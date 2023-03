Los algoritmos de inteligencia artificial como ChatGPT no solo impresionan por lo que han hecho con Bing o por ser capaces de impulsar abogados virtuales. Su tecnología es tal que podrían generar una revolución en el humanizado mundo de la medicina y la recién popularizada salud mental. De hecho, ya hay estudios que buscan establecer si esta IA sería capaz de detectar signos tempranos de trastornos como la depresión.

La detección a tiempo de trastornos como la depresión es esencial para asegurar un correcto tratamiento y el bienestar del paciente. No obstante, en muchas ocasiones es la etapa menos comprendida y difícil de revelar de la enfermedad. Es por esto que un grupo de investigadores en la Universidad Victoria, Australia, se han puesto manos a la obra para integrar chatbots como ChatGPT en el proceso psiquiátrico.

Para ello, ha desarrollado un chatbot propio al mejor estilo ChatGPT. En esta ocasión han decidido llamarlo DEPRA. Con esta herramienta, los investigadores y autores del estudio preliminar pretenden establecer si una IA de esta clase podría servir de soporte a la hora de detectar y ayudar a los pacientes en las etapas más tempranas de la enfermedad.

DEPRA es capaz de ayudar a los participantes a examinar su estado de salud mental como referencia para que los profesionales médicos puedan ayudar a los pacientes que sufren depresión. Estudio Early detection of depression using a conversational AI bot: A non-clinical trial, publicado en Plos One



Esta IA inspirada en ChatGPT podría ser el futuro para detectar depresión y otros trastornos

Para la creación del chatbot DEPRA, los investigadores utilizaron la plataforma Dialogflow de Google. Con su interfaz pudieron construir una especie de ChatGPT para diagnosticar la depresión en la población de muestra seleccionada. Además, la inteligencia artificial también fue capaz de filtrar los resultados según sus niveles de gravedad, basándose en la escala de depresión de Hamilton.

DEPRA se encuentra integrada a Facebook Messenger, plataforma que usaron los participantes para conectarse con DEPRA. Posteriormente, el chatbot procedió a realizar una encuesta a los usuarios, la cual tomaba un aproximado de 30 minutos en completarse. En el estudio, los investigadores anotan que la interacción con la inteligencia artificial arrojó «altos niveles de satisfacción» por parte de los participantes.

La inteligencia artificial del chatbot toma en cuenta «el estado de ánimo, la culpabilidad, la tendencia suicida, el insomnio, la agitación o el retraso, la ansiedad, el cambio de peso y los síntomas corporales para diagnosticar los niveles de depresión», describen en el estudio. Para ponerlo a prueba, se reclutó a un grupo de 50 residentes australianos,

Indicaron que las preguntas eran fáciles de comprender y responder, que no les llevaba tanto tiempo como asistir a una sesión presencial con un psiquiatra y que preferían la opción de enviar mensajes de texto a través de plataformas de medios sociales en comparación con hablar con un psiquiatra en una sesión de consulta.

Para los investigadores, el uso de una inteligencia artificial para diagnosticar principios de depresión tienen un beneficio extra. Al conversar directamente con un ordenador, los pacientes podrían tener menos reservas al hablar, comunicando abiertamente sus pensamientos, algo que hemos visto con ChatGPT también. Asimismo, la disponibilidad 24/7 de la herramienta también añade un extra de flexibilidad que no existe en los métodos actuales con profesionales de la salud mental.

Los prometedores resultados de DEPRA

Foto de Andrew Neel – Pexels

Según los resultados conseguidos por la inteligencia artificial, un 30% de los encuestados no mostraron síntomas de depresión. Por esto, el chatbot DEPRA decidió no recomendar una sesión con psiquiatras u otro profesional médico. No obstante, el 20% de los participantes arrojaron síntomas muy severos de depresión temprana, mientras que el 22% mostró síntomas moderados.

El equipo de investigación planea mejorar a su chatbot DEPRA en el futuro. Mientras que en la actualidad la inteligencia artificial se basa en un cálculo manual según la respuesta del usuario -a la que asigna una puntuación-, una próxima versión se encargaría de usar los algoritmos de aprendizaje automático y análisis de sentimientos para calcular automáticamente el nivel de depresión, acercándose más a tecnologías como ChatGPT. Así, los participantes pueden tener los resultados en un menor tiempo y recibir la ayuda necesaria.

Eso sí, recordemos que este es un estudio preliminar. Todavía queda mucho más por estudiar. Las inteligencias artificiales como ChatGPT son relativamente nuevas, así que nuestro conocimiento de ellas todavía no es tan profundo. Sin embargo, ya han encontrado formas de ayudarnos en temas importantes como la salud, e incluso a predecir el cáncer de mama.

También en Hipertextual: