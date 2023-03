El Universo Extendido de DC tendrá su reinició en poco más de dos meses y medio. Sucederá a través de The Flash, una de las películas más esperadas de la franquicia. Al mismo tiempo, una de las más polémicas debido a los inconvenientes personales de Ezra Miller, que parecen ser parte del pasado. Ahora, por fortuna, la conversación está centrada nuevamente sobre lo que podemos esperar en el terreno narrativo. En ese sentido, es necesario explorar la figura de un personaje que podría presentarse en la historia: Dark Flash.

A mediados de febrero, Warner Bros. Discovery compartió el más reciente traíler de The Flash. En este adelanto hay dos variantes de Barry Allen, ambas interpretadas por Ezra Miller y movidas por un mismo factor: la relación con su madre. Una de estas versiones viaja a otro tiempo para intentar descifrar qué ocurrió con ella. Es ahí cuando se cruzan y deciden emprender un recorrido. ¿El resultado? Un colapso en las líneas del tiempo.

Conviene recordar que la habilidad de Flash es tan marcada que puede viajar a través del tiempo. Por eso la usa para ir hasta un momento clave de su vida en otra realidad. La paradoja, en su caso, es que esa misma habilidad se vuelve en su contra en algún momento: en la mitología de DC, los velocistas solo pueden ser cazados por otro personaje. A este se le conoce como Dark Flash o Black Flash.

Dark Flash: el posible villano en The Flash

Esta figura tiene varias representaciones en los cómics. Por tanto, no es sencillo precisar cuál podría aparecer en The Flash. Como se señala en The Top Comics, cada velocista necesita su propia versión de la muerte para ser alcanzado por ella. De otra forma, es prácticamente imposible que la versión tradicional pueda darles caza. Sin embargo, de acuerdo con las historietas, uno de sus principales representantes lleva el nombre de Walter West.

Para profundizar en este personaje, primero hay que hablar sobre otro: Wally West, que representa una versión paralela de Walter West. Ambos, en sus respectivos tiempos, son Flash. Una simetría que se rompe cuando Walter West no puede salvar a Linda Park, su esposa. Esto transforma su personalidad hasta volverla más oscura, llena de odio y rencor, aunque no termina siendo del todo mala. Sigue aplicando la justicia contra aquellos que están al margen de la ley.

Los caminos entre ellos se cruzan cuando Walter, pensando que Wally West y su esposa están muertos, viaja hasta su línea temporal. ¿Qué ocurre? Los encuentra vivos y suplanta la identidad de Wally. Esta historia se cuenta a través de la Saga del destello oscuro de los cómics.

Haciendo una interpretación simbólica, este Dark Flash encarnado por Walter West representa a la muerte por lo ocurrido en su pasado. Siguiendo esa lógica, podría creerse que el desplazamiento de uno por el otro es la muerte dando caza a otro velocista, visto desde un lugar más metafórico que literal. ¿Esto podría verse representado en la película?

Si aparece, lo más probable es que la versión de Dark Flash en The Flash sea una interpretación libre. Aunque se han filtrado algunos juguetes en los que se presenta al personaje, hasta el momento no hay detalles concretos en los adelantos de la película. Por tanto, quizá se tome como referencia parte del arco narrativo de Wally y Walter West para una presentación de la figura antagonista.

Lo anterior tendría sentido, teniendo en cuenta que las versiones de Barry Allen, a su manera, estarían representando una historia similar a la de Wally y Walter West. A juzgar por lo presentado en el tráiler de The Flash, el único villano que se puede reconocer de forma clara es El General Zod (Michael Shannon). Pero este pertenece a otro momento del Universo Extendido de DC. Por tanto, queda una pregunta sobre la mesa: ¿emergerá algún adversario relacionado de forma directa con Flash?

Date de alta en HBO Max y tendrás acceso a las mejores series y películas exclusivas como The Wire, Los Soprano o Juego de Tronos. Incluye todo el catálogo de Warner, los clásicos de Cartoon Network y los grandes estrenos. Ahorra un 35% en HBO Max

En caso de que la respuesta sea afirmativa, es factible que el origen de Dark Flash tenga relación con la historia antes descrita. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este tipo de proyectos cinematográficos son adaptaciones de los cómics, no representaciones exactas de las historietas. El estreno The Flash está programado para el 16 de junio de 2023.

También en Hipertextual: