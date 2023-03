Aunque no es perfecta, la IA detrás de ChatGPT está de moda. Hasta el punto de que Microsoft la ha integrado en su buscador Bing. La propia ChatGPT se ha convertido en una de las herramientas online más populares. Puede preguntarle cualquier cosa desde tu navegador web y obtener respuestas de manera prácticamente inmediata. Ahora, además, ChatGPT tiene versión para Mac. Y su nombre, obviamente, es MacGPT.

MacGPT es una sencilla aplicación creada por Jordi Bruin y que añade ChatGPT a la barra de menú de macOS. Así, pulsando en su icono o con un atajo de teclado, siempre que necesites preguntarle algo a su IA GPT, obtendrás respuesta y sin que tengas que abrir constantemente el navegador. En su lugar, se abrirá una pequeña ventana mostrando la interfaz de esta herramienta.

Aunque ChatGPT funciona online y no necesita instalación ni tiene limitaciones por sistema operativo o navegador web, si quieres darle un uso constante y/o intensivo, puede que quieras tenerla más a mano. Y qué mejor lugar en macOS que la barra de menú. Una barra siempre visible para preguntar o buscar de todo.

ChatGPT para Mac, a un clic de distancia

MacGPT es una app nativa para macOS. Gratuita, aunque puedes darle un precio, y compatible con macOS en sus versiones Monterey y Ventura. Es decir, macOS 12 y macOS 13. Lo que hace básicamente es añadir una ventana a la barra de menú desde la que se carga ChatGPT. Una manera muy práctica de integrar ChatGPT para Mac. Suponemos que gracias a la API de esta herramienta.

En lo demás, verás ChatGPT tal y como es en su versión oficial, pero con la salvedad de poder usarla en una ventana flotante o en una ventana pegada a la barra de menú. Algo parecido a aplicaciones que hemos visto con anterioridad como MenuBarX. Y puedes activarla pulsando encima o configurando un atajo de teclado.

Una vez tengas la ventana desplegada de MacGPT, deberás iniciar sesión y/o registrarte. La versión gratuita de ChatGPT requiere de registro previo. Luego ya podrás hacerle preguntas, guardar las conversaciones, recuperarlas, etc. Y en este sentido, no encontrarás diferencias salvo el tamaño de la ventana. Así, podrás valorar si la respuesta te satisface, reformularla, editarla, etc.

MacGPT, un buscador siempre a mano

En definitiva, si quieres consultar con frecuencia ChatGPT, con MacGPT lo tendrás en tu Mac siempre a la vista y dispuesto a responder tus preguntas a partir de su base de datos de conocimiento. Recuerda que la IA detrás de ChatGPT está pensada para dar respuestas con un lenguaje humano, esquemático y entendedor. Sin embargo, podemos usarlo como alternativa a buscadores como Google o Bing.

Aunque tiene sus limitaciones, y sus conocimientos temporales están limitados a 2021, ChatGPT se ha convertido en una herramienta muy interesante para jugar con su IA GPT, hacerle preguntas, hacer listas de recomendaciones o, directamente, consultar definiciones o saber más sobre algún tema o concepto. Es decir, una alternativa a los buscadores, diccionarios y enciclopedias online. Incluso puedes trastear con su IA para hacerle cambiar de opinión, preguntarle por temas polémicos a ver qué dice y cualquier cosa que imagines.

Por último, recordar que MacGPT adapta ChatGPT a la barra de menú de macOS. Pero se trata de la misma herramienta que encontramos online, con sus límites y funcionamiento. Es decir, tendrás que registrar para usarla, gratis, las respuestas se pueden demorar si hay mucha gente usándola y el tiempo de respuesta puede variar. De manera opcional puedes suscribirte a su versión de pago, ChatGPT Plus, dependiente de OpenAI, independiente de MacGPT, y que por 20 dólares USA al mes te da prioridad en tus consultas y la velocidad de respuesta es mayor.

También en Hipertextual: