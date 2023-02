Si creías que un F-22 Raptor disparando un misil AIM-9X Sidewinder a uno de los supuestos globos espías chinos que sobrevolaron Estados Unidos, era lo más espectacular que verías sobre esta controversia, lamento decirte que estabas equivocado. En las últimas horas, se ha viralizado una increíble fotografía tomada desde un avión Lockheed U-2 sobrevolando el aparato de origen asiático.

Sí, un piloto de uno de los aviones espía más importantes de la historia se tomó un selfie sobre el aparente globo de vigilancia chino, apenas horas antes de que fuera derribado. La imagen salió a la luz el pasado martes en un artículo de Chris Pocock, un experimentado periodista dedicado al mundo aeronáutico. Sin embargo, la calidad de la fotografía no era la mejor. De hecho, parecía una foto tomada a una pantalla donde se exhibía la imagen originalmente.

Pero el Departamento de Defensa estadounidense finalmente ha confirmado la veracidad del material obtenido desde el Lockheed U-2. En la tarde de ayer, la subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh, ratificó que la «postal» del peculiar suceso era real. Consultada sobre el tema en un encuentro con periodistas en la tarde de ayer, la funcionaria fue contundente. «Sí, vi ese informe. Puedo confirmar la autenticidad de la foto y estamos planeando publicarla. Si todo va bien, pronto recibirán algo en su bandeja de entrada», aseveró.

Los detalles con respecto al encuentro cercano entre el Lockheed U-2 y el primero de los globos espías de China que sobrevolaron Norteamérica, permanecen escasos. El DoD indica que la fotografía fue capturada el viernes 3 de febrero; es decir, el día previo a que la Fuerza Aérea de Estados Unidos lo derribara cerca de la costa de Carolina del Sur.

Un Lockheed U-2, ‘cara a cara’ con un supuesto globo espía chino

Foto: US Air Force en Flickr (Dominio público).

La imagen que el piloto del Lockheed U-2 capturó al volar sobre el aparente globo espía chino carga gran valor. De hecho, CNN informó sobre su existencia apenas días después que se produjera el derribo del aparato utilizando un F-22 Raptor. No obstante, el dato pasó completamente desapercibido, puesto que la misma no se había divulgado. Y considerando el secretismo que todavía rodea a esta polémica con el gigante asiático, nada hacía pensar que se la fuera a revelar al público.

«Estados Unidos envió aviones espías U-2 para rastrear el progreso del globo, según funcionarios norteamericanos. Un piloto se tomó un selfie en la cabina que lo muestra tanto a él como al propio globo de vigilancia, dijeron estos funcionarios, una imagen que ya ha ganado un estatus legendario tanto en NORAD como en el Pentágono». CNN, sobre la existencia del selfie sobre el globo espía chino.

Cuando digo que la fotografía carga un valor muy importante, no solo es por el contexto actual, sino por la historia del Lockheed U-2 en sí. Dicha aeronave se desarrolló en la década de 1950 para misiones de espionaje de la CIA sobre la Unión Soviética, en reemplazo del poco exitoso programa de vigilancia con globos estratosféricos de Estados Unidos.

Durante años, el avión espía fue capaz de operar bajo absoluta impunidad en el espacio aéreo soviético. Al punto tal que Carmine Vito fue el único piloto que voló directamente sobre Moscú, mientras observaba cómo múltiples cazas de combate despegaban desesperados por tratar de alcanzarlo. Su capacidad de volar a más de 21.000 metros de altura fue lo único que necesitó para evitar ser interceptado o derribado, al menos hasta la introducción de los misiles superficie-aire. El notorio caso de Francis Gary Powers, en 1960, cambió el panorama para este tipo de excursiones.

Un juego de espías

La sombra del Lockheed U-2 sobre el globo espía chino. | Foto: Departamento de Defensa de Estados Unidos (Dominio Público).

El Lockheed U-2 se ha mantenido en servicio ininterrumpidamente desde su introducción, aunque ahora bajo las órdenes de la USAF y no de la CIA. Es cierto que en todo este tiempo ha recibido actualizaciones y modernizaciones, pero no deja de ser sorprendente que la aeronave continúe en servicio a casi 68 años de su primer vuelo. Desde 1955 a la fecha, no se ha desarrollado ninguna otra máquina capaz de brindar sus mismas características. Lo cual, lógicamente, ha obligado a postergar cualquier plan de retiro.

El caso de los globos espías chinos que han sobrevolado Norteamérica ha puesto nuevamente al Lockheed U-2 en el centro de la escena. Por un momento, al menos, ha regresado a las bases que alimentaron sus misiones supersecretas durante la Guerra Fría. Y el selfie del piloto, que incluso permite ver la sombra del avión sobre la superficie del globo, no hace más que retratar a la perfección este juego de espías que hoy protagonizan Estados Unidos y el gigante asiático.

Por lo pronto, las autoridades norteamericanas han derribado cuatro objetos no identificados sobre EE. UU. y Canadá. No obstante, los tres casos restantes no habrían correspondido a potenciales globos espías chinos, como sí el primero.

