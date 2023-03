A fines de febrero se cumplió un año del debut de la Steam Deck y, pese a su juventud, muchos ya se preguntan cuándo llegará la primera gran actualización de la consola portátil de Valve. Específicamente, la principal duda entre los fanáticos es si los de Gabe Newell planean lanzar una versión con pantalla OLED. Y la compañía no ha evadido el interrogante.

En una reciente entrevista con PC Gamer, Pierre-Loup Griffais, uno de los diseñadores de la Steam Deck, dejó en claro cuál es la posición de la empresa en torno a un modelo con pantalla OLED. Y si bien no descartó completamente la posibilidad, sí dejo en claro que se trataría de un cambio más complejo del que la gran mayoría se imagina.

El ingeniero aseguró que entienden que una de las limitaciones que hoy presenta la Steam Deck a nivel tecnológico está en su pantalla LCD. También dijo que están explorando todos los caminos a fin de mejorar ese apartado en el futuro, pero que cualquier posible modificación no se podrá implementar de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque no se trata solo de cambiar un componente por otro, sino de una transición que incluso podría requerir de remodelar la consola por completo.

«Creo que la gente ve cosas como una versión incremental y asume que es fácil de hacer. Pero en realidad, la pantalla es el núcleo del dispositivo. Todo está anclado a él. Básicamente, todo está diseñado en torno a todo cuando se habla de un dispositivo tan pequeño. Creo que sería una cantidad de trabajo mayor de lo que la gente supone. No creo que estemos descontando nada. Pero la idea de que simplemente podrías cambiar la pantalla por una nueva, y listo, necesitaría más que eso para ser factible», aseguró Griffais.

Valve no le cierra la puerta a la Steam Deck OLED, pero no te ilusiones con verla pronto

Las palabras de uno de los responsables de la Steam Deck dejan en claro que nadie le cierra la puerta a una futura versión OLED. Pero también marcan que pueden pasar varios años hasta que veamos dicho dispositivo convertido en realidad. Todo dependerá de un elemento crucial: la planificación.

La elección de una pantalla LCD para la Steam Deck no fue por capricho, o por creer que la apuesta por OLED no mereciera la pena. Los desarrolladores trabajaron con ella buscando flexibilidad, no solo en el comportamiento del panel en sí, sino en el resto de los componentes. Después de todo, diseñar y producir una consola portátil versátil —y tan capaz como un PC—, que se venda a partir de 399 dólares, no ha sido sencillo.

«Las diferentes tecnologías de pantalla, como LCD u OLED, no son un factor decisivo. Pero sí cómo diseñas todo el sistema, y qué es lo que está entre la pantalla y el chip», aseveró Griffais a PC Gamer.

Valve ya ha manifestado públicamente su intención de lanzar nuevas versiones de la Steam Deck en el futuro. En agosto de 2022, por ejemplo, se refirió al tema tras el lanzamiento de la consola en un puñado de mercados asiáticos:

«Steam Deck es la primera de una nueva categoría de PC portátiles para juegos de Steam. En el futuro, Valve continuará este producto con mejoras y evoluciones de hardware y software, y traerá nuevas versiones de Steam Deck al mercado».

Sin embargo, aún es demasiado pronto para pensar en cuándo llegará la próxima Steam Deck, o si tendrá pantalla OLED. Tengamos en cuenta que la disponibilidad internacional del modelo actual sigue siendo tremendamente limitada. Y el modelo original de Valve ha disfrutado de críticas muy positivas desde su lanzamiento, incluso a pesar de incorporar una pantalla LCD.

Además, está claro de que los desarrolladores no se sienten presionados por lanzar lo antes posible una versión revisada de la Steam Deck. Después de todo, a Nintendo le llevó 4 años dar el salto a un panel OLED en su venerada Switch.

