Al margen de lo que decida hacer James Gunn con el Universo Extendido de DC, es un hecho que el futuro de The Batman y sus series derivadas se mantendrá intacto. El nuevo responsable de DC Films tiene plena confianza en la visión de Matt Reeves, sobre todo por el gran trabajo que realizó en la más reciente adaptación del murciélago. Eso sí, el cineasta tendrá que entregar resultados positivos desde El Pingüino, el primer spin-off de su universo.

Por el momento, la mayoría están viendo El Pingüino como una serie más que conformará el catálogo de HBO Max. Sin embargo, la producción es más importante de lo que se cree. Hace apenas unos días, el propio Matt Reeves confirmó que dicha producción tendrá una conexión directa con la secuela de The Batman. En consecuencia, lo más recomendable será ver la serie para no perderte ningún detalle en el filme.

Pero más allá de esa conexión, El Pingüino establecerá el rumbo narrativo del villano; aquel que verdaderamente lo convirtió en una figura ampliamente temida en Ciudad Gótica. En The Batman, Pingüino no dejó de ser un antagonista secundario, alguien que no podía presumir un rango demasiado respetado dentro del mundo criminal. No obstante, eso cambiará por completo en la serie.

En una entrevista con Fandom, Matt Reeves señaló que El Pingüino profundizará en la etapa de ascenso al poder del icónico villano. El creativo, de hecho, lo comparó con Scarface (Al Capone), quien se abrió camino en el mundo criminal iniciando desde abajo. Hasta cierto punto, Oswald Cobblepot se vio obligado a hacer lo mismo para ganar importancia; incluso ente los ojos de Batman.

"La idea de hacer la serie es para realmente sumergirnos en las profundidades de este personaje y observar ese momento en el que es una especie Scarface. Cuando todos lo subestimen, alcanzará el poder en Ciudad Gótica", declaró Reeves.

Ahora bien, Pingüino también sabrá aprovechar las oportunidades que se le presentan. Recordemos que, en The Batman, Carmine Falcone fue asesinado por Enigma (Paul Dano). En consecuencia, la cúpula del crimen en Ciudad Gótica quedó vacante. Esta codiciada posición, evidentemente, es pretendida por Cobblepot.

Matt Reeves añade que su visión sobre El Pingüino no sería posible sin dos personas clave. Primeramente, está Lauren LeFranc, showrunner de la serie y quien también colaboró en escribir el guion. Haber estado presente en la producción de The Batman permitió que ambos creativos se mantuvieran en la misma sintonía con relación a lo que pretendían lograr con este personaje.

La otra pieza fundamenta es, desde luego, Colin Farrell, el actor que le dio vida a Pingüino en The Batman y que repetirá su papel en la serie. Un dato curioso es que, en un principio, Farrell no quería tener tanta presencia en el largometraje. Sin embargo, conforme fue transcurriendo el rodaje, cambió de opinión y le solicitó más secuencias a Reeves. En definitiva, logró engancharse con el personaje, a tal grado que aceptó volver a interpretarlo en una producción independiente.

Si todo sale bien, el rodaje de El Pingüino arrancará en las próximas semanas. Su estreno, eso sí, sigue siendo un misterio, aunque no se descarta que tenga su debut en HBO Max a finales de 2023.