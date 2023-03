The Batman 2 sigue en desarrollo. Luego de una primera entrega positiva, la secuela lleva varios meses en proceso de producción. En esta etapa, la novedad más reciente que se tiene está relacionada con quiénes podrían ser los villanos de la película, luego de haber presentado a tres figuras clásicas de los cómics.

En The Batman, el director Matt Reeves adaptó a los siguientes villanos: Pingüino (Colin Farrell), Enigma (Paul Dano) y el Joker (Barry Keoghan). Aunque no fueron explorados a profundidad, tuvieron un espacio clave dentro de The Batman. A su manera, sirvieron para mostrar distintas caras de Bruce Wayne (Robert Pattinson). Este es un interés del cineasta, quien desea explorar y construir la personalidad del protagonista de forma progresiva.

Esa construcción recién está en obras, al igual que la de los villanos, y de manera independiente a lo que ocurre en el Universo Extendido de DC. Con base en esa idea, puede que The Batman 2, en cuanto a antagonistas, no ofrezca muchas novedades. Sin embargo, esto no necesariamente tiene por qué ser una mala noticia. Por el contrario, quizá sea una decisión coherente.

Los villanos de The Batman 2

De acuerdo con información del comunicador Daniel Richtman, a través de su perfil en Patreon, Colin Farrell, Paul Dano y Barry Keoghan regresarían a interpretar a sus personajes en la segunda entrega de esta saga. En The Batman, ninguna de sus historias fue cerrada; incluso, Colin Farrell trabaja en la serie inspirada en su personaje. Esta está siendo producida por HBO.

Warner Bros.

En caso de que esta información sea confirmada, no habría mayor cambio entre protagonistas y antagonistas en The Batman 2. Hay que recordar que Andy Serkis, quien interpretó al mayordomo Alfred Pennyworth, también fue confirmado para la secuela. Suponiendo que todo esto se concreta, ¿qué puede interpretarse?

The Batman, sin ser una historia de origen común, se presentó como una película orientada a dejar las bases de un universo que parece mucho más amplio. Por eso, ninguna de las brechas narrativas está cerrada. Bruce Wayne no tiene una personalidad construida. Ningún villano murió. Así las cosas, es lógico que estas figuras regresen en la segunda entrega para seguir desarrollándose.

¿Qué puede representar?

A juzgar por el tono y el ritmo de The Batman, Matt Reeves no tiene inconvenientes en tomarse el tiempo para desarrollar su historia. A diferencia de otras adaptaciones, en las que el protagonista entra rápido a la acción, en este caso hay más investigación y razonamiento. Esa perspectiva, policial y psicológica, fue uno de los aspectos que más llamó la atención del primer largomtraje.

No se descarta que se incorpore otro villano. The Batman, como saga de películas, junto con la serie que está en desarrollo, parece estar enfocada a construir un universo propio. Entonces, dar recorrido a sus villanos, aportar capas a sus personalidades y matices a través de los cuales puedan crecer, podría significar un beneficio a largo plazo para la franquicia y, directamente proporcional, al Batman de Robert Pattinson.

Estos trabajos se están haciendo en paralelo con el Universo Extendido de DC. Es parte del DC Elseworlds, que agrupa a otras franquicias que funcionan de forma independiente. Eso les permite construirse a gusto de sus directores. Por otro lado, da licencia a James Gunn para tomar personajes como Batman y usarlos en sus propias ideas.

De esa manera, el futuro de DC en el cine parece que estará conformado por distintas versiones de algunos de sus personajes. ¿Bueno o malo? Eso dependerá de la calidad de las historias y el tono de las adaptaciones que se lleven a la gran pantalla. En ese sentido, Superman Legacy será la primera entrega de la reestructuración planteada por James Gunn. Esta película se estrenará el 11 de julio de 2025.

También en Hipertextual: