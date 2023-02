Tras varios meses de espera, Honor ha lanzado oficialmente en España su alternativa al Galaxy Z Flip 4: el Honor Magic Vs, plegable que en Hipertextual ya pudimos probar de primera mano, y que incluye interesantes prestaciones frente al móvil con pantalla flexible de Samsung. Entre ellas, una mejor batería, cámaras de hasta 54 megapíxeles y dos pantallas; una exterior 6,45 y una interior de 7,9 pulgadas.

Una de las características más destacables del Honor Magic Vs es su diseño, y más concretamente, su grosor. El nuevo plegable de la marca mide tan solo 12,9 mm cuando está completamente plegado, una diferencia importante teniendo en cuenta que, por ejemplo, el Z Flip 4 mide 15,8 mm. El Magic Vs, además, tiene un cierre simétrico gracias a su mecanismo de bisagra. Es decir, no hay un espacio entre la pantalla cuando está completamente plegado; algo que evita que se cuele algún elemento que pueda dañar el panel. La bisagra, además, hace que el plegable de Honor pueda aguantar hasta 400.000 pliegues, el equivalente a 100 pliegues al día durante 10 años.

El Honor Magic Vs también destaca por su batería de 5.000 mAh, una capacidad más grande que cualquier otro móvil con pantalla flexible que se comercialice en Europa. Llega, además, con un procesador Snapdragon 8 Gen 1+, y con una única versión de RAM y memoria interna, con 12 GB y 512 GB respectivamente.

Así son las pantallas y las cámaras del Honor Magic Vs

Honor ha apostado por una pantalla exterior de 6,45 pulgadas con una relación de aspecto de 21:9. Se trata de un panel con tecnología OLED, una resolución de 1080 x 2560 píxeles y una tasa de refresco de hasta 90 Hz. La pantalla interior flexible también cuenta con tecnología OLED, aunque su tasa de refresco es mayor: de 120 Hz. Su resolución también es diferente, con 1984 x 2272 píxeles, pues su pantalla es algo más grande, de 7,9 pulgadas.

Respecto a las cámaras, el Honor Magic Vs cuenta con un total de tres sensores en su parte posterior. Por un lado, una cámara gran angular de 54 megapíxeles. Por otro, una ultra gran angular de 50 megapíxeles. También incluye un sensor teleobjetivo de 8 megapíxeles capaz de tomar fotografías con un zoom óptico de 3 aumentos. Incluye, además, una cámara para selfies en la pantalla exterior, aunque también es posible usar los tres sensores principales y utilizar el panel de 6,45 pulgadas como vista previa.

Precio y disponibilidad del nuevo smartphone de Honor

El Honor Magic Vs se podrá comprar a partir del mes de mayo en dos colores: negro, y un tono azulado. Llegará, reiteramos, es una única versión de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno, y cuesta 1.599 euros; un precio bastante interesante si tenemos en cuenta que el Galaxy Z Flip 4 cuesta 200 euros más.

También en Hipertextual:

La actualidad tecnológica y científica en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente