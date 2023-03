De continuar las malas noticias, el E3 2023 se convertirá en una exposición de pasillos vacíos. Ubisoft, uno de los socios más cercanos a la ESA (propietaria de la feria), anunció que no asistirá al evento de junio. Por lo tanto, se suma al ya largo listado de compañías que se han bajado del barco en meses —y años— recientes.

Indudablemente, la partida de Ubisoft del E3 2023 es un duro golpe para la feria. Sobre todo porque los galos habían expresado su compromiso por seguir apoyando a la organización con el objetivo de regresarla a sus tiempos de gloria. El problema es que Ubisoft, quizá, no esperaba que Nintendo también anunciaría su adiós. Sin la gran N, que era el último bastión del evento, no tenía mucho sentido presentarse.

Ahora bien, el hecho de que Ubisoft se ausente del E3 2023 no significa que no tenga anuncios preparados para el verano. De hecho, celebrarán un Ubisoft Forward, pero «sin los reflectores» de la expo de California. Su conferencia tendrá lugar el 12 de junio en un horario aún por determinar.

“El E3 nos ha dado momentos inolvidables en la industria a lo largo de los años. Si bien inicialmente teníamos la intención de tener una presencia oficial en el E3, tomamos la decisión de movernos hacia una dirección diferente y realizaremos un evento propio, el Ubisoft Forward Live, el 12 de junio en Los Ángeles. Esperamos poder compartir más detalles con nuestros jugadores muy pronto”, mencionó un representante de la empresa a VGC.

Ubisoft, ciertamente, está pasando por uno de los momentos más complicados de su historia. Debido a la falta de un título referente en los juegos como servicio, no han sido capaces de generar ingresos recurrentes como otras compañías. EA tiene Apex Legends; Activision se apoya en Warzone y Epic Games hace lo propio con Fortnite. Los franceses, no obstante, no han podido triunfar en este sector pese a múltiples intentos.

«La compañía enfrenta grandes desafíos a medida que la industria continúa cambiando hacia las megamarcas y títulos de larga duración que pueden llegar a jugadores de todo el mundo, a través de plataformas y modelos comerciales», reconocieron.

Las esperanzas de Ubisoft están enfocadas, nuevamente, en la franquicia Assassin’s Creed. Actualmente trabajan en una plataforma que dará acceso a diversos juegos de los asesinos, comenzando con Assassin’s Creed Mirage, cuyo lanzamiento sigue contemplado para este año.

Por lo tanto, la compañía sí o sí requiere un espacio para presentar esta y otras propuestas que vienen en camino. No se debe olvidar que Massive Entertainment, el estudio interno de Ubisoft responsable de The Division, está desarrollando Avatar: Frontiers of Pandora, así como un juego de Star Wars. Sin duda, ambos serían un impulso para un catálogo de Ubisoft que, últimamente, ha pasado desapercibido.

Respecto al E3 2023, su panorama cada vez luce más complicado. PlayStation, Xbox/Besthesda, Nintendo, Electronic Arts, Activision y ahora Ubisoft no estarán presentes. ¿Cómo venderán un evento sin las compañías más grandes de la industria? Es todo un misterio…

