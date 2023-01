Lost (Perdidos) fue uno de los grandes fenómenos del nuevo milenio. La serie de ciencia ficción, creada por J. J. Abrams, Jeffrey Lieber y Damon Lindelof, cautivó a la audiencia a lo largo de seis temporadas antes de cerrar con un polémico final en 2010. Si bien no existen señales de un reinicio o un spin-off, algunos de los actores permanecen en contacto.

La prueba más reciente es una foto publicada por Daniel Dae Kim en su cuenta de Instagram. El actor que dio vida a Jin-Soo Kwon en la serie, posó junto a Harol Perrineau (Michael Dawson) y Josh Holloway (Sawyer) para desear felices fiestas a sus seguidores. La reacción no se hizo esperar y cientos de personas publicaron comentarios positivos sobre Lost, incluyendo algunos miembros del reparto original, como Emilie de Ravin (Claire Littleton).

Al parecer varios actores de Lost se mantuvieron en contacto por más de una década luego del final de la serie. Josh Holloway ha publicado fotos con Dae Kim y Henry Ian Cusick, un viejo conocido que debutó en la segunda temporada de la serie como Desmond Hume. La cuenta de Holloway también ofrece un viaje al pasado con memorabilia que incluye a Benjamin Linus y el gran Hugo "Hurley" Reyes, así como también la fallecida Mira Furlan, quien interpretó a Danielle Rousseau.

Aunque el reparto de la serie guarda buenos recuerdos de su trabajo en la isla, no hay indicios de un posible regreso de Lost. El plan de J.J. Abrams y compañía fue de no extenderse más allá de seis temporadas, por lo que sus creadores intentaron resolver la mayor parte de acertijos y enigmas que se presentaron desde un comienzo. El último episodio, conocido como El Final, generó comentarios encontrados entre la crítica y los fanáticos.

¿Por qué no existe una secuela o spin-off de Lost?

ABC

El misterio creado alrededor de Lost fue suficiente para que la serie se mantuviera en el radar de muchos durante años. La ambigüedad y los cabos sueltos fueron suficientes para que cientos de miles de fanáticos discutieran teorías sobre lo que de verdad ocurrió en la serie. Ese fue el objetivo de sus creadores y funcionó, por lo que pensar en una secuela o reinicio sería complicado.

Durante un panel de la Comic Con de Nueva York para celebrar el 15º aniversario de Lost, sus creadores, Damon Lindelof y Carlton Cuse, comentaron que no tienen interés en reiniciar la serie o producir un spin-off.

No sería buena idea que volviéramos. Esto surge todo el tiempo y, creo, Damon y yo hemos sido muy consistentes y directos sobre este tema. Contamos la historia que queríamos contar.

Aunque no existe interés de los productores para regresar a la isla, no están cerrados a que alguien pueda hacerlo. Cuse dijo que si alguien tiene una buena idea y consigue vendérsela a Disney, tendrían su aprobación. Pese a ello, el guionista fue realista y dijo que para ellos no existe razón para hacerlo, puesto que no hay nada más que valga la pena contar.

A la fecha existen muchas series que intentaron copiar la fórmula de Lost. Algunos ejemplos, como Flash Forward, The Event, o Terra Nova, no pasaron de una temporada. El caso más exitoso es Manifest, una serie que se centra en la tripulación del vuelo 828 de Montego Air, quien tras una turbulencia desaparecen cinco años. Aunque existen ligeros guiños, la producción está lejos de igualar al trabajo de Abrams y compañía.

No obstante, Manifest tiene los elementos suficientes para satisfacer a aquellos que buscan algo parecido a Lost y las cuatro temporadas están disponibles en Netflix.