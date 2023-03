GPT-4 ya está entre nosotros. Ya te hemos explicado todas sus novedades y cómo ha logrado destruir a su antecesor en más de una ocasión. Desde entonces, el privilegio de probar la nueva versión del modelo de inteligencia artificial estaba limitado a aquellos con suscripción a ChatGPT Plus, la suscripción Premium del servicio. Hoy, venimos a mostrarte una forma de usar GPT-4 sin tener que pagar o descargar nada, a través de una plataforma que probablemente ya has probado si la IA es tu interés.

¿Cómo utilizar GPT-4 sin pagar por la suscripción de ChatGPT Plus? La respuesta es más sencilla de lo que parece. Oculto en las entrañas de Bing Chat, Microsoft ha confirmado que podemos encontrar al nuevo modelo impulsando al servicio. Sí, incluso antes de ser presentado, GPT-4 ya se encontraba en funcionamiento en el superordenador de Microsoft que impulsa a esta inteligencia artificial.

Por lo tanto, si has usado la vista previa del chatbot de Bing desde su lanzamiento o cualquier otro momento, ya habrás probado GPT-4. Lo único que tienes que hacer es ir al enlace bing.com/chat e iniciar sesión en la cuenta que tengas vinculada a la vista previa del servicio. Si todavía no has solicitado acceso a la beta, puedes hacerlo a través del botón que la compañía deja en el inicio de su página.

Como siempre, parece haber un «pero» en todo. La potencia de GPT-4 en Bing ha sido optimizado por Microsoft para las búsquedas. Por esto, puede que no encuentres un funcionamiento tan parecido al del popular ChatGPT. En términos de chatbot, la versión de OpenAI sigue siendo superior. Sin embargo, si lo que quieres es probar el modelo sin pagar ni un céntimo, esta es la mejor opción disponible hasta la fecha.

El futuro de GPT-4 brilla más allá de ChatGPT y Bing

Foto de Choong Deng Xiang en Unsplash

Microsoft y OpenAI no son las únicas compañías que han comenzado a sacar provecho del nuevo modelo de inteligencia artificial. Muchas otras ya han encontrado una forma creativa de fusionar sus aplicaciones y servicios con ella. Si quieres conocer las posibildiades inmensas de GPT-4 en otros servicios que no sean Bing o ChatGPT, hemos creado una gran lista para ti.

¿Cómo han podido sacar provecho tantas empresas de un chatbot? Pues, para empezar, GPT-4 ha dejado de reconocer solo texto. La nueva versión del modelo es multimodal, por lo que puede interpretar tanto imágenes como texto. Según Andreas Braun, director de tecnología de Microsoft Alemania, el renovado GPT incluso ofrecería posibilidades con vídeos.

GPT-3 y GPT-3.5 ya asombraron al mundo durante sus cortos periodos de vida. Ahora, estamos comenzando una nueva aventura y todavía quedan muchas capacidades de GPT-4 por descubrir.

También en Hipertextual: