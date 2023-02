La presentación oficial de los iPhone 15 todavía está a meses de distancia. A pesar de lo anterior, con el paso del tiempo hemos ido conociendo muchas de sus novedades gracias a múltiples filtraciones. Sin embargo, ninguna había sido tan importante y reveladora como la que verás hoy.

En 9to5Mac han tenido acceso a los renders del iPhone 15 Pro, que este año no será la propuesta más premium de la gama, aparentemente. Todo indica que un tercer modelo, el conocido como iPhone 15 Ultra, será el de mayores prestaciones. No obstante, es muy probable que tenga un look similar al de sus hermanos menores.

Las imágenes del iPhone 15 Pro compartidas por el citado medio dejan ver un buen número de novedades en relación al diseño. Primeramente, encontramos un cuerpo que adopta unos bordes redondeados en sus laterales. Por lo tanto, decimos adiós a las líneas rectas recuperadas en la generación del iPhone 12.

Esta idea nos hace recordar, y mucho, al iPhone 5c. Eso sí, este último solo presumía sus bordes redondeados en la intersección que une el marco lateral con la superficie trasera. En el caso del iPhone 15 Pro, también se extiende hacia la cara frontal, pues los bordes de la pantalla también son ligeramente curvos. Indudablemente, el nuevo diseño hará que el agarre sea mucho más cómodo.

El siguiente detalle que vas a notar es que el frontal ahora tiene marcos significativamente más delgados. Durante años, una de las mayores peticiones a Apple era, precisamente, reducir las dimensiones de los biseles.

Sobre todo porque otros fabricantes han hecho lo propio para darle un mayor protagonismo a la pantalla. Lo anterior, sumado a la Isla Dinámica que debutó en la anterior generación, permitirán que el iPhone 15 Pro tenga una superficie casi totalmente ocupada por el panel OLED. Ahora bien, no esperes cambios en el tamaño de la Dynamic Island. Al menos por lo expuesto en los renders, el diseño de la misma se mantendrá intacta.

Respecto a la parte trasera, la fuente señala que la sección dedicada a albergar las cámaras posee un mayor grosor que en los iPhone anteriores. Esto podría deberse, casi con total seguridad, a que Apple usará nuevos sensores que requieren más espacio.

En la parte inferior, además, el terminal de Apple al fin se despide del Lighning. Reportes previos ya coincidían en que todos los iPhone 15 abrazarán el conector USB-C. Sin embargo, es probable que la compañía limite su uso a cables propietarios. Cabe mencionar que la integración de este puerto, que ya está estandarizado en toda la industria, se debe a las presiones de la Unión Europea, no porque Apple tenga el deseo de hacerlo.

Para finalizar, mucho se ha hablado de que los iPhone 15 no tendrán botones físicos de volumen y encendido, sino sensores táctiles cuyo comportamiento será el mismo que el trackpad de los MacBook. Por lo tanto, estarán impulsados por el motor háptico para emitir una vibración corta y dar la sensación de estar presionando un botón real. En los renders, sin embargo, solo se ven los espacios para integrar los componentes.

