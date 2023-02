Brendan Fraser atraviesa un momento profesional que hace unos pocos años apenas soñaba. Luego de estar en el desierto, sin que sonara el teléfono para ofrecerle algún papel ni se lo atendieran, el actor se encuentra nominado al Oscar como mejor actor por su trabajo en La ballena. Entre un momento y otro, hace años, estuvo la posibilidad de que pudiera interpretar a Superman.

La industria del entretenimiento y Superman tienen una extensa relación. Se trata de uno de los personajes de los cómics más reconocidos. Legiones de actores han soñado con ponerse la capa e interpretar al superhéroe que acompañó a múltiples generaciones. Pero no todos tienen la oportunidad de acercarse al rol. Brendan Fraser fue uno de ellos, dentro de un proyecto encabezado por J.J. Abrams.

Esa idea, pensada en principio bajo el título de Superman Flyby, nunca llegó a desarrollarse. A propósito de una gira de medios en la que Brendan Fraser está abordando distintos aspectos de su carrera, fue consultado sobre esta posibilidad. El actor dejó una respuesta interesante en relación con su autopercepción como intérprete.

Al igual que el papel del Agente 007, interpretar a Superman es un deseo para muchos actores. Aunque también implica un riesgo: ser recordado, casi de forma exclusiva, por ese papel. Este fue un aspecto que, en su momento, Brendan Fraser consideró.

En declaraciones dadas a The Howard Stern Show, el actor dijo sobre aquel momento:

Pero algo no terminó de convencerlo, en relación con el proyecto. Brendan Fraser fue consciente, en aquel momento, del peso de la capa de Superman dentro de una carrera actoral. Al medio citado comentó:

“Digamos que obtienes el trabajo para ser el ‘Hombre de Acero’. Eso se astillará en tu lápida, ¿estás de acuerdo con eso? Quiero decir, siempre serás más conocido como el ‘Hombre de Acero’. Hubo una especie de trato ‘faustiano’ que entró en ello. No quería ser conocido por una sola cosa porque me enorgullecí de la diversidad durante toda mi vida profesional. No soy un poni de un solo truco”.

Brendan Fraser, en The Howard Stern Show.