Era cuestión de tiempo. El E3 2023 ha sido cancelado de manera oficial después de que múltiples compañías se bajaran del barco desde hace tiempo. Tan solo esta semana, Ubisoft, SEGA y Tencent anunciaron que no asistirían a la edición del presente año. Así pues, pese a que el mundo ha superado los obstáculos de la pandemia de manera progresiva, la que alguna vez fuera la feria de videojuegos más importante del mundo no ha podido levantarse.

Si bien la ESA, el organismo detrás de la feria, no se había pronunciado públicamente al respecto, comenzó a enviar un correo a varios socios para difundir la desafortunada noticia, según recoge IGN. El mensaje menciona que el E3 2023 no logró atraer el interés necesario para celebrarse. Al menos no bajo la visión que habían considerado. Recordemos que los organizadores tenían como objetivo regresar a los tiempos de gloria del evento.

«La edición de 2023 simplemente no obtuvo el interés necesario para ejecutarlo de una manera en que mostraría el tamaño, la fuerza y ​​​​el impacto de nuestra industria». ESA.

Por su parte, ReedPop, la empresa que tenía a cargo la organización, también emitió un comunicado para explicar lo sucedido. Es evidente que están totalmente decepcionados de haber dedicado tantos meses de trabajo para nada.

«Fue una decisión difícil debido a todo el esfuerzo que nosotros y nuestros socios pusimos para que este evento se realizara, pero teníamos que hacer lo correcto para la industria y lo correcto para el E3.» ReedPop.

Un punto interesante es que ReedPop deja entrever que algunas empresas cancelaron su participación en el E3 2023 porque no tenían demostraciones listas para exhibir en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Eso sí, no mencionaron cuáles:

«Apreciamos y entendemos que las empresas interesadas no tenían demos jugables listas y que los desafíos en torno a los recursos hicieron que estar en el E3 este verano fuera un obstáculo que no pudieron superar. Para aquellos que se comprometieron con el E3 2023, lamentamos no poder presentar el escaparate que se merecen y que esperan de los eventos de ReedPop.» ReedPop.

La gran pregunta que queda en el aire es: ¿qué sucederá con las siguientes ediciones? Salvo sorpresa, no parece que los expositores tengan la intención de regresar al E3 en los próximos años. PlayStation y Xbox, por ejemplo, tienen claro que desean celebrar sus propios eventos o colaborar con el Summer Game Fest de Geoff Keighley. Este último, de hecho, sigue en marcha y se perfila para ser el gran —y único— show del verano en la industria de los videojuegos.

Sin duda, el último clavo en el ataúd del E3 2023 lo puso Nintendo. Los de Kioto, desde hace muchísimos años, eran el socio más cercano a la ESA. Sin embargo, ni siquiera esa estrecha relación fue suficiente para evitar su partida.

