Nishad Singh, exdirector de ingeniería de FTX, se ha declarado culpable de seis cargos de fraude y ha llevado más presión contra Sam Bankman-Fried. El ejecutivo formaba parte del círculo más cercano del exCEO del exchange de criptomonedas, pero ahora puede ponerse en su contra. Es que, al fin y al cabo, todo apunta a que comenzará a colaborar con la justicia de Estados Unidos.

Según reporta Reuters, Singh admitió su culpabilidad en tres acusaciones de conspiración para cometer fraude y otros tres cargos de fraude electrónico, lavado de dinero y violación de las leyes de financiamiento de campañas electorales. Así, se suma a Caroline Ellison y Gary Wang, otros dos exladeros de Bankman-Fried, quienes se declararon culpables de cargos similares en diciembre pasado. Estos últimos hoy ayudan a los fiscales en la investigación previa al juicio que comenzará en octubre.

Que el exdirector de ingeniería de FTX se declare culpable pone a SBF en una posición todavía más incómoda que la actual. Nishad Singh ha sido apuntado como el autor del software que permitió a Alameda Research tomar miles de millones de dólares de los clientes de FTX sin permiso. Movimientos que no quedaban asentados en los registros visibles por los empleados del exchange.

Pero eso no es todo. También fue el encargado de modificar los sistemas de FTX para evitar la liquidación automática de los activos que Alameda Research dejaba como garantía en sus préstamos «legítimos». Desde un principio se dijo que estas prácticas eran conocidas solo por un pequeño grupo de ejecutivos —Wang, Ellison y el propio Singh—, bajo encargo directo de Sam Bankman-Fried.

Otro directivo de FTX que reconoce su culpabilidad

Con sus más fieles laderos asumiendo su culpabilidad y colaborando con la fiscalía en busca de condenas más leves, los argumentos de inocencia de Sam Bankman-Fried son cada vez más débiles. Recordemos que el exCEO de FTX sostiene que en ningún momento intentó defraudar a los clientes de su compañía. Pese a ello, las pruebas en su contra parecen ser más grandes cada día.

Pocos días atrás, la Justicia de Estados Unidos amplió las acusaciones contra el joven empresario. SBF afronta 12 cargos de fraude y conspiración que, si se lo declara culpable, le implicarían una sentencia de más de 150 años de prisión.

En el caso de Nishad Singh, no se ha mencionado qué tiempo en la cárcel le podría valer su culpabilidad en la debacle de FTX. No obstante, viendo la situación de Caroline Ellison y Gary Wang, no resulta extraño que el exdirector de ingeniería pretenda colaborar con las autoridades para reducir su potencial castigo.

La exCEO de Alameda Research se declaró culpable de siete cargos de fraude, conspiración y lavado de dinero, y recibiría hasta 110 años de prisión. El cofundador y exlíder tecnológico del exchange de criptomonedas hizo lo propio con cuatro cargos y se expone a una pena de hasta 50 años.

A todo esto se le debe sumar que el principal abogado de Sam Bankman-Fried también se puso en su contra. A comienzos de este año se subo que Daniel Friedberg, quien defendía al empresario, denunció su accionar y comenzó a colaborar con el FBI, el Departamento de Justicia y la SEC.

