Si creías que la relación entre Estados Unidos y China no podía ponerse más tensa, lamento decirte que estabas equivocado. En los últimos días, los norteamericanos han enloquecido al detectar un supuesto globo espía chino merodeando la región norte de su territorio continental. No es la primera vez que se da un caso así, pero este ha llamado especialmente la atención porque se lo ha podido ver fácilmente desde el suelo en algunas ciudades, como Billings, Montana.

El Departamento de Defensa estadounidense no dudó en señalar a China como responsable de enviar el globo para tareas de reconocimiento. Y las autoridades del gigante asiático han reconocido que les pertenece; sin embargo, han desmentido que se trate de un globo espía. Según su ministerio de Asuntos Exteriores, es un dispositivo de investigación meteorológica que se desvió de su ruta debido a los fuertes vientos y a que no cuenta con instrumental para maniobrar.

Por lo pronto, Estados Unidos se apega a su hipótesis de que se trata de un globo espía chino, y asegura haber «actuado inmediatamente» para impedir la recolección de información sensible. Aunque no ha explicado de qué manera. También se ha manifestado que, como el equipamiento está volando muy alto, no afecta la aviación civil ni representa un peligro para el público.

Más allá de eso, el caso ha despertado un nuevo debate sobre si es posible derribar este tipo de aparatos. Y la respuesta es no, por increíble que parezca.

Estados Unidos no tiene forma de derribar el «globo espía» chino

El F-22 Raptor de Lockheed Martin | Foto: U.S Air Force en Flickr

¿Cómo es posible que uno de los países más armados del mundo no disponga de algún tipo de medio para derribar el supuesto globo espía/meteorológico chino? La experta y exaviadora naval Brynn Tannehill lo explicó en un muy interesante hilo de Twitter. El problema no es la falta de disponibilidad de armas, ciertamente, sino que no han sido diseñadas para operar contra este tipo de «adversarios».

La especialista explicó que lo primero a tener en cuenta es la altitud que pueden alcanzar este tipo de globos, que son capaces de volar a más de 27.000 metros de altura. Hoy en día no existen aeronaves que sean capaces de alcanzarlos; no olvidemos que el Lockheed U-2 (que no tiene armas) tiene un techo de servicio de poco más de 24.000 metros de altura. En tanto que el mítico SR-71 Blackbird llegaba a los 26.000 metros.

Tannehill indica que ni un F-22 Raptor —que llega hasta los 20.000 metros de altura— sería capaz de interceptar al globo espía chino. Y aun si operara a la mayor altitud posible, sus armas no podrían alcanzarlo por la diferencia de altura entre uno y otro. Y tampoco sería posible lanzándole misiles aire-aire como los AIM-9X Sidewinder o los AIM-120 AMRAAM.

Los Sidewinder son misiles que rastrean señales infrarrojas, conocidos habitualmente como «buscadores de calor»; mientras que los AMRAAM son guiados por radar. Como el globo espía chino no emite una señal de calor y pasa prácticamente desapercibido entre las nubes y el viento, estos armamentos no pueden «verlo» para fijarlo como blanco y dispararle. Además, en el caso específico del AIM-120, la exaviadora menciona que el misil no está preparado para volar a más de 27.000 metros de altura. En caso de intentarlo, sus superficies de control resultarían dañadas.

¿Y por qué no dispararle desde tierra? Tampoco es una opción factible, según Tannehill. Ni siquiera utilizando misiles superficie-aire de largo alcance como los MIM-104 Patriot. «[Los Patriots] pueden derribar cosas a gran altura, pero, nuevamente, no están destinados a impactar objetos que no tienen movimiento relativo al viento», agregó.

Aumenta la tensión entre China y Estados Unidos

A Chinese spy balloon has been flying over the United States for a couple of days, U.S. officials said, one a defense expert estimates is equivalent to the size of three bus lengths https://t.co/BhcAHLUddz 1/5 pic.twitter.com/oMrJXNuwgz — Reuters (@Reuters) February 3, 2023

El caso del supuesto globo espía chino ha crispado los ánimos nuevamente entre la Casa Blanca y el gobierno de Xi Jinping. Al punto tal que, según NBC News, el secretario de Estado de Estados Unids, Antony Blinken, suspendió un viaje a Pekín que tenía pactado para los próximos días.

Volviendo a los intentos por derribarlo, existe otra variable a tener en consideración: dónde pueden caer sus restos en caso de tener éxito. Más allá de que las condiciones actuales hacen imposible derribar el equipamiento que sobrevuela el norte de Estados Unidos, no hay forma de determinar por dónde se esparcirían sus partes en caso de que disminuya su altura y sea factible impactarlo. Esto supondría un grave riesgo, especialmente en áreas pobladas.

«El globo casi no representa un riesgo para las personas en tierra. Los proyectiles de cañón de 20 milímetros y los misiles AIM-120 que no alcancen al globo (o lo atraviesen) representan un riesgo no trivial para los civiles en tierra. No hay necesidad de hacer una mala situación mucho peor», dijo Brynn Tannehill.

Por otra parte, el Pentágono asegura que no es la primera vez que globos de este tipo ingresan al espacio aéreo estadounidense. Y no debemos olvidar que el uso de globos estratosféricos para misiones de espionaje data, como mínimo, de comienzos de la Guerra Fría. Si hasta los propios norteamericanos los utilizaron para espiar a la Unión Soviética.

Como ya dijimos, en este caso la situación ha tomado otra notoriedad: por la tensa relación entre los países involucrados; porque el aparente globo espía de origen chino ha sido claramente visible para el público general —lo cual implicaría que es inmenso, o que ha volado por debajo de la altura informada—; y porque ha estado merodeando en una región donde se ubican algunos de los sitios de lanzamiento de los misiles balísticos intercontinentales Minuteman III de Estados Unidos.

Actualización (03/02/2023 – 19:59 CET): En conferencia de prensa, el Brigadier General Pat Ryder, secretario de prensa del Pentágono, se refirió al evento. «Estamos al tanto de lo comunicado por China, pero sabemos que es un globo de vigilancia. Y sabemos que ha violado el espacio aéreo de Estados Unidos y la ley internacional, lo cual es inaceptable», aseguró. Además, precisó que el objeto estaba volando a unos 60.000 pies de altura (+18.000 metros) y reiteró que no altera el funcionamiento de la aviación civil, ni representa una amenaza para el público.