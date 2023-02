WhatsApp está a punto de lanzar una función en la que llevan trabajando más de un año y que promete acabar con una de las mayores odiseas para muchos: las tediosas notas de voz. Wabetainfo ha revelado que la compañía está comenzando a implementar la posibilidad de transcribir un mensaje de audio a texto en su última beta para iOS, y que estará disponible al completo en una próxima actualización. La función, eso sí, tendrá algunas limitaciones.

El funcionamiento de esta nueva característica es reamente sencillo. Aquellos que lo deseen podrán pulsar sobre un botón específico para permitir que WhatsApp detecte el contenido del audio y lo convierta a texto de forma automática. Lo hará, además, en una nueva pestaña. De este modo, la transcripción no alterará el contenido del chat y el usuario pueda seguir conversando con el destinatario.

Wabetainfo, eso sí, destacó hace unos meses que la app puede solicitar un permiso que detalla que el contenido se enviará a Apple para la transcripción. Ahora, sin embargo, asegura que el contenido de la nota de voz no se envía ni a WhatsApp, ni a Apple. Estas, en cambio, se almacena de forma local “descargando paquetes de idiomas relevantes”.

El citado portal, además, advierte que la app mostrará un aviso cuando una nota de voz no se pueda convertir a texto. Puede ocurrir por dos motivos. El primero, porque no se han reconocido las palabras. El segundo, porque el idioma configurado para la transcripción no coincide con el idioma del audio. En este último caso, el usuario puede modificar el lenguaje a la voz del hablante a través de un ajuste que se mostrará en ese propio aviso.

WhatsApp también trabaja en otras funciones

La posibilidad de convertir una nota de voz a texto, reiteramos, estará disponible al completo en la próxima actualización de la beta de WhatsApp para iOS. Por tanto, se espera que esté disponible para la versión final en los próximos meses. Llegará, en primer lugar, a la app para iPhone. Es probable que más adelante se incluya la misma función en la aplicación para Android, aunque no hay detalles al respecto.

En cualquier caso, WhatsApp también está trabajando en otras funciones que van más allá de las transcripciones de las notas de voz. Una de ellas es la posibilidad de enviar imágenes en calidad original. Es decir, sin que la app comprima la fotografía. WhatsApp también permitirá el envío de documentos de hasta 2 GB, así como la posibilidad de editar mensajes previamente enviados.

