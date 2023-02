Seguramente en más de una ocasión te has visto en la necesidad de agrandar fotos. Siendo sinceros, la tarea no es complicada cuando sabes usar algunas herramientas de edición básica de imágenes. Sin embargo, el problema surge cuando te das cuenta de que, conforme empiezas a ampliar la fotografía, también va perdiendo su calidad. Pero no te preocupes, la inteligencia artificial, que tanto nos ha sorprendido estos años, también puede ser tu salvavidas en esta ocasión.

ImgUpscaler es una herramienta “gratuita” con la que puedes agrandar fotos y mejorar su calidad. La propuesta recurre a distintas tecnologías de inteligencia artificial para hacerlo posible. Solo basta con subir una o más imágenes, seleccionar la ampliación (200% o 400%) y en cuestión de segundos obtendrás tus archivos de mayor resolución y calidad. Además, también puedes utilizarla en tu Mac de modo nativo por medio de una aplicación disponible en la Mac App Store.

«Impulsado por la tecnología de mejora de ImgLarger, ImgUpscaler se enfoca en el aprendizaje profundo y la tecnología de superresolución. ImgUpscaler proporcionará un proceso de escalado de imágenes más rápido», mencionan. Una de las principales novedades de ImgUpscaler es su capacidad de agrandar dos o más fotos simultáneamente.

Supongamos, por ejemplo, que deseas agrandar fotos de tu fiesta de graduación de hace 10 años. En lugar de hacerlo una por una y perder el tiempo, ImgLarger te permite subirlas en lote. Solo sé paciente y espera a que se concrete el proceso.

Si pretendes agrandar fotos de forma ilimitada, tendrás que pagar

Ahora bien, hay un punto fundamental que debes tener en cuenta. Existe un límite para usar ImgUpscaler de manera gratuita. Específicamente, solo puedes agrandar un máximo de 5 fotos al día. Si quieres aumentar esa cantidad, habrá que abrir la cartera.

Tienes tres opciones. El primer plan, con un precio de $9 dólares, te permite agrandar todas las fotos que necesites dentro de un periodo de 24 horas. No obstante, si por algún motivo requieres utilizarla más allá de un día, puedes pagar $19 dólares al mes. Finalmente tienes la suscripción anual a cambio de $69 dólares.

Vale, no es barato. Pero si lo tuyo es solo agrandar fotos ocasionalmente, con la propuesta gratuita vas sobrado.

Otro punto a considerar tiene que ver con los derechos de autor. Desde ImgUpscaler prometen que no se adjudicarán la propiedad intelectual de las fotos subidas. Sin embargo, si así lo deseas, puedes proporcionales tus imágenes para que ellos puedan seguir mejorando su tecnología de inteligencia artificial. ¿Cómo? Entrándola. Recuerda que el aprendizaje de una inteligencia artificial depende de una fuente de datos gigantesca.

«AI Image Upscaler no reclamará la propiedad del contenido, imágenes cargadas y elementos ampliados. Sin embargo, puedes concedernos el uso de tu contenido para ayudarnos a mejorar nuestros servicios.»

¿Realmente funciona? Sí, los resultados son positivos en la gran mayoría de imágenes. No obstante, ha ciertos detalles que, al momento de agrandar las fotos, podrían no ser procesados de forma correcta. Noté, por ejemplo, que ImgUpscaler puede tener dificultades al ampliar texto si este no está lo suficientemente contrastado con el fondo.

Así pues, el resultado también depende del material de origen. Si subes una imagen con una calidad deplorable, ImgUpscaler difícilmente podrá hacer su magia.