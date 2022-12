Una de las funciones más destacables de WhatsApp es la posibilidad de borrar uno o más mensajes para todos los integrantes del chat. La plataforma, además, también permite eliminar ese mensaje únicamente para la persona que lo ha enviado. En algunas ocasiones, sin embargo, los usuarios tienden a equivocarse y a pulsar el botón llamado ‘Eliminar para mí’, en vez del de ‘Eliminar para todos’, que está ubicado justo encima. La app propiedad de Meta, por suerte, ha incluido una solución en su última actualización: un nuevo botón que permite recuperar el mensaje.

Este nuevo botón para rehacer la acción de eliminado accidental, en concreto, se mostrará en la parte inferior de la pantalla cuando el usuario pulse la acción ‘eliminar para mí’ que aparece al querer borrar un mensaje. Este, eso sí, estará activo durante cinco segundos, tiempo suficiente para pulsar en la opción ‘Rehacer’ y, posteriormente, poder eliminar el mensaje para todos.

WhatsApp ha confirmado que la función ya está disponible tanto para los usuarios de iOS, como para los de Android; aparentemente, sin una actualización previa. En cualquier caso, para eliminar un mensaje para todos, en vez de solo para la persona que lo ha enviado, solo es necesario mantener pulsado sobre ese texto y hacer clic en la opción ‘Borrar’ que aparece en la parte inferior y, por último, hacer clic en ‘Borrar para todos’.

WhatsApp también trabaja en la posibilidad de editar mensajes

En paralelo, WhatsApp está desarrollando una función que permitirá editar mensajes previamente enviados, algo que ya es posible en algunas plataformas de mensajería, como en iMessages. La app, según reveló Wabetainfo, mostrará un botón al pulsar sobre un chat en concreto. El texto de ese chat volverá a aparecer en el cuadro de texto para que el usuario pueda corregir una errata, una falta de ortografía o, incluso, rehacer la frase completa. Posteriormente, el remitente deberá pulsar de nuevo en ‘Enviar’ y WhatsApp reemplazará el mensaje.

La app de mensajería propiedad de Meta, aparentemente, no mostrará un historial de edición. Por tanto, el destinatario no podrá ver lo que estaba escrito previamente a no ser que haya entrado al chat en tiempo. Tampoco parece que la plataforma muestre un distintivo conforme ese mensaje ha sido editado, como sí sucede con Slack o Discord. No está claro, además, si WhatsApp aplicará un límite de tiempo para editar ese mensaje.