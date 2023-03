Apple ha tenido un inicio de año bastante movido, y parece que durante marzo no pisarán el freno. De acuerdo a Mark Gurman, periodista de Bloomberg y una de las fuentes más confiables en cuanto se refiere a futuros productos de la manzana, la compañía presentará un nuevo color para los iPhone 14 y iPhone 14 Plus durante la presente semana.

Curiosamente, esta no es la primera vez que escuchamos estos rumores. Hace apenas unos días, una publicación en Weibo, la red social china, adelantó que el iPhone 14 estará disponible en amarillo. No obstante, debido a que el responsable de la información no tenía un historial previo de filtraciones, pocos le prestaron atención.

Cabe mencionar, eso sí, que esta vez la variante Pro se quedaría sin novedades. El color amarillo sería introducido, únicamente, para los iPhone 14 y 14 Plus.

Mark Gurman no es el único que le da validez a la información. MacRumors señala que, según fuentes cercanas al equipo de relaciones públicas de Apple, la empresa celebrará un evento privado el 7 de marzo con miembros de la prensa para hacer el anuncio oficial. Ojo, la información anterior no está 100% confirmada, así que será mejor tomarla con un grano de sal. De cualquier manera, en cuestión de horas se resolverán las dudas.

Un punto importante que se debe resaltar es que, en el pasado, Apple ya ha aprovechado la mitad de ciclo de una generación del iPhone para lanzar un nuevo color. Debemos recordar que, durante marzo de 2022, presentaron el iPhone 13 Pro en verde alpino, y el iPhone 13 en verde. Un año antes, los iPhone 12 y iPhone 12 mini abrazaron el color morado.

Esta estrategia, evidentemente, les permite volver a impulsar las ventas del terminal. Es bien sabido que el iPhone, en el pasado trimestre fiscal, tuvo números bastante decepcionantes. Según lo explicado por Apple, las bajas ventas del smartphone fueron provocadas por un entorno lleno de desafíos. Por ejemplo, volvieron a enfrentarse a diversos problemas en la cadena de producción asiática.

iPhone 14 amarillo, imaginado por ‘MacRumors’

Por lo tanto, ofrecer el iPhone 14 en amarillo podría generar interés entre aquellas personas que, pese a estar dispuestos a renovar su terminal, no tienen prisa por hacerlo cuando una generación recién debuta en el mercado. No hay que olvidar que la familia del iPhone 14 ya tiene medio año entre nosotros, por lo que ha pasado el tiempo suficiente para que los consumidores planeen su compra.

Igualmente, es curioso que en medio de los rumores sobre un nuevo color para el iPhone 14, exista tanta especulación sobre la generación sucesora. Se habla de que el iPhone 15 presumirá un diseño totalmente renovado, abrazando esas esquinas redondeadas que hace unos años vimos en el iPhone 5c.

Sin embargo, quizá la característica que genera más morbo es la llegada, al fin, del conector USB-C a toda la gama. Apple tendrá que alinearse a la normativa europea para evitar sanciones ejemplares, y eso significa despedirse de una vez por todas del puerto Lighning. Si los dirigidos por Tim Cook siguen el calendario de años anteriores, el iPhone 15 será presentado en algún momento de septiembre.

