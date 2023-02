Si el diseño del nuevo OnePlus 11 te parece aburrido o nada diferente respecto a otros smartphones de su competencia, espera a ver la nueva variante que la compañía lanzará oficialmente el próximo 27 de febrero. La firma asiática, en concreto, anunciará durante el Mobile World Congress de 2023 el OnePlus 11 Concept, una versión de su actual buque insignia que destaca por contar con una trasera con tiras LED. Sí, al más puro estilo del Nothing Phone (1).

OnePlus llama a esta tira LED “tuberías” y afirma que es como si el smartphone “tuviera su propia serie de vasos sanguíneos”. Aunque en realidad son tiras LED que se iluminan en un color azulado, y que se ubican entre el chasis y la cubierta de vidrio. Estas luces recorren todo el contorno del módulo fotográfico, así como la parte posterior, donde hace una especie de zigzag.

No está claro si la luz LED se enciende de forma permanente cuando el usuario desbloquee el dispositivo. O si, en cambio, y del mismo modo que el Nothing Phone (1), las franjas se iluminarán con alguna acción específica. Por ejemplo, al recibir una llamada o al cargar el terminal. OnePlus, reiteramos, lo anunciará oficialmente durante el MWC de 2023. Por lo tanto, y al menos por el momento, tendremos que conformarnos con las imágenes y la breve descripción del producto que la compañía ha compartido (a través de The Verge) como adelanto.

“Las imágenes muestran los avances de ingeniería del OnePlus 11 Concept al resaltar las tuberías azul heladas que atraviesan toda la parte posterior del teléfono, casi como si el OnePlus 11 Concept tuviera su propia serie de vasos sanguíneos. Los oleoductos de OnePlus 11 Concept están alojados dentro de un diseño de vidrio unibody audaz y futurista inspirado en la quietud tranquila y el vasto poder de un lago glacial”. OnePlus sobre el OnePlus 11 Concept.

El nuevo OnePlus 11 Concept es una clara inspiración al Nothing Phone (1)

Lo más curioso del OnePlus 11 Concept, que mantendrá las características del OnePlus 11 convencional, no es solo esa tira LED en la parte posterior. Es el hecho de que la compañía parece haberse inspirado en el móvil de Nothing. Empresa que, curiosamente, creó Carl Pei, quien también fue uno de los fundadores de OnePlus.

En cualquier caso, parece que el objetivo de OnePlus con este OnePlus 11 es ofrecer a los usuarios un smartphone con una línea de diseño gaming, acorde a sus nuevos productos. La marca, recordemos, anunció hace escasas semanas su primer teclado mecánico; un periférico perfecto para los dos monitores que lanzaron hace unos meses y que demuestran que la compañía se está dirigiendo a una nueva categoría de producto.

También en Hipertextual: