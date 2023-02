Xiaomi vive un momento muy dulce. Tras asentarse en el mercado europeo –con especial éxito en España, donde se han coronado como la marca con mayor cuota de mercado–, la compañía tiene ahora el objetivo de crecer en otras métricas. Llevar al mercado tecnologías innovadoras, vender teléfonos de gama superior –que lleven más ingresos a sus arcas–, etc. En la consecución de esos objetivos, una de las personas clave es Abi Go, jefa de marketing de producto en los mercados internacionales (todos aquellos que no son China).

Su nombre quizá no sea tan conocido como el de Lei Jun, fundador de Xiaomi. No obstante, Abi Go ha sido la encargada de dar a conocer muchos de los productos que la marca lleva a los mercados internacionales durante los últimos años. Es, por decirlo de alguna manera, la cara más visible de la compañía en el mercado europeo. Y, por supuesto, también quien supervisa la estrategia de producto para dichos países.

Poco después de terminar la presentación de la serie Xiaomi 13 en el marco del Mobile World Congress, Hipertextual tuvo la oportunidad de sentarse durante unos minutos con ella para realizar algunas preguntas sobre el más reciente lanzamiento, la subida de precios que se observa en los recientes lanzamientos de compañía y el futuro del hogar conectado, entre otros.

Hipertextual: Hoy habéis presentado la serie Xiaomi 13 en Europa, dos meses después de su lanzamiento en China. Considerando el crecimiento de Xiaomi en Europa y el resto del mundo, ¿habéis considerado hacer lanzamientos simultáneos en China y el resto del mundo? ¿Por qué lo hacéis de esta manera?

Abi Go: Es algo que estamos examinando y trabajamos hacia un posible, por ejemplo, lanzamiento simultáneo.

Y respondiendo a tu segunda pregunta: cuando lanzamos teléfonos en el mercado global, debes tener en cuenta por ejemplo las diferentes certificaciones, las diferentes procesos que son necesarios para poder entrar en un mercado específico. Eso es algo que está causando quizá algunos meses de retraso entre el mercado de China y el resto de los mercados globales. Y los mercados globales están compuestos a su vez por diferentes países.

Hipertextual: El Xiaomi 13 Pro es un claro paso hacia delante, pero también es más caro de lo que estamos acostumbrados en la marca. De hecho, cuesta lo mismo que el Samsung Galaxy S23 Ultra o el iPhone 14 Pro Max. ¿Cuál es la razón detrás de esta subida de precio?

Abi Go: En primer lugar, estamos muy seguros respecto a la serie Xiaomi 13 que estamos lanzando en el mercado global. Este es actualmente el flagship que lidera el catálogo de Xiaomi. Y estamos muy seguros de que a nuestros consumidores les va a encantar este teléfono. Además, es el primer teléfono en colaboración con Leica que lanzamos globalmente.

Cuando desarrollamos estrategias de precios, tenemos que tener en cuenta varios factores como aranceles, barreras internacionales u otros tipos de certificaciones que quizá eleven el coste. Estas son algunas de las razones por las que la estrategia de precios es bastante diferente.

Hipertextual: Pero, ¿es [ese incremento] mayormente por la inflación y los costes más altos o porque queréis enfocaros en un mercado diferente?

Abi Go: Creo que es una mezcla de los dos.

Hipertextual: Una de vuestras principales ventajas competitivas en Europa ha sido siempre el precio. Vuestros productos eran más baratos que los de Samsung o Apple. ¿Os preocupa que este incremento de precios impacte a vuestro negocio?

Abi Go: La misión de Xiaomi no ha cambiado desde el principio. Siempre hemos querido ofrecer grandes productos a un precio honesto. Esto sigue vigente.

Cuando salimos a bolsa, nuestro CEO incluso prometió que solo obtendríamos un 5% de beneficio en todos nuestros productos. Y, si obteníamos más, sería devuelto a nuestros usuarios. Este enfoque no ha cambiado. Nuestra estrategia sigue siendo la misma.

Por otra parte, en Xiaomi tenemos diferentes segmentos que apelan a diferentes clientes. Aún seguimos dando a nuestros consumidores esa selección. Si quieres un teléfono de gama media, lo tienes. Si quieres un teléfono de entrada, si quieres un flagship premium… Tienes opciones para escoger.

Abi Go, jefa de marketing de producto para mercados internacionales de Xiaomi, con los nuevos Xiaomi 13 Pro.

Hipertextual: Y hablando del portfolio de Xiaomi: el catálogo de la marca era bastante confuso el año pasado. Había muchos productos similares. Incluso nosotros, los periodistas, nos confundimos a menudo. Sé que la estrategia está dando resultados porque las cifras son buenas. Pero, ¿podemos esperar un porfolio más fácil de entender?

Abi Go: En lo que respecta a la estrategia de producto, este año por ejemplo, estamos mirando las demandas del mercado y otros factores constantemente. Siempre llevamos a cabo una investigación intensiva cuando lanzamos un nuevo producto al mercado. Es algo que siempre tenemos en consideración.

Hipertextual: Sí, pero hay productos que son básicamente lo mismo. Por ejemplo, algunos dispositivos de Poco son exactamente iguales que ciertos Redmi excepto por el diseño exterior. ¿Cuál es el objetivo de vender el mismo teléfono dos veces?

Abi Go: Esto está relacionado con diferentes estrategias de producto en diferentes mercados. Eso es lo único que puedo compartir contigo ahora mismo.

Hipertextual: En el campo de la casa conectada, la industria se mueve hacia el estándar Matter, como probablemente sepas. Aqara y Yeelight han confirmado que van a soportarlo, pero Xiaomi no. ¿Podemos esperar un soporte completo de Matter por parte de Xiaomi? Y si la respuesta es afirmativa, ¿cuándo?

Abi Go: No tengo nada que compartir al respecto de momento [risas].

Hipertextual: O sea que probablemente tengamos noticias pronto…

Abi Go: Lo que puedo compartir y lo que sé es que Xiaomi es un ecosistema abierto. Siempre estamos buscamos lo que pueda beneficiar a nuestros usuarios. Y estamos sin duda considerando el asunto del estándar Matter. Eso es lo que puedo compartir [risas].

Hipertextual: Los teléfonos plegables son cada vez mejores. Tuve la oportunidad de probar brevemente el Xiaomi MIX Fold 2 y era bastante bueno, he de decir. Mucho mejor que productos de la competencia. No obstante, su disponibilidad es aún limitada. ¿Por qué este tipo de productos de Xiaomi no están disponibles en el mercado global? ¿Cuándo podemos esperar una disponibilidad más amplia? Sobre todo porque Samsung y Oppo ya están vendiendo este tipo de dispositivos en Europa.

Abi Go: Es sin duda algo que estamos examinando de cara a nuestra hoja de ruta de producto. Eso es lo único que puedo compartir contigo de momento.

Si lanzamos algún teléfono plegable en el futuro, queremos asegurarnos que hemos hecho un intenso análisis de mercado y que es algo que el mercado en el que estemos lanzando el producto realmente quiere.

El contenido de esta entrevista ha sido levemente editado para mejorar la claridad.

