2022 no ha sido un buen año para Meta. La compañía fundada y dirigida por Mark Zuckerberg acumuló tres trimestres consecutivos con ingresos por debajo de lo esperado a causa de la mala situación económica global, su costosa inversión en el metaverso y las dificultades que atraviesan por culpa de empresas como Apple, quien ha limitado considerablemente su negocio de publicidad, o plataformas como TikTok, que compiten fuertemente contra Facebook o Instagram.

Durante el tercer trimestre de 2022, por ejemplo, la compañía reportó una caída interanual en ingresos de un 4%, mientras que los beneficios netos cayeron en hasta un 52% respecto al mismo periodo del año anterior. Esto hizo que las acciones de Meta se desplomaran en hasta un 25 % tras el anuncio. Todos la daban por muerta, pese a que desde entonces la multinacional ha tomado medidas drásticas a nivel interno, como los despidos de miles de empleados.

Tras presentar los resultados del cuarto trimestre, sin embargo, las acciones de Meta se han disparado un 20%, pese a que la compañía también ha reportado ingresos menores a los que tenía hace un año. El último informe financiero, de hecho, revela que han obtenido 32.165 millones de dólares en ingresos durante los tres últimos meses de su año fiscal; un 4 % menos frente al mismo periodo del año anterior. Los beneficios netos, además, han sufrido una caída interanual de hasta un 55 %, situándose en los 4.652 millones de dólares.

Entonces, si los resultados de este último trimestre también son aparentemente negativos, ¿qué ha ocurrido para que las acciones de Meta se disparen?

Meta ha caído en ingresos menos de lo esperado

Una de las claves está en la mejora respecto a las previsiones de los analistas. Se esperaba que este cuatro trimestre los ingresos de la compañía se situaran entorno a los 31.500 millones de dólares. Han sido, en cambio, de 32.165 millones de dólares.

Sucede algo parecido con sus ingresos publicitarios, que han mejorado ligeramente respecto a las expectativas de los analistas, llegando a los 31.600 millones de dólares reales frente a 30.860 millones de dólares previstos. El número de usuarios activos diarios (DAU) en las diferentes redes sociales de la firma también ha superado las expectativas. Meta ha anunciado 2.960 millones de usuarios frente a los 2.920 millones esperados.

Donde no hay mejoras es en el gasto de Reality Labs, la división de Meta destinada, entre otras cosas, al desarrollo del metaverso y dispositivos de realidad virtual. Los analistas esperaban una pérdida de 3.990 millones de dólares en esta área. Ha sido, en cambio, de 4.800 millones de dólares. Las ganancias ajustadas por acción (EPS), por otra parte, se han situado en 1,76 dólares frente a 2,06 dólares que se esperaban.

“El año de la eficiencia”

Esos resultados, no obstante, no han sido un impedimento para Zuckerberg a la hora de recuperar la confianza en los inversores. El CEO de Meta, de hecho, parece haberlos convencido con su estrategia para este año. Afirma, en concreto, que el “tema de gestión”de este 2023 es el ‘Año de la Eficiencia’.

Prueba de ello son los 11.000 despidos que la compañía ha realizado durante los últimos meses como parte de una estrategia para ahorrar costes. Si bien esta decisión ha tenido un impacto negativo en los resultados de este último trimestre, pues la empresa ha gastado miles de dólares para las indemnizaciones, es una medida que, sin duda, le permitirá ahorrar una gran cantidad de dinero en un futuro.

Meta, por otro lado, ha afirmado que se encuentran trabajando en métodos para “cumplir” con sus hojas de ruta reduciendo los gastos de capital, y espera “eliminar algunas capas de mandos intermedios” con el objetivo de poder tomar decisiones más rápidamente. Entre otras estrategias para mejorar la eficiencia dentro de la compañía se encuentra el uso de herramientas de IA para ayudar a que los ingenieros «sean más productivos”.

“Vamos a ser más proactivos a la hora de cortar proyectos que no se están desempeñando o que ya no son tan cruciales”. Mark Zuckerberg, CEO de Meta, en la llamada tras los resultados del cuatro trimestres de 2022.

Esto, no obstante, no significa que Meta esté reduciendo su interés en el metaverso. La compañía, de hecho, ha destacado que, junto a la inteligencia artificial, es una de sus principales prioridades. “Nuestras prioridades no han cambiado desde el año pasado. Las dos principales olas tecnológicas que impulsan nuestra hoja de ruta son la IA en la actualidad y, a más largo plazo, el metaverso”, ha afirmado el CEO de Meta.