HBO Max atraviesa una buena racha. Mientras The Last of Us se sostiene desde mediados de enero como una de las series más destacadas en la actualidad, hay otras opciones dentro de esa plataforma que están llamando la atención de los espectadores. Una de estas es Cormoran Strike, inspirada en una saga escrita por J.K. Rowling bajo el seudónimo de Robert Galbraith.

Las series que están destacando dentro de HBO Max tienen un punto en común: la firma de HBO. Puede que cada proyecto que toque una de las productoras más reconocidas de la industria se convierta, en mayor o menor medida, en un éxito de reproducciones. Eso está ocurriendo con Cormoran Strike, una adaptación que está compitiendo con The Last of Us en lo más alto del Top Ten de Flixpatrol en España.

Al igual que Cormoran Strike, The White Lotus también ha experimentado un repunte durante la primera semana de marzo hasta posicionarse dentro de esa lista y sacar algún espectador a The Last of Us. Pero su impacto no es tan resonando como el que está generando la serie basada en las novelas escritas por J.K. Rowling, mundialmente conocida por ser la autora de la saga Harry Potter.

¿Sobre qué trata la saga de J.K. Rowling?

¿Cuán probable es que, de un relato fantástico como Harry Potter, J.K. Rowling se adentrara en una historia de espías? Quizá no parecía muy factible, pero ha ocurrido a la par. A través del seudónimo de Robert Galbraith, la autora ha escrito seis novelas de la saga Cormoran Strike. La primera de ellas fue publicada en el 2013, con el título El canto del cuco, mientras que la más reciente, El corazón negro de tinta, fue editada en el 2022.

Cormoran Strike es un veterano de guerra que, estando en crisis, debe comenzar a trabajar como investigador privado. Su historia personal está marcada por la polémica. Esto resalta desde su nacimiento (producto de una aventura de su mamá, Leda Strike, y Jonny Rokeby, una estrella de rock dentro de la ficción) hasta sus incursiones en Afganistán.

Debido a las heridas y lesiones de combate, Cormoran Strike no puede hacer el trabajo de la misma manera que antes. Pero cuenta con los recursos intelectuales y el know how del área para acercarse a información y hechos a los que otros no podrían acceder. Esta es la esencia que atraviesa a la obra de J.K. Rowling.

¿Cómo es la adaptación de Cormoran Strike?

Cormoran Strike —Strike, por su título en inglés— ha adaptado cuatro de las novelas escritas por J.K. Rowling: El canto del cuco, El gusano de seda (2014), Carrera del mal (2015) y Blanco letal (2018). Estas adaptaciones han sido emitidas a través de BBC One.

Dentro de la plataforma de HBO Max, se encuentran disponibles tres temporadas en formato de miniserie. La primera tiene 7 episodios, mientras que la segunda y la tercera cuentan con 4. Cormoran Strike explora la historia de su protagonista, marcado tanto por las lesiones físicas como por las emocionales, y la necesidad financiera.

Todo esto se cuenta a través de distintos casos a resolver desde la calle Dinamarca de Londres. Es ahí donde Cormoran Strike tiene su oficina, en la que se adentra en casos que no son resueltos por la policía. Este personaje es interpretado por Tom Burke, quien cuenta con Holliday Grainger en el papel de Robin Ellacott, la asistente de Strike. El primer capítulo de esta miniserie se emitió en el 2017. El más reciente de ellos fue transmitido el pasado 19 de diciembre. Mientras The Last of Us se acerca a su final de temporada, esta adaptación de la obra de J.K. Rowling se está posicionando como una opción a la que muchos espectadores están yendo.

