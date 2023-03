Oppo no presentó grandes novedades en este Mobile de Barcelona. El motivo fue que su producto estrella para este 2023 lo había presentado un par de semanas antes en Londres. El Oppo Find N2 Flip es por fin el plegable que todos queremos ver. Un muy buen teléfono con un sistema de plegado que incorpora una bisagra robusta, materiales premium y una pantalla muy buena que, con el terminal abierto, apenas muestra el pliegue.

Que Oppo haya decidido apostar su baza para la gama premium a los teléfonos plegables parece una decisión sensata, sobre todo para diferenciarse del resto de competidores. A finales de 2022 empezamos a ver un mercado mucho más maduro para su comercialización a gran escala. Si a teléfonos mejor acabados se le suma la bajada de precio en general, que rondan los mil euros, se convierten sin duda en una elección muy atractiva para el consumidor.

Durante nuestra visita al Mobile World Congress de Barcelona quisimos hablar con Arne Herkelman, el Head of Product Management de Oppo Europa. Queríamos saber qué planes de futuro tiene Oppo en cuanto a su catálogo de productos, si los plegables acabarán por canibalizar a sus terminales premium de la familia X Find y de los nuevos productos de su ecosistema, entre ellos el enfocado a la salud y sus nuevas gafas de realidad aumentada.

Teléfonos plegables

La primera pregunta está clara. Los teléfonos plegables llevan ya varios años entre nosotros. Sin embargo, da la sensación de que los primeros terminales que salieron, no llegaron a convencer a los consumidores. ¿Crees que resultará sencillo hacer llegar al usuario la sensación de que son terminales fiables y seguros?

Arne Herkelman: efectivamente los plegables llevan tiempo entre nosotros. En Oppo empezamos hace cinco años a desarrollar este tipo de teléfonos. Sin embargo, no quisimos lanzar uno al mercado hasta que no cumpliese unos estándares de calidad mínimos, que aseguraran su resistencia y viabilidad. Por eso, hasta el año pasado no fue cuando lanzamos el primer teléfono plegable, y este año dos más, el Oppo Find N2 y Oppo Find N2 Flip.

Hemos aprendido mucho en estos años y el resultado es un teléfono que puede plegarse hasta 400.000 veces. Esta es la manera que tenemos de decir a los consumidores que los teléfonos plegables funcionan bien y que son una compra segura.

Oppo Find N2 Flip u Oppo Find N2

A estas alturas sabemos que el único modelo de los dos que llegará a España será el Flip. Sin embargo, el modelo Oppo Find N2 también ha tenido una muy buena acogida entre la prensa. Nosotros pudimos verlo y probarlo y las sensaciones son muy buenas. ¿A qué se debe la estrategia de apostar todo a ese único terminal?

Arne Herkelman: son teléfonos que van a dos públicos diferentes. Las características de cada uno, con una pantalla mayor en el caso del Oppo Find N2 le convierten en un teléfono más enfocado a un tipo de consumidor interesado en consumir contenido o pasar muchas horas con el teléfono. Por otro lado, el Oppo Find N2 Flip, al ser más compacto, es el teléfono perfecto para todas aquellas personas que quieren un teléfono pequeño, más fácil de guardar, pero sin tener que renunciar a una pantalla de 6,8 pulgadas.

Competencia entre los plegables y futuro del Oppo Find X6

Oppo no ha sido el único que ha presentado en las últimas semanas un teléfono plegable a la altura. HONOR y Xiaomi también tienen sobre la mesa dos propuestas. En España de momento sólo veremos el HONOR Magic Vs además de las (previsibles) continuaciones de Samsung y Motorola, con los modelos Flip y Fold en el caso del primero y el Razer en el caso del segundo. Xiaomi sin embargo ya ha anunciado que tocará esperar a la siguiente generación para poder ver su comercialización en Europa. ¿Qué terminales de la competencia le llaman más la atención y cuál cree que es su principal competidor?

Arne Herkelman: la verdad es que no he podido ver en profundidad el resto de los móviles de la competencia y no te podría decir cuál es mejor, pero sí te puedo decir lo que hemos hecho nosotros. Tanto el Oppo Find N2 como el Oppo Find N2 Flip son dos teléfonos muy buenos. De hecho, y siguiendo lo que dijo Peter Lee, jefe de la línea de productos OPPO Find, en la presentación del Oppo Find N2 Flip, no somos los primeros en sacar un teléfono plegable pero sí es el mejor teléfono plegable que existe a día de hoy.

A estas alturas del año, Oppo estaría presentando el modelo “tradicional” Oppo Find X6 y el Oppo Find X6 Pro. Sin embargo este año parece que no lo veremos, al menos de momento, y su puesto lo ocupará el Oppo Find N2 Flip. ¿Es esta la hoja de ruta de Oppo para los próximos años?

Arne Herkelman: en los últimos diez años los teléfonos móviles se han convertido en un objeto indispensable para la mayoría de personas. Esto lo ha marcado la propia evolución del teléfono, con mejores cámaras, mejores procesadores, más autonomía… Ahora con los teléfonos plegables tenemos la oportunidad de seguir evolucionando el mercado de los smartphones con una opción de la que estamos convencidos que a la gente le entusiasma. Lo que pase en el futuro, con el resto de smartphones, no te puedo decir.

Oppo diversifica su negocio

El mercado de los teléfonos es altamente competitivo. En Europa se lo reparten Samsung, Apple y Xiaomi principalmente y donde otros fabricantes como Oppo buscan dar guerra y arañar cuota de mercado. Quizá por eso el futuro no pase por estar únicamente en este mercado sino diversificar a otras áreas.

En el Mobile World Congress pudimos ver nuevos dispositivos que se presentaron en el Oppo INNO day a finales de 2022. Por un lado, las gafas de realidad virtual, que llamaron mucho la atención y cuyo uso y utilidad parecen muy prometedores. Con respecto al modelo que vimos el año pasado, las mejoras son notables. En esta ocasión tenemos unas gafas, con una pantalla en la lente (el año pasado era en un sólo ojo) y podemos tener información sobre lo que sucede a nuestro alrededor. Traducir, ver mapas e indicaciones para llegar a un sitio, ver nuestras citas y reuniones… Aunque no llegarán a España en los próximos años, es un nicho de producto que sí despierta mucho interés.

El segundo dispositivo fue el Oppo OHealth H1, un monitor de salud familiar capaz de medir el oxígeno en sangre, realizar un electrocardiograma, auscultación cardíaca y pulmonar, frecuencia cardíaca, temperatura corporal y seguimiento del sueño. Destaca sobre todo por ser un dispositivo superligero, ya que sólo pesa 95 gramos y su objetivo es poder monitorizar en el momento y compartir con tu médico en tiempo real para que nos dé una primera valoración. Esto supondría una gran ayuda para un sector colapsado sobre todo en la atención primaria.

Arne Herkelman: abrir nuestro ecosistema de productos era el paso natural que teníamos que dar. Ya tenemos buena experiencia en el mercado de telefonía, wearables y dispositivos de audio por lo que queríamos llevarlo también a otros, como el de la salud donde cada vez cobra más sentido la atención preventiva. También confiamos mucho en el potencial de otros wearables como las gafas de realidad aumentada, que seguro veremos entre nosotros dentro de no mucho.

