Samsung vuelve a la carga. La empresa surcoreana ha presentado en sociedad los nuevos Galaxy Book 3 y la familia Galaxy S23, compuesta por tres móviles con los que competirá en el segmento más alto durante los próximos 12 meses. Entre ellos se encuentra, cómo no, el Galaxy S23 Ultra. La joya de la corona. Un producto que, en Hipertextual, hemos podido probar brevemente antes de su presentación oficial.

Como viene siendo habitual –no solo en el caso de Samsung, sino en la industria en general–, este S23 Ultra no constituye una revolución respecto a su predecesor. Los móviles han alcanzado un punto de madurez que hace que, salvo casos concretos, resulte difícil poner sobre la mesa innovaciones verdaderamente disruptivas.

No obstante, que el Galaxy S23 Ultra no sea una revolución no significa que Samsung no haya implementado en él ciertos cambios o nuevas funciones interesantes. En algunos casos, los definiría como refinamientos bienvenidos. En otros, como la cámara, como promesas interesantes.

En primer lugar, todos los Samsung Galaxy S23 Ultra llevarán el procesador Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Una derrota para la división de chips de Samsung pero, a la vez, una victoria para el consumidor. El Exynos de la generación previa no era un desastre, pero sí estaba por detrás en algunos aspectos respecto al modelo con chip de Qualcomm que se comercializa en Estados Unidos. Esa diferenciación ahora llega a su fin. Y el primer beneficio lo ha anunciado Samsung durante su presentación: el S23 Ultra promete una mejor autonomía que su predecesor pese a tener una batería de la misma capacidad. ¿Cómo? Según la marca, gracias a la mayor eficiencia del procesador.

Otro cambio aparentemente menor pero con cierto impacto en la experiencia lo encontramos en los laterales izquierdo y derecho. En el S22 Ultra, estos eran totalmente curvos. Sin embargo, en el S23 Ultra se combina una leve curvatura con una parte completamente plana. Y se nota mucho. Tanto como para detectarlo nada más coger el Galaxy S23 Ultra por primera vez. El agarre es mejor y, también, hace que el producto transmita una mejor sensación en mano.

La pantalla ahora es también más plana que antes. Un paso positivo teniendo en cuenta que este tipo de paneles están en desuso. No se trata de un panel 100% libre de curvas, pero el radio sí es mucho más pequeño que en el modelo previo.

También merece la pena destacar la paleta de colores. Al igual que el resto de modelos de la familia, el S23 Ultra se podrá adquirir en cuatro tonos: verde, crema, violeta y negro. El que Samsung más promocionará es el verde. Mi favorito, no obstante, es el color crema, si les interesa por alguna razón. En cualquier caso, es una gama bastante acertada y que, junto a los acabados cromados de los laterales y el cristal mate de la parte trasera, da un aspecto bastante atractivo.

Una cámara prometedora

Samsung ha decidido implementar por primera vez en un Galaxy S un sensor de 200 megapíxeles de resolución. Una cifra altísima que tiene un objetivo doble: por un lado, el innegable reclamo marketiniano de tener 200 megapíxeles –porque sí, la gente sigue pensando que más píxeles equivale a una mejor fotografía–; por otro, combinar aún más píxeles adyacentes para lograr mejores resultados en condiciones lumínicas adversas.

Considerando el historial de Samsung, es probable que esta cámara esté a la altura de su gama. Pero, ¿será la referencia en el sector? ¿Cuán notoria será la mejoría respecto a la generación previa? Esas son preguntas para las que todavía no tenemos respuesta. El entorno en el que pudimos probar el teléfono en absoluto permitía averiguarlo. No obstante, los cambios que Samsung ha hecho en esta nueva generación, así como las promesas que hace la marca en relación a los mismos, hacen que sea inevitable sentir algo de ilusión con lo que puede llegar a ser esta cámara.

Que la cámara ahora tenga 200 megapíxeles, no obstante, no significa que siempre dispare a esa resolución. El teléfono ofrece diferentes modos de disparo: uno de 200, otro de 50 y un tercero de 12 megapíxeles. En caso de utilizar los dos últimos, el S23 Ultra combina píxeles adyacentes en diferentes proporciones para crear un superpíxel más grande que capte más luz e información.

Lo más recomendable, a falta de validarlo, probablemente sea disparar a 12 megapíxeles como norma general –logrando así los mejores resultados en situaciones adversas– y, en esos escenarios concretos en los que busquemos un extra de nitidez y el entorno lo permita, activar manualmente alguno de los otros dos modos.

Las novedades en el ámbito de la cámara no se limitan únicamente al sensor principal. Samsung también ha hecho cambios en otros componentes que tienen tanto o más impacto en las fotografías resultantes. Por ejemplo: el ISP que trae consigo el Snapdragon 8 Gen 2, sumado a nuevos algoritmos de inteligencia artificial, prometen reducir de una forma más acertada el ruido a la par que se trata de una mejor forma el color o la nitidez.

El S23 Ultra también estrena el nuevo modo Expert RAW, el cual permite tomar imágenes en bruto (RAW) con hasta 50 megapíxeles de resolución –algo que pocos móviles permiten actualmente– y controlar diversos parámetros manualmente.

La marca también ha implementado una nueva opción de exposición múltiple, la tecnología Super HDR, una IA que analiza escenas y objetos para aplicar el mejor tratamiento y un nuevo modo de astrografía que permite captar con más detalle el cielo nocturno –aunque, eso sí, requiere usar un trípode o soporte, pues los tiempos de exposición superan los 4 minutos–.

El S23 Ultra, además, estrena un estabilizador óptico mejorado en su cámara principal y permite grabar vídeo en 8K a un máximo de 30 FPS. Prestaciones que se suman al ultra gran angular, el zoom óptico de tres aumentos y el zoom óptico de diez aumentos, tres cámaras que también tenía el modelo anterior y que ofrecen una gran flexibilidad creativa.

Por último, Samsung también ha mejorado la cámara frontal, que ahora promete ofrecer mejores resultados en situaciones adversas –como aquellas de escasa iluminación–.

Sin novedades en otros frentes, pero a la altura de los mejores

En otros apartados, Samsung no ha implementado tantas novedades. La pantalla se mantiene en 6,8 pulgadas, QHD+, tecnología AMOLED, 120 Hz dinámicos… Es una pantalla fantástica. También se mantiene el stylus, la batería (5.000 mAh), la conectividad, la certificación IP68, etc. En cuanto a carga, hablamos de una carga inalámbrica de 15 W, carga inversa para otros dispositivos y carga por cable pero rápida de hasta 45 vatios.

Características del Samsung Galaxy S23 Ultra Pantalla 6,8 pulgadas QHD+ Edge

Pantalla dinámica AMOLED 2X

Frecuencia de refresco súper suave de 120Hz (1~120Hz) Dimensiones y peso 78.1 X 163.4 X 8.9mm, 234g Cámara Ultra Gran Angular: 12MP (F2.2, FOV 120˚)

Cámara principal: 200 MP (F1.7, FOV 85˚)

Teleobjetivo de 3 aumentos: 10MP (F2.4, FOV 36˚)

Teleobjetivo de 10 aumentos: 10MP (F4.9, FOV 11˚)

Cámara frontal: 12MP (F2.2, FOV 80˚) Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Memoria 12GB + 1TB

12 + 512GB

12 + 256GB

8 + 256GB Batería 5.000 mAh Carga Hasta 45 vatios por cable. También compatible con carga inalámbrica e inversa Biometría Sensor de huellas dactilares bajo la pantalla Conectividad 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 y NFC Resistencia al agua y polvo Sí, IP68

Lo que sí ha querido destacar Samsung es que los Galaxy S23 ahora son más sostenibles. Se han utilizado más materiales reciclados para su fabricación, la caja es 100% de papel reciclado… Un pequeño paso hacia delante respecto a modelos anteriores.

¿Cuándo saldrá a la venta el Galaxy S23 Ultra?

Este teléfono saldrá a la venta el próximo 17 de febrero tanto en los canales oficiales como en distribuidores autorizados. La marca, eso sí, aún no ha revelado el precio de venta por el que llegará a las tiendas. Por lo tanto, habrá que esperar a futuras comunicaciones. No obstante, es probable que se sitúe en la ventana de los 1200-1300 euros considerando el PVP del modelo anterior.

En líneas generales, el Galaxy S23 Ultra es una evolución bastante acertada que combina pequeñas correcciones –como la incorporación de un chip Qualcomm o los cambios en los laterales– con prometedores evoluciones en ámbitos como la fotografía –que, eso sí, habrá que comprobar si está a la altura de lo que se proyecta–. En cualquier caso, y para sorpresa de nadie, este teléfono apunta claramente a ser uno de los mejores smartphones del 2023.