderás la partida. Lo mismo si repartes botiquines o intentas curar a los miembros del otro equipo.

¿Qué pasaría si evitas dispararle a una casa o escuela solo para no violar la regla 3? En juegos como Battlefield, destruir el entorno es una característica del juego para eliminar a un oponente que se encuentra atrincherado. Imagina lo difícil que sería evitar daños o simplemente no disparar cuando entres a una propiedad civil mientras persigues al equipo contrario.

Los juegos utilizan ciertas mecánicas que contradicen las reglas del mundo real. Pese a que en ocasiones vemos protestas porque no se apegan a la realidad, lo cierto es que pocos o nadie respetarían lo que propone la Cruz Roja. Pese a ello, el organismo está confiado y está probando suerte en juegos como PUBG, Fortnite, Call of Duty: Warzone, Rainbow Six 6 Siege y Escape from Tarkov.

