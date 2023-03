Llevar el ritmo de las inteligencias artificiales que se presentan día a día no es sencillo. Desde el popular ChatGPT hasta Bard de Google, pasando por las alternativas de Hugging Face. Las posibilidades que ofrecen estos modelos son muchos, y hemos descubierto una web desde las que puedes experimentar con cada una de ellas. Además, si estás buscando otra alternativa a Bing y ChatGPT para probar GPT-4, el nuevo modelo de OpenAI, sin pagar nada, aquí puedes encontrarlo también.

El sitio web es OpenPlayground de Nat.dev, y como su nombre lo indica, es un patio de juegos para que pruebes lo mejor que los modelos de generación de texto pueden ofrecer. Pero no solo te permite jugar y experimentar con cada una, sino compararlas entre sí. ¿Quieres ver quién responde más rápido o más acertado? La herramienta cuenta con un área llamada Compare desde la que podrás ver las diferencias en tiempo real.

Eso sí, antes de empezar a utilizar GPT-4 desde OpenPlayground deberás crear una cuenta en el servicio. Puedes hacerlo asociando tu cuenta de Google o registrándote directamente en la plataforma. Cuando esté todo listo, ya podrás acceder y usar todas sus funciones.

Cómo utilizar GPT-4 y otros modelos de inteligencia artificial en Nat.dev

Es momento de disfrutar de todas las funcionalidades que esta herramienta tiene por ofrecer. Los desarrolladores de Nat.dev han dispuesto todo de manera sencilla para que, en pocos minutos, ya estés disfrutando de todas ellas.

Cuando hayas entrado verás una web con fondo blanco. A la izquierda de la pantalla tendremos el cuadro de texto, mientras que a la derecha estarán los controles de los modelos de inteligencia artificial. Es desde aquí donde puedes elegir cuál usar, ya sea GPT-4, GPT-3.5, Davinci y más.

Para ello, abre el menú desplegable debajo de la sección Model. Nosotros, por ejemplo, hemos aprovechado las posibilidades de Nat.dev para probar GPT-4. Una vez seleccionado, puedes establecer tu propia configuración del modelo de inteligencia artificial en esta misma sección, desde la longitud de las respuestas, hasta la aleatoriedad del modelo de IA.

Es momento de pasar a la sección que nos interesa: probar GPT-4. En el recuadro blanco de la izquierda puedes escribir lo que desees que la inteligencia artificial responda. Yo, por ejemplo, he pedido que me revele su verdadera naturaleza con la pregunta «¿Qué modelo de IA eres?», tocando después en el botón verde de Submit. Posteriormente, me ha respondido con «Soy GPT-4, la cuarta generación del modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI. Estoy diseñado para comprender y generar texto en base a las preguntas e información proporcionadas por los usuarios».

Cómo comparar los distintos chatbots

Herramienta Compare de Nat.dev

Ahora que ya sabes utilizar la herramienta, es momento de pasar a la otra función de Nat.dev. Con ella, podrás comparar en tiempo real la capacidad de respuesta de cada uno de los modelos disponibles en su plataforma.

Para el ejemplo, he pedido a Nat.dev que compare entre GPT-4, GPT 3.5 (su modo Turbo) y GPT-J. Este último es similar a ChatGPT, pero además de no ser desarrollado por OpenAI, tampoco es un chatbot, sino un predictor de texto.

Toca el botón Compare en la parte superior de la web de Nat.dev. Automáticamente, pasarás a una nueva sección de la herramienta. En la parte derecha de la pantalla puedes elegir cualquier cantidad de chatbots para comparar. Si quieres encontrar uno en específico y no lo ves en la lista, puedes usar el buscador que te ofrecen.

Una vez hecho esto, ya puedes proceder a interrogar a los modelos lo que desees. Yo he lanzado una pregunta muy sencilla: ¿Quién eres? Cada chatbot, por supuesto, me ha dado una respuesta totalmente diferente.

GPT-3.5. Soy ChatGPT, un modelo de lenguaje entrenado por OpenAI para comunicarme con las personas y responder preguntas en línea. ¡Encantado de conocerte! GPT-4. Soy GPT-4, un modelo de lenguaje grande desarrollado por OpenAI, diseñado para responder preguntas y ayudar con diversas tareas relacionadas con el lenguaje natural. GPT-J. (suena el teléfono) Call on Sicko Alguien? Está bien. Quién eres? – Tuvo Lengua. – No, no. Qué voy a hacer? – De donde eres? – Habla Estigmastero. – Por favor, te cuidaras. – Tu eres 100? – Sí. Nat.dev

