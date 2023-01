A pesar de que DC sufrirá una reestructuración profunda tras la llegada de James Gunn, el nuevo director nunca dudó en seguir adelante con el prometedor universo de The Batman. La película de Matt Reeves tuvo un excelente recibimiento en la crítica y en la taquilla, motivo suficiente para pensar en una secuela y en adaptaciones alternativas. Una de ellas es la serie del Pingüino, de la cual ya conocemos más detalles gracias al propio Reeves.

Primero hay que decir que el futuro del universo The Batman está completamente garantizado. James Gunn confía en que la visión de Matt Reeves puede expandirse en la dirección correcta y manteniendo un estándar de calidad alto. De hecho, hoy mismo se confirmó que el cineasta ya se encuentra escribiendo el guion de The Batman 2. Además, el primer spin-off, centrado en la figura del Pingüino, comenzará su filmación durante el presente año.

"Muy, muy pronto vamos a empezar a filmar El Pingüino con Colin (Farrell). Es super emocionante."

Ahora bien, una de las mayores dudas de los fans es si realmente existirá una conexión profunda entre la saga principal de películas y las series que verán la luz en HBO Max. En el caso particular de la serie de Pingüino, puedes esperar un enlace directo con The Batman 2. Por lo tanto, si no quieres perderte ningún detalle narrativo, sí o sí tendrás que ver lo nuevo de Kevin Farrell.

"Hay un conjunto de cosas que queremos hacer. Es la manera en que lo estamos haciendo con El Pingüino y cómo eso conduce a la secuela [de The Batman]", señaló Reeves a Collider.

The Batman comienza su expansión

Hasta cierto punto, el universo The Batman está siguiendo los pasos del Universo Cinematográfico de Marvel. Es decir, existe una conexión entre las series de Marvel Studios en Disney+ y las producciones de la pantalla grande. Lo anterior, desde luego, provoca que la audiencia se vea obligada a consumir más contenidos para no perder el hilo de la historia. Ciertamente, la estrategia de Matt Reeves y DC es más discreta en cuanto a las proporciones se refiere.

Debido a que El Pingüino arrancará su rodaje en cuestión de semanas, seguramente no pasará mucho tiempo para ver los primeros avances.

El año anterior, Kevin Farrell ya había expresado su emoción por retomar el papel tras leer el guion. Comentó que Matt Reeves logra transmitir la manera en que los actores deben interpretar a sus personajes de acuerdo a su visión. Primero en The Batman, y ahora en la serie. Si Farrell logra replicar su fantástico trabajo en el largometraje, la serie seguramente tendrá el éxito esperado.

Más allá de El Pingüino, en camino vienen otros spin-offs de The Batman. "Hay algunas otras cosas que hemos planeado también. El BatVerso que estamos haciendo me tiene muy, muy emocionado, y me apasiona mucho", declaró Matt Reeves.

Entre los proyectos futuros se encuentra uno centrado en el Departamento de Policía de Ciudad Gótica, en el cual veremos al Comisionado Jim Gordon (Jeffrey Wright) como protagonista. También, una serie que explorará diversos eventos en el asilo Arkham, un lugar emblemático en la historia del vigilante nocturno.