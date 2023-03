Como viene siendo habitual en los últimos años, marzo es el mes elegido por Apple para presentar las primeras novedades del año. Aunque en este 2023 nos sorprendieron con el lanzamiento de los MacBook Pro y Mac mini M2 Pro y Pro Max y el nuevo HomePod, históricamente este mes suele ser el común para el lanzamiento de los nuevos colores del iPhone y del resto de accesorios que le acompañan. Y los iPhone 14 y iPhone 14 Plus no son excepción a la regla.

La actualización de primavera del iPhone llega con un color totalmente nuevo, una buena selección de fundas en línea con tonos más pastel y nuevas correas del Apple Watch, también en colores primaverales. Generalmente, la llegada de nuevos colores para el iPhone viene acompañado de nuevas funcionalidades aunque, por tratarse del mismo terminal, suelen relacionarse con actualizaciones del software.

Lo cierto es que el iPhone 14 y el iPhone 14 Plus ahora se encuentran disponibles en amarillo. De esta forma, Apple ha confirmado un rumor que había comenzado a circular en las últimas horas de ayer. La nueva tonalidad se suma a las que ya estaban disponibles en la gama: medianoche, blanco estrella, product(RED), azul y púrpura.

El iPhone 14, ahora también disponible en amarillo

Con el nuevo modelo en amarillo, el iPhone 14 y el iPhone 14 Plus le dan una nueva opción a los usuarios que no se sentían atraídos por las opciones de color que mencionamos previamente. Vale recordar, como ya dijimos, que los móviles no cambian en ningún apartado técnico en comparación con los que ya estaban en el mercado.

Los iPhone 14 y 14 Plus amarillos siguen ofreciendo las características ya conocidas, con sus respectivas pantallas de 6,1 y 6,7 pulgadas. En su interior presumen el chip A15 Bionic que ya conocimos en 2021 de la mano de los iPhone 13, e incorporan las tecnologías de detección de choques y de conexión satelital que se anunciaron en septiembre de 2022.

Así las cosas, queda claro que quienes opten por este nuevo color lo harán por una cuestión meramente estética, y no por ir en busca de mejoras de funciones. Lo bueno es que no tendrán que esperar demasiado para poner sus manos sobre esta nueva variante anunciada por los de Cupertino.

Disponibilidad y precio

Tanto el iPhone 14 como el iPhone 14 Plus de color amarillo se podrán reservar en España a partir del viernes 10 de marzo a las 14:00. En tanto que las entregas comenzarán el próximo martes 14 de marzo. Apple asegura que esta nueva versión llegará a más de 60 países.

En materia precios, no hay cambios. El iPhone 14 se consigue en la tienda oficial de Apple a partir de los 1.009 euros para la versión de 128 GB. La versión más costosa, de 512 GB, se mantiene en 1.399 euros. Mientras que en lo que respecta al iPhone 14 Plus, el modelo base parte de los 1.159 euros y llega hasta los 1.549 euros en el caso de la variante con mayor almacenamiento.

En cuanto a las fundas de silicona con MagSafe que también se han presentado hoy, se trata de cuatro modelos. Los mismos son: amarillo canario, verde oliva, azul celeste y lirio. Vale mencionar que, además de ser compatibles con el iPhone 14 estándar y el modelo Plus, también están disponibles para los iPhone 14 Pro y Pro Max. En todos los casos, se consiguen en la tienda oficial de Apple a cambio de 59 euros.

