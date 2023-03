WhatsApp ha dado un paso importante para transparentar su funcionamiento en la Unión Europea. Según informó la Comisión Europea, la app de mensajería se ha comprometido a ser más clara al aplicar cambios en sus términos y condiciones.

La determinación se tomó luego de la polémica instaurada por las modificaciones que se implementaron en 2021, que los usuarios debían aceptar obligatoriamente. Algo que no solo despertó las quejas del público, sino también de los reguladores. Al punto tal que las autoridades del bloque europeo lanzaron un ultimátum en 2022 para que WhatsApp clarificara su política de privacidad para corroborar que no violara lo estipulado por el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR).

«La empresa facilitará que los usuarios rechacen actualizaciones cuando no estén de acuerdo con ellas, y explicará claramente cuándo dicho rechazo hace que el usuario ya no pueda utilizar los servicios de WhatsApp», indicaron desde la Comisión Europea. Además, desde la app de mensajería ratificaron que los datos personales de sus usuarios no son compartidos con terceros para fines publicitarios. Ni siquiera con Meta, su casa matriz.

De esta manera, WhatsApp pretende cerrar la controversia generada a lo largo de 2021, que produjo una importante reacción negativa a nivel mundial. En enero de ese año, la plataforma modificó su política de privacidad para, básicamente, integrar todos los datos de sus usuarios con Facebook. El alcance era tan amplio que, con la excepción de las conversaciones, los de Menlo Park obtendrían acceso a todas las formas en las que una persona interactuaba con la aplicación de mensajería.

El cambio era de una agresividad tal que, si no aceptaban las nuevas condiciones, los usuarios perderían acceso a su cuenta de WhatsApp. La indignación fue inmediata y obligó a Meta a dar marcha atrás e implementar algunas excepciones. No obstante, nunca pudo quitarse de encima la mala publicidad por la jugarreta inicial.

El compromiso de mayor transparencia que WhatsApp ha asumido ante la Comisión Europea se verá reflejado en tres acciones. En primer lugar, tendrá que explicar, de forma clara y en lenguaje simple, qué cambios pretende aplicar a sus términos y condiciones, y de qué manera podrían afectar a los usuarios.

Además, incluirá la opción de rechazar sus nuevas políticas. Pero no solo eso, puesto que el «botón» de rechazo deberá ser igual de prominente y visible que el de aceptación. Y por último, permitirá descartar las notificaciones que informen sobre actualizaciones en sus políticas, e incluso retrasar la revisión de las mismas.

Desde la Comisión Europea han celebrado el compromiso de WhatsApp para transparentar su funcionamiento ante los usuarios. «Los consumidores tienen derecho a saber qué es lo que aceptan y qué implica concretamente esa elección, para que puedan decidir si quieren seguir usando la plataforma», dijo Didier Reynders, comisario europeo de Justicia.

Sin dudas, el compromiso de WhatsApp a respetar la regulación europea y la privacidad de los usuarios llega para limar asperezas entre las partes. No olvidemos que, en noviembre de 2021, la app de mensajería recibió una multa de 225 millones de euros por parte de Irlanda, por negarse a divulgar qué datos personales compartía con Facebook, y a cuántos usuarios afectaba.

