La reaparición de Willem Dafoe como el Duende verde en Spider-Man: sin camino a casa fue uno de los puntos clave de la película. Si se repasan las distintas adaptaciones contemporáneas de cómics, puede que este villano (y la interpretación de Dafoe) sea uno de los más celebrados por los seguidores y críticos. Luego de regresar al rol, su futuro dentro del Universo Cinematográfico de Marvel quedó en un punto incierto. O no tanto.

Willem Dafoe se refirió a la posibilidad de volver a interpretar al Duende verde dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. El actor valoró de buena manera la experiencia que ha tenido en dos momentos con el villano. Sin embargo, hay una condición esencial para regresar a este rol dentro de la franquicia.

En la actualidad, Willem Dafoe es uno de los actores más prestigiosos de la industria. Una figura que puede adaptarse a múltiples personajes, con una extensa trayectoria cinematográfica, en la que se encuentra cualquier variedad de papeles. Dentro de ellos, uno de los más significativos, en el plano comercial, fue su paso como Norman Osborn en Spider-Man (2002).

Esa primera entrega de la saga dirigida por Sam Raimi es vista como una suerte de película de culto. Protagonizada por Tobey Maguire y con el antagonismo de Willem Dafoe, la producción dio pie a dos entregas más que no tuvieron el mismo éxito. Conviene recordar que, a diferencia del momento actual, las historias sobre superhéroes en el cine no tenían la misma influencia.

A propósito de su regreso en Spider-Man: sin camino a casa y de la posibilidad de volver a interpretar al Duende verde en otra producción del Universo Cinematográfico de Marvel, Willem Dafoe explicó lo siguiente en Inverse:

«Si todo estuviera bien, seguro. Ese es un gran papel. Me gustó que sea uno doble en las dos ocasiones. Hace veinte años y hace poco, (fueron) experiencias muy diferentes, pero tuve una buena sensación en cada una de ellas «,

Dentro de esa declaración, uno de los aspectos que llama la atención es la primera oración, “Si todo estuviera bien, seguro”. ¿A qué hace referencia el actor, cuando dice esto? Para esto, como recuerda Richard Nebens en The Direct, es necesario remitirse a otra declaración que el Willem Dafoe ofreció a Yahoo. En ella, explicó lo siguiente, al momento de recibir la propuesta acerca de volver a interpretar al Duende verde en Spider-Man: sin camino a casa:

“Solo me preocupaba cuánto podía aportar o si era solo un cameo. Realmente me preocupaba no tener nada que hacer. (…) Hacer estas cosas físicas (la acción, la relevancia dentro de la historia) era importante para mí”,

Willem Dafoe, a Yahoo