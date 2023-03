The Last of Us tiene competencia. La serie, desarrollada por un equipo dirigido por Craig Mazin y Neil Druckmann, es un relato atractivo con una puesta en escena notable. Una historia a la que, sin embargo, le ha salido rival dentro de la plataforma de HBO Max en España: The White Lotus.

The Last of Us se estrenó el 15 de enero de este año. Antes de su lanzamiento, la producción ya había sido anunciada como la mejor adaptación de un videojuego, poniéndose a sí misma en un escalón elevado y disparando la expectativa. Ocho capítulos después, se ha confirmado como un éxito.

Mientras The Last of Us ha ido creciendo capítulo tras capítulo, la ven quienes han seguido el juego y quienes no. ¿Qué implica esto? Más allá de que se conozca o no la historia que trata o se tenga alguna referencia del videojuego, la serie de HBO tiene el poder de atracción suficiente para generar interés en distintos tipos de públicos. Lo curioso, en relación con HBO, es que no es solo esta producción está atrayendo a muchos espectadores. The White Lotus, una sátira social, también ha ido creciendo durante los últimos días en la plataforma de HBO Max. ¿De qué va?

The White Lotus:

la competencia imprevista para The Last of Us

HBO se distingue por presentar producciones bien elaboradas. Varias de sus series podrían entrar en una discusión sobre cuáles son las mejores de la historia. En tiempos de tanta competencia streaming, la firma sigue conservando su prestigio y criterio para dar con narraciones atractivas.

The White Lotus se enmarca en esa lógica. La serie cuenta con dos temporadas, lanzadas en 2021 y 2022. ¿Qué está pasando en el comienzo de 2023? Durante la primera semana de marzo la producción repuntó en cuanto a views. Fue la más vista en HBO Max en España en ese período. De acuerdo con datos e información de Sara Heredia, creció un 29% para alcanzar la cima.

Una de las interpretaciones que Sara Heredia hace con la intención de explicar el porqué de este crecimiento tiene que ver con el aumento de los suscriptores de HBO Max. Quienes llegaron al servicio para poder ver The Last of Us también tienen la oportunidad de acercarse a otras historias. En ese sentido, The White Lotus está resultando como una de las preferidas.

La sátira social

Entre la primera y la segunda temporada de The White Lotus, cambiaron todos los protagonistas, a excepción de una actriz. Es una serie antológica. Se sostiene el concepto y el sentido creativo, pero varían los intérpretes. Un ejemplo claro de este tipo de producciones es True Detective, también de HBO.

The White Lotus cuenta la historia de los huéspedes que se alojan en el complejo turístico White Lotus, ubicado en Hawái. El contexto, paradisíaco y lujoso, parece la opción ideal para escapar de la rutina y probar nuevas experiencias. Sin embargo, quienes lo ocupan terminan explorando áreas personales a las que quizá no quisieron llegar en ese momento. Algo que influye en este ambiente son las relaciones con los otros visitantes y la atención del personal del lugar.

Esto crea una espiral de comentarios y decisiones que resulta, en algunos casos, perjudicial. Mediante esos vínculos, Mike White, el creador de The White Lotus, se aventura a criticar y hacer una parodia de la sociedad contemporánea. El elenco de la primera temporada, un éxito que permitió la extensión hacia la segunda entrega y la renovación como serie antológica, fue conformado por Murray Bartlett, Alexandra Daddario, Jennifer Coolidge, Jake Lacy, Connie Britton, Natasha Rothwell y Steve Zahn, como las principales figuras.

La tercera temporada de The White Lotus aún no tiene una fecha de estreno, pero está en desarrollo. Dentro de las posibilidades que se mencionan está la opción de que sea lanzada a finales de este año. Mientras tanto, sus dos primeras temporadas pueden ser vistas a través de HBO Max, al igual que la primera temporada de The Last of Us.

