Las inteligencias artificiales como ChatGPT y DALL-E 2 tienen a gran parte del mundo artístico con sentimientos encontrados. Ahora, un anime bajo el nombre de The Dog & The Boy no ha hecho más que acrecentar estas emociones. Se trata de un proyecto de Netflix Japón que utiliza la inteligencia artificial para suplir mano de obra.

Netflix Japón utilizó el poder de la inteligencia artificial para pintar los fondos del anime The Dog & The Boy. Se trata de un acercamiento que describen como “experimental”, con intenciones de «ayudar a la industria del anime, que tiene escasez de mano de obra». Es por ello que todas las imágenes de fondo de este anime han sido generadas por una compañía basada en generar arte a través de IA.

En el comunicado de prensa original se describe a Netflix Anime Creators Base como creador del cortometraje. Esta empresa fue creada con el objetivo de reforzar la producción de anime para la compañía, utilizando además métodos y herramientas novedosas. Así, apoyándose en Rinna Inc —empresa de arte generado por IA—, y WIT Studio, productora del popular anime Ataque a los Titanes, dieron vida a The Dog & The Boy.

The Dog & The Boy nos presenta unos paisajes impresionantes; tanto urbanos como naturales. Al final del tráiler, Netflix Japón nos muestra un poco del procedimiento para obtener estas imágenes. En primer lugar, vemos la escena dibujada a mano. Después, aparece una versión de la misma escena generado por inteligencia artificial.

La inteligencia artificial se convierte en artista principal en este anime de Netflix

Cuadro de The Dog & The Boy, el nuevo anime de Netflix que se apoya en la inteligencia artificial

Como no podía ser de otra forma, Netflix Japón ha recibido una dura lluvia de críticas tras publicar el vídeo con las primeras imágenes de The Dog & The Boy. Muchos usuarios están molestos por lo que describen como una jugada de Netflix para no pagar a artistas de carne y hueso. Otros ponen en duda la escasez que describe la compañía en el tweet, dado que hay un montón de artistas en búsqueda de trabajo alrededor de todo el globo.

Muchos usuarios han tachado esta práctica de poco ética. Y aunque hay que darles la razón en ciertos puntos, la verdad es que el resultado conseguido por la inteligencia artificial es de primer nivel.

La industria del anime es, de por sí, bastante controversial. Desde pagas mínimas, hasta tiempos de trabajo exorbitantes. Ahora parece que también tendremos que sumar otra preocupación más a la lista, y se trata del agujero negro de la inteligencia artificial, tanto en derechos laborales como en derechos de autor.

No es la primera vez que la inteligencia artificial es centro de controversias en el mundo del arte. Hace varios meses, un participante de un concurso de arte entregó una ilustración fabricada por la IA Midjourney, obteniendo el primer lugar de la competición.